MAR 24, 2026|Lettura: 5 min
Condivisione di dati e AI di livello enterprise affidabile per agenti AI, app e altro
Le iniziative AI stanno passando dalla sperimentazione alla produzione a un ritmo sempre più rapido: il 44% delle organizzazioni con più casi d’uso di Gen AI in produzione utilizza già Agentic AI, e il 32% degli intervistati dichiara di avere soluzioni ad agenti già in produzione, secondo il report ROI of Gen AI and Agents 2026. Man mano che le aziende scalano le iniziative e i casi d’uso di agenti AI, queste esperienze dipendono sempre più da una data foundation unificata e affidabile che garantisca tre elementi:
- La condivisione dei dati deve essere affidabile, così che i data product condivisi restino disponibili anche durante interruzioni e failover regionali. Per una struttura sanitaria che condivide diagnostica dei pazienti con cliniche specialistiche in tutto il Paese, i dati non sono solo “informazioni aziendali”, ma sono essenziali per l’assistenza. In caso di interruzione regionale del cloud, la condivisione deve rimanere attiva affinché i medici possano accedere alle cartelle cliniche e continuare a fornire cure.
- La condivisione dei dati deve essere facile da utilizzare, così i team possono arricchire e ridistribuire i dati condivisi senza creare copie locali, pipeline complesse o oneri operativi inutili.
- La condivisione dei dati deve essere osservabile, così i data owner possono capire cosa viene condiviso, chi vi accede e come viene utilizzato a valle, instaurando fiducia in tutte le esperienze AI basate sui dati.
Questi requisiti diventano sempre più urgenti man mano che le organizzazioni costruiscono data foundation pronte per l’AI che si estendono ai domini interni, ai clienti, ai fornitori e ai partner strategici. Per questo annunciamo nuove funzionalità di condivisione di livello enterprise:
Snowflake Listing Business Continuity and Disaster Recovery (Listing BCDR) per i dati condivisi
Resharing per la trasformazione e l’arricchimento zero-ETL dei dati condivisi
Osservabilità avanzata dei data product per listing e condivisioni
Insieme, queste funzionalità estendono Snowflake AI and Data Sharing oltre la condivisione zero-copy, cross-cloud e cross-region, aiutando i clienti a creare data product resilienti, facili da gestire e affidabili per AI e analytics a livello di produzione.
Listing Business Continuity and Disaster Recovery: data product ad alta disponibilità
Quando i data product condivisi diventano dipendenze upstream per AI e analytics in produzione, la resilienza diventa imprescindibile. Se una regione non è disponibile e i dati condivisi non sono progettati per il failover, applicazioni, modelli e workflow a valle possono subire interruzioni. Per i sistemi AI rivolti ai clienti, questo può rapidamente trasformarsi in un problema di continuità operativa.
Listing BCDR è progettato per garantire che i data product restino disponibili e attivi durante le interruzioni, riducendo il rischio di impatto sugli utenti. L’automazione del disaster recovery aiuta i provider a evitare interruzioni dei servizi AI e a rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA) per i clienti. Questo aumenta la fiducia, poiché gli utenti hanno meno timori di subire interruzioni del servizio durante un failover regionale.
Resharing: elaborazione in tempo reale, costi operativi ridotti
Per molte organizzazioni, riutilizzare dati condivisi ha tradizionalmente richiesto la copia in tabelle locali prima di trasformarli o combinarli con altre fonti. Questo comporta costi di storage aggiuntivi, gestione di dati duplicati e il rischio di contesto non aggiornato.
Con Resharing, i team possono prendere dati condivisi in ingresso, applicare trasformazioni leggere e logica di business in tempo reale, e ricondividere data product arricchiti agli utenti a valle senza materializzare copie locali. Durante tutto il processo, il provider mantiene il controllo e può revocare l’accesso ai dati quando necessario.
La funzionalità Resharing semplifica la creazione di data product completi e governati, riducendo al contempo la complessità architetturale e l’overhead operativo.
I team possono:
Combinare dati condivisi provenienti da fonti interne e di terze parti
Applicare logica di business come mapping delle colonne, masking e policy a livello di riga
Ridistribuire output arricchiti agli stakeholder a valle senza spostare o duplicare i dati di origine
"With Resharing, we can bundle inbound and outbound data with on-the-fly processing and deliver enriched data products globally with real-time replication, all while reducing operational cost overhead and architectural complexity."
Gokulnaath Raman Venkatesan, Senior Data Warehouse Engineer, and Christian Rittel, Senior Product Manager, DHL
Osservabilità dei data product: audit dei dati condivisi per un’AI affidabile
La condivisione pronta per l’enterprise richiede anche visibilità. I provider di dati vogliono sapere cosa viene condiviso, con chi, cosa è cambiato e come i data product condivisi vengono utilizzati a valle. Con le nuove funzionalità di osservabilità per listing e condivisioni, Snowflake offre ai data owner una visione più granulare del ciclo di vita dei data product condivisi all’interno dell’account aziendale.
Queste funzionalità includono:
Access History per eseguire audit su Create, Alter e Dropped Listings/Shares
Account Usage per eseguire audit su tutte le condivisioni/listing creati nel tuo account
Show/Describe command e Information Schema per individuare tutti gli oggetti a cui un utente ha accesso, sia in un determinato momento sia storicamente
Questo aiuta a consolidare le viste operative e di governance in un quadro più unificato di come i data product vengono condivisi e utilizzati.
Condivisione dei dati di livello enterprise per tutta l’organizzazione
Con il passaggio dell’AI alla produzione, gli approcci tradizionali alla condivisione possono non essere più sufficienti. I workflow basati su copia generano costi inutili e dati non aggiornati. I processi manuali di disaster recovery introducono rischi operativi. La visibilità limitata rende più difficile governare con sicurezza l’utilizzo a valle.
Le nuove funzionalità di condivisione dati di livello enterprise di Snowflake sono progettate per affrontare direttamente queste sfide. Con Resharing, le organizzazioni possono creare data product arricchiti senza gestire copie locali. Con Listing BCDR, possono mantenere disponibili i data product condivisi anche durante interruzioni regionali. Con l’osservabilità integrata, possono eseguire audit e monitorare listing e condivisioni in tutta l’organizzazione.
Inizia subito a utilizzare la condivisione di dati e AI enterprise-ready di Snowflake
Crea oggi il tuo primo listing per unificare i dati in modo sicuro per l’AI e renderli disponibili a consumatori selezionati, all’intera organizzazione o su Snowflake Marketplace, dove possono essere condivisi cross-region/cross-cloud.
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