I moderni data framework e l’organigramma human-agent

Per decenni, il modello “persone, processi e tecnologia” è stato il gold standard per la trasformazione. Ma nell’era dell’AI, questo framework viene ripensato. Con l’AI, persone e tecnologia lavorano in armonia invece che in silos, e i dati diventano il tessuto connettivo tra persone e processi. Scalare con successo l’AI non significa aggiungere chatbot più isolati; richiede un’architettura integrata in cui dati, contesto e persone si muovono in perfetta sintonia.

La creazione di questa architettura richiede tre pilastri: la base, la logica e la forza lavoro.

1. Una data foundation unificata: passare dalla frammentazione al segnale

Una strategia AI di grande impatto richiede una piattaforma che unifichi i dati ovunque risiedano. Nelle aziende moderne, l'ostacolo non è il volume, ma la frammentazione.

Per superare i silos e i dati stagnanti, la piattaforma deve essere progettata per la data liquidity. Sfruttando standard aperti come Apache Iceberg™ e Apache Polaris™ Catalog, crei un layer interoperabile che ti consente di leggere e scrivere su qualsiasi cloud o motore. Questo elimina la “data tax” legata allo spostamento dei file e consente alla tua architettura di alimentare rapidamente workload AI in una vasta gamma di ambienti.

Ma l’accessibilità non significa nulla se l’economia non scala. L’intelligenza artificiale è costosa dal punto di vista computazionale, e spesso blocca i progetti prima che giungano in produzione. Per superare questo ostacolo, serve una capacità di calcolo ad alta efficienza come Gen2 Warehouse Snowflake per ottimizzare le attività ad alta intensità di AI e contribuire a ridurre il TCO. L’obiettivo è rendere l’AI su vasta scala economicamente sostenibile, e non solo tecnicamente possibile.

Infine, per scalare l’intelligenza artificiale è necessario avere molta fiducia nell’architettura. Con Snowflake Horizon, governance, sicurezza, interoperabilità e contesto di business per i metadati entrano a far parte del layer dati stesso. I guardrail per gli agenti, come il role-based access control (RBAC) e l’attribute-based access control (ABAC), aiutano a evitare che gli agenti superino i propri permessi. Le capacità di osservabilità aggiungono trasparenza e rafforzano la fiducia, supportando modelli predittivi dei costi che aiutano a stimare l’impatto prima del deployment e a trasformare l’AI da esperimento ad alto rischio a investimento strategico affidabile.