dbt Fusion já está disponível no Snowflake

O Snowflake agora oferece suporte ao dbt Fusion como uma versão selecionável em dbt Projects, projetado para melhorar os tempos de compilação em muitos builds, especialmente à medida que a complexidade do projeto aumenta. Trocar de versão é simples: basta um toggle, sem necessidade de reconfigurar o projeto.

O Fusion é parte de um conjunto mais amplo de melhorias no suporte nativo a dbt Projects, com atualizações em áreas principais como plataforma, experiência do desenvolvedor, orquestração e CI/CD, tornando a criação e a operação de projetos dbt no Snowflake consideravelmente mais eficientes. Veja o que há de novo.

dbt Fusion: Compilação mais rápida, sem custo adicional

O dbt Fusion já está disponível como uma versão nos dbt Projects do Snowflake. O Fusion foi projetado para melhorar os tempos de compilação em muitos builds, especialmente à medida que a complexidade do projeto aumenta, sem exigir esforço de migração.

Experimentar é simples: Um toggle de versão no Workspaces permite alternar entre versões do dbt sem alterar a configuração do projeto. Em geral, não são necessárias novas faixas de preços nem alterações contratuais para os dbt Projects existentes. Se você já usa dbt Projects no Snowflake, o Fusion está disponível para você hoje. Se quiser experimentar, basta criar um projeto ou migrar um existente para o Snowflake.

Plataforma: Suporte ampliado a versões

O Snowflake Workspaces e os objetos de projeto dbt implantados agora oferecem suporte às versões dbt Core 1.9.4, 1.10.15 e dbt Fusion 2.0.0-preview, disponíveis hoje no Snowflake CLI 3.15.0.

Experiência do desenvolvedor: Desenvolva na sua IDE ou no navegador

O Snowflake se adapta ao seu fluxo de trabalho, com workflows de desenvolvimento e agentes de codificação com IA na sua IDE favorita ou diretamente no Snowflake.