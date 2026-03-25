組織が社内ドメインだけでなく、顧客、サプライヤー、戦略的パートナーにまたがるAI-readyなデータファウンデーションを構築するにつれて、これらの要件はますます緊急性を帯びています。そのため、Snowflakeは新しいエンタープライズグレードの共有機能を発表します。

共有データ向けのSnowflakeリスティング事業継続性およびディザスタリカバリ（リスティングBCDR）

共有データのゼロETL変換およびエンリッチメントのためのリシェアリング

リスティングと共有におけるデータプロダクトのオブザーバビリティの強化

これらの機能を組み合わせることで、Snowflake AIおよびデータシェアリングは、ゼロコピー、クロスクラウド、クロスリージョンでの共有を超えて拡張されます。これにより、お客様はレジリエンスが高く、運用が容易で、実稼働レベルのAIやアナリティクスでも信頼できるデータプロダクトを構築できるようになります。

リスティング事業継続性およびディザスタリカバリ：高可用性データプロダクト

共有されたデータプロダクトが、実稼働環境のAIやアナリティクスにおけるアップストリームの依存関係になるにつれて、レジリエンスは譲れない要件になります。リージョンがダウンし、共有データがフェイルオーバー用に設計されていない場合、アプリケーション、モデル、ダウンストリームのワークフローが中断される可能性があります。顧客向けのAIシステムにとって、これはすぐに事業継続性の問題に発展する可能性があります。

リスティングBCDRは、障害発生時でもデータプロダクトの可用性とアクティブな状態を維持できるように設計されています。これにより、コンシューマーへの影響のリスクを軽減します。ディザスタリカバリを自動化することで、プロバイダーはAIサービスの中断を回避し、顧客に対するサービスレベル契約（SLA）を遵守できます。これにより、コンシューマーはリージョンのフェイルオーバー時にサービスの中断を経験する懸念が減るため、信頼が高まります。