dbt Fusion désormais disponible sur Snowflake

Snowflake prend désormais en charge dbt Fusion comme version sélectionnable dans dbt Projects afin d’accélérer la compilation de nombreux projets, en particulier à mesure qu’ils gagnent en complexité. Pour changer de version, il suffit d’actionner un bouton, sans reconfigurer le projet.

Fusion s’inscrit dans un vaste ensemble d’améliorations apportées à la prise en charge native de dbt Projects. Elles concernent notamment la plateforme, l’expérience des développeurs, l’orchestration et la CI/CD, afin de simplifier considérablement la création et l’exploitation de projets dbt sur Snowflake. Voici les nouveautés.

dbt Fusion : compilation accélérée, sans frais supplémentaires

dbt Fusion est désormais proposé comme version dans dbt Projects sur Snowflake. Fusion accélère la compilation de nombreux projets, en particulier à mesure qu’ils gagnent en complexité, sans frais opérationnels liés à une migration.

Rien de plus simple pour l’essayer : dans Workspaces, un bouton vous permet de passer d’une version de dbt à une autre sans modifier la configuration de votre projet. Pour les projets dbt existants, aucun nouveau niveau tarifaire ni aucune modification contractuelle ne sont généralement nécessaires. Si vous utilisez déjà dbt Projects sur Snowflake, Fusion est disponible dès aujourd’hui. Pour l’essayer, il vous suffit de créer un projet ou de migrer un projet existant vers Snowflake.

Plateforme : prise en charge étendue des versions

Snowflake Workspaces et les objets de projet dbt déployés prennent désormais en charge dbt Core 1.9.4 et 1.10.15, ainsi que dbt Fusion 2.0.0-preview, disponibles dès aujourd’hui dans Snowflake CLI 3.15.0.

Expérience des développeurs : créer dans votre IDE ou votre navigateur

Snowflake s’adapte à votre environnement de travail grâce à des workflows de développement et à des agents d’IA dédiés au code, dans votre IDE préféré ou nativement sur Snowflake.