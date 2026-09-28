Moonshot AIのオープンウェイトモデルであるKimi K3が、Snowflake Cortex AIでプライベートプレビューとして利用可能になりました。Cortex AIにK3が加わることで、チームは作業に適したモデルを選ぶための選択肢をさらに得られます。複雑なタスクにフロンティアレベルの推論を活用することも、コストの高いプロプライエタリモデルを最も効果が大きい用途に限定して使うことも可能です。

提供開始時点では、プレビューをご利用のお客様はSnowflake Cortex AI関数およびSnowflake Cortex推論を通じてKimi K3を利用できます。Snowflake CoCo、Snowflake Cortex Agents、Snowflake CoWorkへの対応も近日中に予定しています。

Moonshotが公開した評価では、K3は動作するGPUコンパイラーをゼロから自律的に構築し、複雑な天体物理学の研究を2時間で再現し、大規模なリポジトリにわたる複数日のコーディングセッションを継続しました。これらの結果は、多くのステップを要し、複数の種類の入力を使用し、コンテキストを引き継ぐ必要がある作業向けに設計されたモデルであることを示しています。以下のセクションでは、Snowflake上でそれがどのような形になるかを説明します。

Kimi K3：長時間にわたる作業向けの設計

Kimi K3は2.8兆パラメータのMixture-of-Expertsモデルで、MoonshotのStable LatentMoEフレームワークを使用して、トークンごとに896個のエキスパートのうち16個をアクティブにします。Moonshotは、前世代のK2と比較してスケーリング効率が2.5倍向上したと報告しています。

実際には、このアーキテクチャは複数のステップを要し、複数の種類の入力を使用する作業を対象としています。Moonshotは、大規模なリポジトリを探索し、ターミナルツールをオーケストレーションし、スクリーンショットを使用して結果を改善する長時間のコーディングセッションを取り上げています。同社のリサーチ事例では、文献レビュー、実行可能なコード、検証、インタラクティブな可視化を組み合わせています。チームにとっては、これはリポジトリレベルの開発、リサーチの統合、そしてモデルが多数のターンにわたってコンテキストを引き継ぐ必要がある分析ワークフローに相当します。

これらの例はモデルレベルの機能を示したものです。利用可能な入力、ツール、コンテキストの上限、出力の処理は、使用するSnowflakeのサーフェスと構成によって異なります。

ソース：Moonshot AI、Kimi K3：オープンフロンティアインテリジェンス、およびHugging Face

SnowflakeのKimi K3でできること

Kimi K3により、Snowflakeのモデルの選択肢にオープンウェイトモデルが加わります。プライベートプレビュー期間中、チームは推論用の展開を別途セットアップすることなく、独自のタスクや品質要件に照らしてこのモデルを評価できます。

近日中に、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex AgentsでKimi K3がサポートされ、コーディング、リサーチ、データエージェントのワークフローにも評価の対象が広がる予定です。

Snowflake CoCoで開発： リポジトリレベルの作業は、目の前のファイルだけでは完結しません。開発者は、複数のモジュールにわたって呼び出しを追跡し、既存のテストを理解し、変更を動作する結果まで仕上げる必要がある場合があります。Kimi K3は長時間のコーディングに重点を置いているため、CoCoで評価するのに適した領域です。

Kimi K3で新しいセッションを開始し、明確な受け入れ基準を設けた範囲の限定されたタスクを与えてください。このモデルは会話履歴の保持方法に影響を受けやすいため、Moonshotは進行中のセッションを別のモデルからK3に切り替えることを推奨していません。

リポジトリレベルの作業は、目の前のファイルだけでは完結しません。開発者は、複数のモジュールにわたって呼び出しを追跡し、既存のテストを理解し、変更を動作する結果まで仕上げる必要がある場合があります。Kimi K3は長時間のコーディングに重点を置いているため、CoCoで評価するのに適した領域です。 Kimi K3で新しいセッションを開始し、明確な受け入れ基準を設けた範囲の限定されたタスクを与えてください。このモデルは会話履歴の保持方法に影響を受けやすいため、Moonshotは進行中のセッションを別のモデルからK3に切り替えることを推奨していません。 データエージェントにリサーチを取り入れる：Snowflake CoWorkとCortex Agentsでのサポートにより、チームはエージェントが利用できるデータやツールを活用したリサーチや分析のワークフローを評価できるようになります。たとえば、Kimi K3を使用して顧客リサーチのメモを比較し、相反する要件を特定し、各推奨事項の根拠となるエビデンスを添えた概要資料を作成できます。

ベンチマーク結果

以下は、コーディング、エージェント、推論、ビジュアルのベンチマークを含む、Moonshot AIが公開した評価テーブルの結果の抜粋です。方法論、ハーネスの詳細、脚注の全文については、Moonshot AIのKimi K3モデルカードをご覧ください。