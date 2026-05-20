dbt Fusion désormais disponible sur Snowflake

Snowflake prend désormais en charge dbt Fusion comme version sélectionnable dans dbt Projects afin d’accélérer la compilation de nombreux projets, en particulier à mesure qu’ils gagnent en complexité. Pour changer de version, il suffit d’actionner un bouton, sans reconfigurer le projet.
Fusion s’inscrit dans un vaste ensemble d’améliorations apportées à la prise en charge native de dbt Projects. Elles concernent notamment la plateforme, l’expérience des développeurs, l’orchestration et la CI/CD, afin de simplifier considérablement la création et l’exploitation de projets dbt sur Snowflake. Voici les nouveautés.
dbt Fusion : compilation accélérée, sans frais supplémentaires
dbt Fusion est désormais proposé comme version dans dbt Projects sur Snowflake. Fusion accélère la compilation de nombreux projets, en particulier à mesure qu’ils gagnent en complexité, sans frais opérationnels liés à une migration.
Rien de plus simple pour l’essayer : dans Workspaces, un bouton vous permet de passer d’une version de dbt à une autre sans modifier la configuration de votre projet. Pour les projets dbt existants, aucun nouveau niveau tarifaire ni aucune modification contractuelle ne sont généralement nécessaires. Si vous utilisez déjà dbt Projects sur Snowflake, Fusion est disponible dès aujourd’hui. Pour l’essayer, il vous suffit de créer un projet ou de migrer un projet existant vers Snowflake.
Plateforme : prise en charge étendue des versions
Snowflake Workspaces et les objets de projet dbt déployés prennent désormais en charge dbt Core 1.9.4 et 1.10.15, ainsi que dbt Fusion 2.0.0-preview, disponibles dès aujourd’hui dans Snowflake CLI 3.15.0.
Expérience des développeurs : créer dans votre IDE ou votre navigateur
Snowflake s’adapte à votre environnement de travail grâce à des workflows de développement et à des agents d’IA dédiés au code, dans votre IDE préféré ou nativement sur Snowflake.
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CoCo dans VS Code, ou dans l’IDE de votre choix
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CoCo peut gérer l’intégralité du cycle de vie des opérations open source de dbt CLI depuis VS Code ou tout IDE pris en charge : installation, modification, création et exécution. Pour les projets dbt natifs sur Snowflake, CoCo propose des fonctionnalités dédiées au déploiement, à l’exécution et à la préparation des projets en vue de leur déploiement, notamment pour migrer les variables d’environnement vers dbt vars.
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Snowsight Workspaces
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Vous préférez travailler dans votre navigateur ? Snowsight fournit un environnement entièrement géré, avec les versions 1.9.4 et 1.10.15 de dbt préinstallées et un panneau CoCo intégré pour le développement. En règle générale, aucune configuration locale n’est nécessaire. Le DAG de Workspaces prend également en charge la traçabilité au niveau des colonnes, assurée par Snowflake Horizon Catalog, une fonctionnalité que la version standard de dbt Core ne propose pas actuellement.
Orchestration : tâches Snowflake natives et Airflow
Vous pouvez désormais utiliser des tâches Snowflake natives pour exécuter
EXECUTE DBT PROJECT et ainsi intégrer l’exécution de dbt à la couche d’orchestration utilisée pour vos autres workloads Snowflake. Créez et gérez les planifications directement depuis la page de détails de l’objet ou depuis un Workspace. Les fonctionnalités standard des tâches s’appliquent : les graphes de tâches, la gestion des dépendances et les alertes fonctionnent immédiatement, sans configuration supplémentaire.
Vous utilisez Airflow ? Vous pouvez créer des pipelines pour exécuter des objets de projet dbt, puis utiliser CoCo pour créer et modifier ces pipelines sans changer d’outil.
CI/CD : authentification simplifiée et intégrations renforcées
Snowflake CLI reste la méthode recommandée pour déployer et exécuter des objets de projet dbt dans des pipelines CI/CD externes. Plusieurs fonctionnalités sont désormais proposées avec le statut « disponible pour tous nos clients » :
- Les stratégies réseau gérées par Snowflake pour GitHub sont disponibles pour tous nos clients (GA). Authentification simplifiée des workflows GitHub Actions, sans infrastructure personnalisée. La prise en charge étendue de la CI/CD pour Azure DevOps et GitLab est également en public preview.
- La prise en charge de plusieurs versions via l’indicateur
--dbt-versionest disponible pour tous nos clients depuis Snowflake CLI 3.15.0.
- Un guide d’utilisation complet de GitHub Actions est désormais disponible pour aider les équipes à configurer la CI/CD de bout en bout.
- Dans Snowsight, les actions déclenchées vous permettent de lancer un workflow dbt à l’ouverture d’une pull request ou lorsqu’un commit est ajouté à votre branche principale.
Et maintenant ?
La feuille de route mise sur la cadence et l’étendue : publication régulière de versions de dbt Core, multiplication des intégrations CI/CD et investissements continus dans l’expérience des développeurs. L’objectif est de faire de Snowflake le meilleur environnement pour créer, exécuter et déployer des projets dbt, sans les frais opérationnels liés à la gestion de l’infrastructure, des versions ou des intégrations.
Lancez-vous dès aujourd’hui
dbt Fusion est désormais disponible sur Snowflake. Essayez-le dans votre projet dbt et consultez la documentation de Snowflake CLI pour en savoir plus.
Déclarations prospectives
Ce contenu contient des déclarations prospectives, notamment concernant nos futures offres de produits, et ne constitue pas un engagement à fournir une quelconque offre de produits. Les résultats et les offres réels peuvent différer et sont soumis à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes.