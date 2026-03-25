MAR 25, 2026|5분 읽음
에이전트와 애플리케이션 전반에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 데이터 및 AI 공유
AI 이니셔티브는 점점 더 빠른 속도로 실험 단계에서 프로덕션 단계로 전환되고 있습니다. 생성형 AI의 파격적인 ROI 보고서에 따르면, 프로덕션 환경에서 여러 생성형 AI 사용 사례를 운영 중인 조직의 44%는 이미 에이전틱 AI를 활용하고 있으며, 응답자의 32%는 현재 에이전트 기반 솔루션을 프로덕션에 적용하고 있습니다. 엔터프라이즈가 에이전틱 이니셔티브와 사용 사례를 확장함에 따라 이러한 경험은 점점 더 통합되고 신뢰할 수 있는 데이터 기반에 의존하며, 이 기반은 다음의 세 가지 요소를 제공합니다.
- 데이터 공유는 신뢰성이 있어야 합니다. 가동 중단이나 리전 장애 조치 상황에서도 공유 데이터 제품은 지속적으로 사용 가능할 수 있어야 합니다. 국가 전역에서 전문 클리닉과 환자 진단 데이터를 공유하는 헬스케어 공급자의 경우, 데이터는 단순히 비즈니스 정보가 아니라 치료에 필수적인 요소입니다. 리전 단위의 클라우드 가동 중단이 발생하더라도 의사가 진료를 지속할 수 있도록 데이터 공유가 유지되어야 합니다.
- 데이터 공유는 사용이 쉬워야 합니다. 팀이 로컬 복사본 생성, 복잡한 파이프라인, 불필요한 운영 부담 없이 데이터를 확장하고 재배포할 수 있어야 합니다.
- 데이터 공유는 옵저버빌리티를 보장해야 합니다. 데이터 소유자는 무엇이 공유되고 있는지, 누가 액세스하는지, 다운스트림에서 어떻게 활용되는지를 파악할 수 있어야 합니다. 이를 통해 데이터 기반 AI 경험 전반에 대한 신뢰를 구축할 수 있습니다.
이러한 요구 사항은 조직이 내부 도메인을 비롯해 고객, 공급업체, 전략적 파트너를 아우르는 AI 준비 데이터 파운데이션을 구축하면서 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라 다음과 같은 새로운 엔터프라이즈급 데이터 공유 기능을 발표하고 있습니다.
공유 데이터를 위한 Snowflake Listing BCDR(Listing Business Continuity and Disaster Recovery)
공유 데이터의 zero-ETL 변환 및 보강을 위한 Resharing
리스팅 및 공유를 위한 향상된 데이터 제품 옵저버빌리티 기능
이러한 기능은 제로 카피, 크로스 클라우드, 크로스 리전 공유를 넘어 Snowflake AI 및 데이터 공유를 확장하여 고객이 복원력 있고 운영이 간편하며 프로덕션 수준의 AI 및 분석에 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 구축할 수 있도록 지원합니다.
Listing BCDR: 고가용성 데이터 제품
공유 데이터 제품이 프로덕션 AI 및 분석의 업스트림 종속성이 되면서 회복탄력성은 필수 요건이 되었습니다. 리전 장애가 발생하고 공유 데이터가 장애 조치에 맞게 설계되어 있지 않다면 애플리케이션, 모델, 다운스트림 워크플로가 중단될 수 있습니다. 고객 대상 AI 시스템에서 이는 곧 비즈니스 연속성 문제로 이어질 수 있습니다.
Listing BCDR은 가동 중단 상황에서도 데이터 제품이 계속 사용 가능하고 활성 상태를 유지하도록 설계되어 소비자에게 미치는 영향의 위험을 줄입니다. 재해 복구 자동화를 통해 제공자는 AI 서비스 중단을 방지하고 고객과의 SLA(서비스 수준 계약)를 충족할 수 있습니다. 이는 리전 장애 조치 상황에서도 서비스 중단에 대한 우려를 낮춰 소비자의 신뢰를 한층 강화합니다.
Resharing: 실시간 처리와 운영 비용 절감
많은 조직에서 공유 데이터를 재사용하려면 다른 데이터 소스와 결합하거나 변환하기 전에 이를 로컬 테이블로 복사해야 했습니다. 이는 추가 스토리지 비용, 데이터 중복 관리, 그리고 데이터 컨텍스트의 최신성이 저하될 위험을 초래합니다.
Resharing을 통해 팀은 수신된 공유 데이터를 기반으로 경량 변환과 비즈니스 로직을 실시간으로 적용하고, 로컬 복사본을 생성하지 않고도 보강된 데이터 제품을 다운스트림 사용자에게 재공유할 수 있습니다. 이 과정에서도 데이터 공급자는 제어 권한을 유지하며 필요 시 데이터 액세스 권한을 철회할 수 있습니다.
Resharing 기능은 아키텍처 복잡성과 운영 오버헤드를 줄이면서 완전하고 거버넌스가 적용된 데이터 제품을 더 쉽게 생성할 수 있도록 합니다.
팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
내부 및 서드 파티 데이터 소스 결합
컬럼 매핑, 마스킹, 행 수준 정책 등 비즈니스 로직 적용
소스 데이터를 이동하거나 복제하지 않고 보강된 결과를 다운스트림 이해관계자에게 재배포
“Resharing을 통해 인바운드 및 아웃바운드 데이터를 온디맨드 처리와 함께 통합하고 실시간 복제를 기반으로 보강된 데이터 제품을 전 세계에 제공할 수 있습니다. 이와 동시에 운영 비용 오버헤드와 아키텍처 복잡성을 줄일 수 있습니다.”
Gokulnaath Raman Venkatesan, DHL 시니어 데이터 웨어하우스 엔지니어/Christian Rittel, DHL 시니어 제품 관리자
데이터 제품 옵저버빌리티: 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위한 공유 데이터 감사
엔터프라이즈급 데이터 공유를 위해서는 가시성도 필요합니다. 데이터 공급자는 무엇이 공유되고 있는지, 누구와 공유되는지, 무엇이 변경되었는지, 공유 데이터 제품이 다운스트림에서 어떻게 활용되는지 파악하고자 합니다. 리스팅과 공유에 대한 새로운 옵저버빌리티 기능을 통해 Snowflake는 엔터프라이즈 계정 전반에서 공유 데이터 제품의 수명 주기에 대한 보다 세분화된 인사이트를 데이터 소유자에게 제공합니다.
이러한 기능에는 다음이 포함됩니다.
Create, Alter, Dropped Listings 및 Shares를 감사하기 위한 Access History
계정 내에서 생성된 모든 shares와 listings를 감사하기 위한 Account Usage
사용자가 액세스할 수 있는 모든 오브젝트를 특정 시점 및 과거 이력까지 확인할 수 있는 Show/Describe 명령 및 Information Schema
이를 통해 데이터 제품이 어떻게 공유되고 활용되는지에 대한 운영 및 거버넌스 관점을 통합적으로 파악할 수 있습니다.
엔터프라이즈 전반을 위한 엔터프라이즈급 데이터 공유
기업이 AI를 프로덕션으로 확장함에 따라 기존 데이터 공유 방식은 한계를 드러내고 있습니다. 복제 기반 워크플로우는 불필요한 비용과 데이터 최신성 문제를 초래합니다. 수동 재해 복구는 운영 리스크를 높이며, 제한된 가시성으로 인해 다운스트림 사용을 안정적으로 관리하기가 더 어려워집니다.
Snowflake의 최신 엔터프라이즈급 데이터 공유 기능은 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다. Resharing을 통해 조직은 로컬 복제 없이 데이터 제품을 확장할 수 있으며, Listing BCDR을 통해 리전 장애 상황에서도 데이터 제품을 지속적으로 제공할 수 있습니다. 내장형 옵저버빌리티를 통해 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 리스팅 및 공유를 감사하고 모니터링할 수 있습니다.
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