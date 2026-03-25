에이전트와 애플리케이션 전반에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈급 데이터 및 AI 공유

이러한 요구 사항은 조직이 내부 도메인을 비롯해 고객, 공급업체, 전략적 파트너를 아우르는 AI 준비 데이터 파운데이션을 구축하면서 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라 다음과 같은 새로운 엔터프라이즈급 데이터 공유 기능을 발표하고 있습니다.

공유 데이터를 위한 Snowflake Listing BCDR(Listing Business Continuity and Disaster Recovery)

공유 데이터의 zero-ETL 변환 및 보강을 위한 Resharing

리스팅 및 공유를 위한 향상된 데이터 제품 옵저버빌리티 기능

이러한 기능은 제로 카피, 크로스 클라우드, 크로스 리전 공유를 넘어 Snowflake AI 및 데이터 공유를 확장하여 고객이 복원력 있고 운영이 간편하며 프로덕션 수준의 AI 및 분석에 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 구축할 수 있도록 지원합니다.

Listing BCDR: 고가용성 데이터 제품

공유 데이터 제품이 프로덕션 AI 및 분석의 업스트림 종속성이 되면서 회복탄력성은 필수 요건이 되었습니다. 리전 장애가 발생하고 공유 데이터가 장애 조치에 맞게 설계되어 있지 않다면 애플리케이션, 모델, 다운스트림 워크플로가 중단될 수 있습니다. 고객 대상 AI 시스템에서 이는 곧 비즈니스 연속성 문제로 이어질 수 있습니다.

Listing BCDR은 가동 중단 상황에서도 데이터 제품이 계속 사용 가능하고 활성 상태를 유지하도록 설계되어 소비자에게 미치는 영향의 위험을 줄입니다. 재해 복구 자동화를 통해 제공자는 AI 서비스 중단을 방지하고 고객과의 SLA(서비스 수준 계약)를 충족할 수 있습니다. 이는 리전 장애 조치 상황에서도 서비스 중단에 대한 우려를 낮춰 소비자의 신뢰를 한층 강화합니다.