Questi requisiti diventano sempre più urgenti man mano che le organizzazioni costruiscono data foundation pronte per l’AI che si estendono ai domini interni, ai clienti, ai fornitori e ai partner strategici. Per questo annunciamo nuove funzionalità di condivisione di livello enterprise:

Snowflake Listing Business Continuity and Disaster Recovery (Listing BCDR) per i dati condivisi

Resharing per la trasformazione e l’arricchimento zero-ETL dei dati condivisi

Osservabilità avanzata dei data product per listing e condivisioni

Insieme, queste funzionalità estendono Snowflake AI and Data Sharing oltre la condivisione zero-copy, cross-cloud e cross-region, aiutando i clienti a creare data product resilienti, facili da gestire e affidabili per AI e analytics a livello di produzione.

Listing Business Continuity and Disaster Recovery: data product ad alta disponibilità

Quando i data product condivisi diventano dipendenze upstream per AI e analytics in produzione, la resilienza diventa imprescindibile. Se una regione non è disponibile e i dati condivisi non sono progettati per il failover, applicazioni, modelli e workflow a valle possono subire interruzioni. Per i sistemi AI rivolti ai clienti, questo può rapidamente trasformarsi in un problema di continuità operativa.

Listing BCDR è progettato per garantire che i data product restino disponibili e attivi durante le interruzioni, riducendo il rischio di impatto sugli utenti. L’automazione del disaster recovery aiuta i provider a evitare interruzioni dei servizi AI e a rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA) per i clienti. Questo aumenta la fiducia, poiché gli utenti hanno meno timori di subire interruzioni del servizio durante un failover regionale.