dbt Fusion já está disponível no Snowflake

O Snowflake agora oferece suporte ao dbt Fusion como uma versão selecionável em dbt Projects, projetado para melhorar os tempos de compilação em muitos builds, especialmente à medida que a complexidade do projeto aumenta. Trocar de versão é simples: basta um toggle, sem necessidade de reconfigurar o projeto.
O Fusion é parte de um conjunto mais amplo de melhorias no suporte nativo a dbt Projects, com atualizações em áreas principais como plataforma, experiência do desenvolvedor, orquestração e CI/CD, tornando a criação e a operação de projetos dbt no Snowflake consideravelmente mais eficientes. Veja o que há de novo.
dbt Fusion: Compilação mais rápida, sem custo adicional
O dbt Fusion já está disponível como uma versão nos dbt Projects do Snowflake. O Fusion foi projetado para melhorar os tempos de compilação em muitos builds, especialmente à medida que a complexidade do projeto aumenta, sem exigir esforço de migração.
Experimentar é simples: Um toggle de versão no Workspaces permite alternar entre versões do dbt sem alterar a configuração do projeto. Em geral, não são necessárias novas faixas de preços nem alterações contratuais para os dbt Projects existentes. Se você já usa dbt Projects no Snowflake, o Fusion está disponível para você hoje. Se quiser experimentar, basta criar um projeto ou migrar um existente para o Snowflake.
Plataforma: Suporte ampliado a versões
O Snowflake Workspaces e os objetos de projeto dbt implantados agora oferecem suporte às versões dbt Core 1.9.4, 1.10.15 e dbt Fusion 2.0.0-preview, disponíveis hoje no Snowflake CLI 3.15.0.
Experiência do desenvolvedor: Desenvolva na sua IDE ou no navegador
O Snowflake se adapta ao seu fluxo de trabalho, com workflows de desenvolvimento e agentes de codificação com IA na sua IDE favorita ou diretamente no Snowflake.
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Cortex Code no VS Code (ou na IDE de sua preferência)
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O Cortex Code pode gerenciar o ciclo de vida completo das operações de dbt CLI de código aberto, incluindo instalação, edição, criação e execução, diretamente no VS Code ou em qualquer IDE compatível. Para dbt Projects nativos no Snowflake, o Cortex Code inclui skills dedicadas para implantar, executar e preparar projetos para implantação, incluindo a migração de variáveis de ambiente para dbt vars.
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Snowsight Workspaces
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Prefere trabalhar no navegador? O Snowsight oferece um ambiente totalmente gerenciado com as versões dbt 1.9.4 e 1.10.15 pré-instaladas e um painel integrado do Cortex Code para desenvolvimento. Normalmente, nenhuma configuração local é necessária. O DAG do Workspaces também oferece suporte a linhagem em nível de coluna com tecnologia do Snowflake Horizon Catalog, uma funcionalidade que atualmente não está disponível no dbt Core padrão.
Orquestração: Tasks nativas do Snowflake e Airflow
Agora você pode usar Tasks nativas do Snowflake para executar
EXECUTE DBT PROJECT, integrando a execução do dbt à mesma camada de orquestração que você usa para os demais workloads do Snowflake. Crie e gerencie agendamentos diretamente na página de detalhes do objeto ou em um Workspace. As funcionalidades padrão de Tasks se aplicam: Grafos de Tasks, gerenciamento de dependências e alertas funcionam imediatamente, sem configuração adicional.
Usa o Airflow? Você pode criar pipelines para executar objetos de projeto dbt e usar o Cortex Code para criar e editar esses pipelines sem precisar trocar de ferramenta.
CI/CD: Autenticação simplificada e integrações mais robustas
O Snowflake CLI continua sendo o caminho recomendado para implantar e executar objetos de projeto dbt em pipelines de CI/CD externos. Diversas funcionalidades agora estão em GA:
- As políticas de rede gerenciadas pelo Snowflake para o GitHub estão em GA. Autenticação simplificada para workflows do GitHub Actions, sem necessidade de infraestrutura personalizada. O suporte expandido de CI/CD para Azure DevOps e GitLab também está em versão preliminar pública.
- O suporte a múltiplas versões via flag
--dbt-versionestá em GA a partir do Snowflake CLI 3.15.0.
- Um guia completo do usuário para GitHub Actions já está disponível para ajudar as equipes a configurar o CI/CD de ponta a ponta.
- As ações acionadas no Snowsight permitem iniciar um workflow dbt quando um pull request é aberto ou um commit chega ao seu branch principal.
Próximos passos
O roteiro à frente está focado em ritmo e abrangência: cadência de versões do dbt Core, integrações de CI/CD expandidas e investimento contínuo na experiência do desenvolvedor. O objetivo é tornar o Snowflake o melhor lugar para criar, executar e ajustar a escala de projetos dbt, sem a sobrecarga de gerenciar infraestrutura, versões ou integrações por conta própria.
Comece hoje mesmo
O dbt Fusion já está disponível no Snowflake. Experimente no seu dbt Project e explore a documentação do Snowflake CLI para saber mais.
Declarações prospectivas
Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representa um compromisso de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos.