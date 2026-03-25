MAR 25, 2026|約5分で読めます
エージェントやアプリケーションなどで信頼される、エンタープライズグレードのデータおよびAI共有
AIのイニシアチブは、実験段階から実稼働環境へと、かつてないスピードで移行しています。生成AIの画期的なROIによると、複数の生成AIユースケースを実稼働環境で運用している組織の44%がすでにエージェント型AIを使用しています。また、回答者の32%が現在、エージェント型ソリューションを実稼働環境で運用していると述べています。企業がエージェント型のイニシアチブやユースケースを拡大するにつれて、これらのエクスペリエンスは、以下の3つを提供する統合された信頼できるデータファウンデーションへの依存度を高めています。
- データ共有は信頼できるものである必要があります。これにより、障害やリージョンのフェイルオーバーが発生した場合でも、共有されたデータプロダクトを引き続き利用できます。全国の専門クリニックと患者の診断結果を共有するヘルスケアプロバイダーにとって、データは単なる「ビジネス情報」ではなく、ケアに不可欠なものです。リージョンのクラウド障害が発生した場合でも、医師がケアを継続するための記録にアクセスできるように、その共有を維持する必要があります。
- データ共有は使いやすいものである必要があります。これにより、チームはローカルコピー、複雑なパイプライン、不要な運用上の負担を生じさせることなく、共有データをエンリッチして再配布できます。
- データ共有はオブザーバビリティを備えている必要があります。これにより、データオーナーは何が共有され、誰がアクセスし、ダウンストリームでどのように使用されているかを把握できます。その結果、データに基づいて構築されたすべてのAIエクスペリエンスに対する信頼を確立できます。
組織が社内ドメインだけでなく、顧客、サプライヤー、戦略的パートナーにまたがるAI-readyなデータファウンデーションを構築するにつれて、これらの要件はますます緊急性を帯びています。そのため、Snowflakeは新しいエンタープライズグレードの共有機能を発表します。
共有データのゼロETL変換およびエンリッチメントのためのリシェアリング
リスティングと共有におけるデータプロダクトのオブザーバビリティの強化
これらの機能を組み合わせることで、Snowflake AIおよびデータシェアリングは、ゼロコピー、クロスクラウド、クロスリージョンでの共有を超えて拡張されます。これにより、お客様はレジリエンスが高く、運用が容易で、実稼働レベルのAIやアナリティクスでも信頼できるデータプロダクトを構築できるようになります。
リスティング事業継続性およびディザスタリカバリ：高可用性データプロダクト
共有されたデータプロダクトが、実稼働環境のAIやアナリティクスにおけるアップストリームの依存関係になるにつれて、レジリエンスは譲れない要件になります。リージョンがダウンし、共有データがフェイルオーバー用に設計されていない場合、アプリケーション、モデル、ダウンストリームのワークフローが中断される可能性があります。顧客向けのAIシステムにとって、これはすぐに事業継続性の問題に発展する可能性があります。
リスティングBCDRは、障害発生時でもデータプロダクトの可用性とアクティブな状態を維持できるように設計されています。これにより、コンシューマーへの影響のリスクを軽減します。ディザスタリカバリを自動化することで、プロバイダーはAIサービスの中断を回避し、顧客に対するサービスレベル契約（SLA）を遵守できます。これにより、コンシューマーはリージョンのフェイルオーバー時にサービスの中断を経験する懸念が減るため、信頼が高まります。
リシェアリング：オンザフライ処理による運用コスト削減
多くの組織にとって、共有データを再利用するには、従来、変換したり他のソースと組み合わせたりする前に、ローカルテーブルにコピーする必要がありました。これにより、追加のストレージコスト、重複したデータ管理、およびコンテキストが古くなるリスクが生じます。
リシェアリングを使用すると、チームはインバウンドの共有データを受け取り、軽量な変換とビジネスロジックをオンザフライで適用できます。ローカルコピーを実体化することなく、エンリッチされたデータプロダクトをダウンストリームのユーザーに再共有できます。このプロセス全体を通じて、プロバイダーは制御を維持し、必要に応じてデータへのアクセスを取り消すことができます。
リシェアリング機能により、アーキテクチャの複雑さと運用上のオーバーヘッドを削減しながら、完全でガバナンスの効いたデータプロダクトを簡単に作成できます。
チームは以下のことが可能です。
社内およびサードパーティソースからの共有データを組み合わせる
列マッピング、マスキング、行レベルポリシーなどのビジネスロジックを適用する
ソースデータを移動または複製することなく、エンリッチされた出力をダウンストリームのステークホルダーに再配布する
「リシェアリングにより、インバウンドおよびアウトバウンドデータを即座に処理してバンドルし、リアルタイムのレプリケーションを通じて、エンリッチ化されたデータ製品をグローバルに提供できます。これにより、運用コストのオーバーヘッドとアーキテクチャの複雑さを抑えることが可能になります」
DHL、シニアデータウェアハウスエンジニア、Gokulnaath Raman Venkatesan氏、シニアプロダクトマネージャー、Christian Rittel氏
データプロダクトのオブザーバビリティ：共有データを監査し、信頼できるAIを実現
エンタープライズ対応の共有には、可視性も必要です。データプロバイダーは、何が共有されているか、誰と共有されているか、何が変更されたか、共有されたデータプロダクトがダウンストリームでどのように使用されているかを把握したいと考えています。リスティングと共有のための新しいオブザーバビリティ機能により、Snowflakeはデータオーナーに、エンタープライズアカウント全体における共有データプロダクトのライフサイクルに関するより詳細なインサイトを提供します。
これらの機能には以下が含まれます。
作成、変更、削除されたリスティングや共有を監査するためのアクセス履歴
アカウントで作成されたすべての共有やリスティングを監査するためのアカウント使用状況
ある時点および過去において、ユーザーがアクセスできるすべてのオブジェクトを検索するためのSHOW/DESCRIBEコマンドとINFORMATION_SCHEMA
これにより、運用およびガバナンスのビューを統合し、データプロダクトがどのように共有および消費されているかをより統一的に把握できるようになります。
企業全体向けのエンタープライズグレードのデータ共有
企業がAIを実稼働環境に移行するにつれて、従来の共有アプローチでは不十分になる可能性があります。コピーベースのワークフローは、不要なコストとデータの陳腐化を招きます。手動のディザスタリカバリプロセスは、運用上のリスクを生み出します。可視性が限られていると、ダウンストリームでの使用を確信を持って管理することが困難になります。
Snowflakeの最新のエンタープライズグレードのデータシェアリング機能は、これらの課題に直接対処するように設計されています。リシェアリングにより、組織はローカルコピーを管理することなく、強化されたデータプロダクトを作成できます。リスティングのBCDRにより、組織はリージョンでの障害発生時にも、共有データプロダクトを引き続き利用可能な状態に保つことができます。組み込みのオブザーバビリティにより、組織はエンタープライズ全体でリスティングと共有を監査および監視できます。
Snowflakeのエンタープライズ対応AIとデータシェアリングの利用を今すぐ開始
今すぐ最初のリスティングを作成しましょう。AI向けにデータをセキュアに統合し、選択したコンシューマー、組織全体、またはSnowflakeマーケットプレイスで利用できるようにできます。マーケットプレイスで公開すれば、クロスリージョン/クロスクラウドで提供することも可能です。
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