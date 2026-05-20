dbt FusionがSnowflakeで利用可能に

Snowflakeのdbt Projectsで、選択可能なバージョンとしてdbt Fusionがサポートされるようになりました。これは、特にプロジェクトが複雑になるにつれて、多くの構築のコンパイル時間を短縮するように設計されています。バージョンの切り替えはトグル操作のみで、プロジェクトの再構成は必要ありません。

Fusionは、dbt Projectsのネイティブサポート全体における大規模な改善の一環です。プラットフォーム、開発者体験、オーケストレーション、CI/CDなどの主要な領域にわたるアップデートにより、dbt Projects on Snowflakeの構築と運用が大幅に強化されます。新機能の概要は以下のとおりです。

dbt Fusion：コンパイルを高速化、追加コストは不要

dbt Fusionが、Snowflakeのdbt Projectsのバージョンとして利用可能になりました。Fusionは、特にプロジェクトが複雑になるにつれて、多くのビルドのコンパイル時間を短縮するように設計されており、移行のオーバーヘッドも必要ありません。

試すのは簡単です。Workspacesのバージョントグルを使用すると、プロジェクトの構成を変更することなく、dbtのバージョンを切り替えることができます。既存のdbt Projectsの場合、通常、新しい価格帯や契約の変更は必要ありません。すでにdbt Projects on Snowflakeを使用している場合は、今すぐFusionをご利用いただけます。プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトをSnowflakeに移行するだけで使用できます。

プラットフォーム：より幅広いバージョンのサポート

Snowflake Workspacesおよびデプロイされたdbtプロジェクトオブジェクトで、dbt Coreバージョン1.9.4、1.10.15、およびdbt Fusion 2.0.0-previewがサポートされるようになりました。これらは、Snowflake CLI 3.15.0で本日より利用可能です。

開発者体験：IDEまたはブラウザでの構築

Snowflakeは、お好みのIDEやSnowflake上でネイティブに動作する開発者ワークフローとAIコーディングエージェントにより、ユーザーの作業環境に合わせた開発をサポートします。