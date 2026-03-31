I moderni data framework e l’organigramma human-agent
Per decenni, il modello “persone, processi e tecnologia” è stato il gold standard per la trasformazione. Ma nell’era dell’AI, questo framework viene ripensato. Con l’AI, persone e tecnologia lavorano in armonia invece che in silos, e i dati diventano il tessuto connettivo tra persone e processi. Scalare con successo l’AI non significa aggiungere chatbot più isolati; richiede un’architettura integrata in cui dati, contesto e persone si muovono in perfetta sintonia.
La creazione di questa architettura richiede tre pilastri: la base, la logica e la forza lavoro.
1. Una data foundation unificata: passare dalla frammentazione al segnale
Una strategia AI di grande impatto richiede una piattaforma che unifichi i dati ovunque risiedano. Nelle aziende moderne, l'ostacolo non è il volume, ma la frammentazione.
Per superare i silos e i dati stagnanti, la piattaforma deve essere progettata per la data liquidity. Sfruttando standard aperti come Apache Iceberg™ e Apache Polaris™ Catalog, crei un layer interoperabile che ti consente di leggere e scrivere su qualsiasi cloud o motore. Questo elimina la “data tax” legata allo spostamento dei file e consente alla tua architettura di alimentare rapidamente workload AI in una vasta gamma di ambienti.
Ma l’accessibilità non significa nulla se l’economia non scala. L’intelligenza artificiale è costosa dal punto di vista computazionale, e spesso blocca i progetti prima che giungano in produzione. Per superare questo ostacolo, serve una capacità di calcolo ad alta efficienza come Gen2 Warehouse Snowflake per ottimizzare le attività ad alta intensità di AI e contribuire a ridurre il TCO. L’obiettivo è rendere l’AI su vasta scala economicamente sostenibile, e non solo tecnicamente possibile.
Infine, per scalare l’intelligenza artificiale è necessario avere molta fiducia nell’architettura. Con Snowflake Horizon, governance, sicurezza, interoperabilità e contesto di business per i metadati entrano a far parte del layer dati stesso. I guardrail per gli agenti, come il role-based access control (RBAC) e l’attribute-based access control (ABAC), aiutano a evitare che gli agenti superino i propri permessi. Le capacità di osservabilità aggiungono trasparenza e rafforzano la fiducia, supportando modelli predittivi dei costi che aiutano a stimare l’impatto prima del deployment e a trasformare l’AI da esperimento ad alto rischio a investimento strategico affidabile.
2. Logica e contesto di business: creare valore attraverso un cervello semantico
I dati grezzi da soli sono inerti; l’AI diventa trasformativa solo quando comprende il linguaggio e le regole specifiche del tuo business. Per passare dalla semplice automazione all’azione autonoma, è necessario un layer semantico completo che funga da mappa digitale, permettendo agli agenti di navigare logiche complesse e fornire risultati che impattano realmente il business.
Il test definitivo per un motore AI è se riesce a rispondere a una domanda strategica come “Perché i ricavi stanno diminuendo nel Nord-Est?” Questo richiede non solo dati ma logica: la capacità di comprendere il significato dei termini nel contesto aziendale e utilizzare tale comprensione per fornire una risposta pertinente e accurata.
Per semplificare il processo di creazione di queste definizioni di dati e di applicazione della coerenza, strumenti come Semantic View Autopilot possono generare automaticamente modelli logici direttamente dai metadati. Open Semantic Interchange aiuta questo contesto a rimanere interoperabile in tutto lo stack tecnologico invece di imprigionarsi in un nuovo silos.
Per affinare ulteriormente questa intelligence, le Cortex Knowledge Extensions consentono di combinare i dati interni con contenuti esterni verificati e concessi in licenza, fondando l’AI in un contesto di mercato reale.
3. AI in ogni flusso di lavoro: La forza lavoro diventa “ibrida”
Quando la logica di business è profondamente integrata, l’AI si trasforma da strumento isolato a teammate affidabile. Stiamo entrando nell’era della forza lavoro ibrida, in cui i team più efficaci includono sia esseri umani che agenti che lavorano in tandem. Non si tratta di sostituzione, ma di co-creazione. Spostando il lavoro pesante e monotono di triage che induce burnout sull’AI, le persone possono recuperare tempo per attività strategiche ad alto valore e problem solving creativo che fanno davvero la differenza.
Vediamo che questo cambiamento avviene attraverso Snowflake Intelligence e coding agent come Cortex Code, che stanno già aiutando le aziende a ridurre le attività manuali di più giorni a soli 30 minuti. In Snowflake, stiamo spingendo oltre integrando agenti digitali nelle nostre operazioni, assegnando loro persino KPI e valutazioni delle performance. Trattando l’AI come parte formale del nostro organigramma, rendiamo ogni agente responsabile di uno specifico risultato aziendale.
Passare dal blueprint alla svolta
Benché questi tre pilastri rappresentino il blueprint per un’architettura dati integrata, sono solo il primo passo. Portare un progetto AI da un pilot a un rollout globale richiede un cambiamento fondamentale di mindset. In ultima analisi, il divario tra leader di mercato e chi rimane indietro è definito da chi possiede i dati più attivi e ricchi di segnali. Per colmare questo gap, inizia dai tuoi obiettivi di business principali, identifica i flussi di lavoro che drenano il tuo team e crea un’architettura che cresca insieme alle tue ambizioni.
Per aiutarti in questa transizione, ti invitiamo a Snowflake Connect: AI Data Cloud il 7 aprile 2026, alle 10:00 PT. Insieme a dirigenti Snowflake, Accenture e TS Imagine, ti presenteremo i framework strategici necessari per scalare l’AI. Approfondiremo come colmare il divario tra obiettivi di business ed esecuzione tecnica, utilizzando una moderna data foundation per sicurezza, governance e performance. Registrati ora: ti aspettiamo!