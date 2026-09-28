Kimi K3, il modello open-weight di Moonshot AI, è ora disponibile in private preview su Snowflake Cortex AI. Aggiungere K3 a Cortex AI offre ai team un’altra opzione per abbinare il modello giusto al processo, che si tratti di reasoning di frontiera per task complessi o di riservare i modelli proprietari più costosi ai casi in cui fanno la differenza maggiore.

Al lancio, i clienti in preview possono utilizzare Kimi K3 tramite Cortex AI Functions e Snowflake Cortex Inference. Il supporto per Snowflake CoCo, Snowflake Cortex Agents e Snowflake CoWork sarà disponibile a breve.

Nelle valutazioni pubblicate da Moonshot, K3 ha costruito autonomamente un compilatore GPU funzionante da zero, ha riprodotto una complessa ricerca di astrofisica in due ore e ha sostenuto sessioni di coding di più giorni su repository di grandi dimensioni. Questi risultati indicano un modello progettato per lavori che richiedono molti passaggi, utilizzano più di un tipo di input e devono mantenere il contesto nel tempo. Le sezioni seguenti illustrano come si traduce tutto questo su Snowflake.

Kimi K3: progettato per lavori di lunga durata

Kimi K3 è un modello mixture-of-experts con 2.800 miliardi di parametri che attiva 16 esperti su 896 per token, utilizzando il framework Stable LatentMoE di Moonshot. Moonshot riporta un miglioramento di 2,5 volte nell’efficienza di scaling rispetto al suo predecessore, K2.

In pratica, questa architettura è pensata per lavori che richiedono più passaggi e utilizzano più di un tipo di input. Moonshot evidenzia sessioni di coding di lunga durata che navigano tra repository di grandi dimensioni, orchestrano strumenti da terminale e utilizzano screenshot per perfezionare il risultato. I suoi esempi di ricerca combinano revisione della letteratura, codice eseguibile, validazione e visualizzazioni interattive. Per i team, ciò si traduce in sviluppo a livello di repository, sintesi della ricerca e workflow analitici in cui il modello deve mantenere il contesto nel corso di molti turni.

Questi esempi descrivono funzionalità a livello di modello. Gli input, gli strumenti, i limiti di contesto e la gestione dell’output disponibili dipendono dalla superficie Snowflake e dalla configurazione utilizzata.

Fonti: Moonshot AI, Kimi K3: Open Frontier Intelligence e Hugging Face

Cosa puoi fare con Kimi K3 su Snowflake

Kimi K3 aggiunge un’opzione di modello open-weight alla selezione di modelli Snowflake. Durante la private preview, i team possono valutarlo rispetto ai propri task e requisiti di qualità senza configurare un deployment di inferenza separato.

Prossimamente, il supporto per Kimi K3 in Snowflake CoCo, Snowflake CoWork e Cortex Agents estenderà questa valutazione ai workflow di coding, ricerca e agenti AI per i dati:

Sviluppare con Snowflake CoCo: Il lavoro a livello di repository dipende da più del semplice file che si ha davanti. Uno sviluppatore potrebbe dover tracciare una chiamata attraverso diversi moduli, comprendere i test esistenti e portare una modifica fino a un risultato funzionante. L’attenzione di Kimi K3 per il coding di lunga durata rende quest’area particolarmente utile da valutare in CoCo.

Avvia una nuova sessione con Kimi K3 e assegna un task delimitato con criteri di accettazione espliciti. Moonshot consiglia di non passare a K3 durante una sessione già in corso con un altro modello, poiché il modello è sensibile al modo in cui viene mantenuta la cronologia della conversazione.

Il lavoro a livello di repository dipende da più del semplice file che si ha davanti. Uno sviluppatore potrebbe dover tracciare una chiamata attraverso diversi moduli, comprendere i test esistenti e portare una modifica fino a un risultato funzionante. L’attenzione di Kimi K3 per il coding di lunga durata rende quest’area particolarmente utile da valutare in CoCo. Avvia una nuova sessione con Kimi K3 e assegna un task delimitato con criteri di accettazione espliciti. Moonshot consiglia di non passare a K3 durante una sessione già in corso con un altro modello, poiché il modello è sensibile al modo in cui viene mantenuta la cronologia della conversazione. Portare la ricerca negli agenti AI per i dati: Con il supporto in Snowflake CoWork e Cortex Agents, i team potranno valutare workflow di ricerca e analisi basati sui dati e sugli strumenti disponibili al proprio agente AI. Ad esempio, utilizza Kimi K3 per confrontare le note di ricerca sui clienti, identificare requisiti in conflitto e preparare un brief con le evidenze a supporto di ogni raccomandazione.

Risultati dei benchmark

Il seguente riepilogo mostra i risultati della tabella di valutazione pubblicata da Moonshot AI, che include benchmark di coding, agentici, di reasoning e visivi. Per la metodologia completa, i dettagli sull’harness e le note, consulta la scheda del modello Kimi K3 di Moonshot AI.