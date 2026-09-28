Moonshot AI의 오픈 웨이트 모델인 Kimi K3를 이제 Snowflake Cortex AI에서 프라이빗 프리뷰로 사용할 수 있습니다. K3가 Cortex AI에 추가되면서 팀은 작업에 맞는 모델을 고를 수 있는 선택지가 하나 더 생겼습니다. 복잡한 작업에도 K3의 최상위급 추론 성능을 활용할 수 있으므로, 비용이 더 높은 독점 모델은 꼭 필요한 작업에만 쓸 수 있습니다.

출시 시점에 프리뷰 고객은 Snowflake Cortex AI Functions 및 Snowflake Cortex Inference를 통해 Kimi K3를 사용할 수 있으며, Snowflake CoCo, Snowflake Cortex Agents, Snowflake CoWork에서도 곧 지원될 예정입니다.

Moonshot이 발표한 평가에 따르면, K3는 실제로 작동하는 GPU 컴파일러를 처음부터 자율적으로 구축했고, 복잡한 천체물리학 연구를 2시간 만에 재현했으며, 대규모 리포지토리에서는 며칠에 걸친 코딩 세션을 지속했습니다. 이 결과로 볼 때 K3는 여러 단계를 거치고, 두 가지 이상의 입력 유형을 다루며, 컨텍스트를 계속 이어 가야 하는 작업에 맞게 설계된 모델입니다. 아래 섹션에서는 이러한 역량이 Snowflake에서 어떻게 구현되는지 살펴봅니다.

장시간 실행 작업을 위해 설계된 Kimi K3

Kimi K3는 Moonshot의 Stable LatentMoE 프레임워크를 사용해 토큰당 896개 전문가 중 16개를 활성화하는 2.8조 개 파라미터 규모의 전문가 혼합 모델입니다. Moonshot에 따르면 K3는 이전 모델인 K2 대비 확장 효율이 2.5배 향상되었습니다.

실무 관점에서 이 아키텍처는 여러 단계를 거치고 두 가지 이상의 입력 유형을 다루는 작업에 맞춰 설계되었습니다. Moonshot은 대표 사례로 리포지토리를 탐색하고, 터미널 도구를 오케스트레이션하며, 스크린샷을 활용해 결과를 개선하는 장시간 코딩 세션을 꼽습니다. 리서치 관련 사례에서는 문헌 검토, 실행 가능한 코드, 검증, 인터랙티브 시각화를 결합합니다. 팀 입장에서는 리포지토리 단위의 개발, 연구 종합, 분석 워크플로우처럼 모델이 여러 차례의 대화에 걸쳐 컨텍스트를 이어 가야 하는 작업이 여기에 해당합니다.

위 사례는 모델 자체의 역량을 설명한 것으로, 실제로 사용할 수 있는 입력, 도구, 컨텍스트 한도, 출력 처리 방식은 사용하는 Snowflake 환경과 구성에 따라 달라집니다.

출처: Moonshot AI, Kimi K3: Open Frontier Intelligence 및 Hugging Face

Snowflake에서 Kimi K3로 가능한 활용 사례

Kimi K3는 Snowflake의 모델 선택지에 오픈 웨이트 모델 옵션을 추가합니다. 프라이빗 프리뷰 기간에는 별도의 추론 환경을 배포하지 않고도 팀의 작업과 품질 요구 사항에 맞춰 Kimi K3를 평가할 수 있습니다.

곧 제공 예정인 Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents의 Kimi K3 지원을 통해 이러한 평가 범위는 코딩, 리서치, 데이터 에이전트 워크플로우로 확대됩니다.

Snowflake CoCo로 개발 리포지토리 단위의 작업은 눈앞의 파일 하나만으로 해결되지 않습니다. 개발자는 여러 모듈에 걸쳐 호출 흐름을 추적하고, 기존 테스트를 이해하며, 변경 사항을 실제로 작동하는 결과까지 이어 가야 할 수도 있습니다. Kimi K3는 장시간 코딩에 초점을 맞춘 모델이므로, CoCo에서 이러한 리포지토리 단위 작업으로 성능을 평가해 볼 만합니다.

Kimi K3로 새 세션을 시작한 뒤, 완료 기준이 분명하고 범위가 명확한 작업을 맡겨 보세요. Moonshot은 K3가 대화 기록이 보존되는 방식에 민감한 모델이기 때문에 다른 모델로 진행 중이던 세션을 K3로 전환하지 않도록 권장합니다.

리포지토리 단위의 작업은 눈앞의 파일 하나만으로 해결되지 않습니다. 개발자는 여러 모듈에 걸쳐 호출 흐름을 추적하고, 기존 테스트를 이해하며, 변경 사항을 실제로 작동하는 결과까지 이어 가야 할 수도 있습니다. Kimi K3는 장시간 코딩에 초점을 맞춘 모델이므로, CoCo에서 이러한 리포지토리 단위 작업으로 성능을 평가해 볼 만합니다. Kimi K3로 새 세션을 시작한 뒤, 완료 기준이 분명하고 범위가 명확한 작업을 맡겨 보세요. Moonshot은 K3가 대화 기록이 보존되는 방식에 민감한 모델이기 때문에 다른 모델로 진행 중이던 세션을 K3로 전환하지 않도록 권장합니다. 데이터 에이전트에 리서치 접목 Snowflake CoWork와 Cortex Agents에서 K3가 지원되면 팀은 에이전트에서 사용할 수 있는 데이터와 도구를 기반으로 리서치 및 분석 워크플로우를 평가할 수 있게 됩니다. 예를 들어 Kimi K3를 사용해 고객 리서치 노트를 비교하고, 상충되는 요구 사항을 식별한 뒤, 각 권장 사항의 근거를 담은 브리프 자료를 작성할 수 있습니다.

벤치마크 결과

아래는 Moonshot AI가 공개한 평가표에서 코딩, 에이전트, 추론, 비전 벤치마크 결과를 발췌한 것입니다. 자세한 방법론, 평가 하네스 세부 정보, 각주는 Moonshot AI의 Kimi K3 모델 카드에서 확인할 수 있습니다.