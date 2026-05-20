dbt FusionがSnowflakeで利用可能に

Snowflakeのdbt Projectsで、選択可能なバージョンとしてdbt Fusionがサポートされるようになりました。これは、特にプロジェクトが複雑になるにつれて、多くの構築のコンパイル時間を短縮するように設計されています。バージョンの切り替えはトグル操作のみで、プロジェクトの再構成は必要ありません。
Fusionは、dbt Projectsのネイティブサポート全体における大規模な改善の一環です。プラットフォーム、開発者体験、オーケストレーション、CI/CDなどの主要な領域にわたるアップデートにより、dbt Projects on Snowflakeの構築と運用が大幅に強化されます。新機能の概要は以下のとおりです。
dbt Fusion：コンパイルを高速化、追加コストは不要
dbt Fusionが、Snowflakeのdbt Projectsのバージョンとして利用可能になりました。Fusionは、特にプロジェクトが複雑になるにつれて、多くのビルドのコンパイル時間を短縮するように設計されており、移行のオーバーヘッドも必要ありません。
試すのは簡単です。Workspacesのバージョントグルを使用すると、プロジェクトの構成を変更することなく、dbtのバージョンを切り替えることができます。既存のdbt Projectsの場合、通常、新しい価格帯や契約の変更は必要ありません。すでにdbt Projects on Snowflakeを使用している場合は、今すぐFusionをご利用いただけます。プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトをSnowflakeに移行するだけで使用できます。
プラットフォーム：より幅広いバージョンのサポート
Snowflake Workspacesおよびデプロイされたdbtプロジェクトオブジェクトで、dbt Coreバージョン1.9.4、1.10.15、およびdbt Fusion 2.0.0-previewがサポートされるようになりました。これらは、Snowflake CLI 3.15.0で本日より利用可能です。
開発者体験：IDEまたはブラウザでの構築
Snowflakeは、お好みのIDEやSnowflake上でネイティブに動作する開発者ワークフローとAIコーディングエージェントにより、ユーザーの作業環境に合わせた開発をサポートします。
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VS Code（または任意のIDE）のCortex Code
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Cortex Codeを使用すると、VS Codeやサポートされている任意のIDE内から、インストール、編集、作成、実行といったオープンソースのdbt CLI操作のライフサイクル全体を管理できます。ネイティブのdbt Projects on Snowflake向けに、Cortex Codeには、環境変数のdbt varsへの移行など、プロジェクトの展開、実行、展開の準備を行うための専用スキルが含まれています。
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Snowsight Workspaces
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ブラウザでの作業を好まれる場合は、Snowsightは、dbtバージョン1.9.4および1.10.15がプリインストールされ、開発用の組み込みのCortex Codeパネルを備えたフルマネージド環境を提供します。通常、ローカルでのセットアップは必要ありません。WorkspacesのDAGは、Snowflake Horizon Catalogを活用した列レベルのリネージもサポートしています。これは、標準のdbt Coreでは現在サポートされていない機能です。
オーケストレーション：ネイティブのSnowflakeタスクとAirflow
ネイティブのSnowflakeタスクを使用して
EXECUTE DBT PROJECTを実行できるようになり、他のSnowflakeワークロードで使用しているのと同じオーケストレーションレイヤーにdbtの実行を統合できます。オブジェクトの詳細ページまたはWorkspaceから直接スケジュールを作成および管理できます。標準のタスク機能も利用可能です。タスクグラフ、依存関係の管理、アラートはすべて、設定なしですぐに機能します。
Airflowを使用している場合は、その場合は、dbtプロジェクトオブジェクトを実行するパイプラインを作成し、ツールを切り替えることなくCortex Codeを使用してそれらのパイプラインを作成および編集できます。
CI/CD：認証の簡素化と統合の強化
外部のCI/CDパイプラインでdbtプロジェクトオブジェクトを展開および実行するには、引き続きSnowflake CLIが推奨されます。以下のいくつかの機能が一般提供されるようになりました。
- GitHub向けのSnowflakeマネージドネットワークポリシーが一般提供（GA）。カスタムインフラストラクチャを必要としない、GitHub Actionsワークフローの簡素化された認証。Azure DevOpsおよびGitLab向けの拡張CI/CDサポートもパブリックプレビュー中。
--dbt-versionフラグによるマルチバージョンサポートは、Snowflake CLI 3.15.0の時点でGA。
- チームがCI/CDをエンドツーエンドでセットアップするのに役立つ、包括的なGitHub Actionsユーザーガイドが利用可能になりました。
- Snowsightのトリガーアクションを使用すると、プルリクエストが開かれたとき、またはメインブランチにコミットが反映されたときに、dbtワークフローを開始できます。
今後の展望
今後のロードマップは、ペースと幅広さに重点を置いています。具体的には、dbt Coreのバージョンリリース間隔、CI/CD統合の拡大、開発者体験への継続的な投資です。目標は、インフラストラクチャ、バージョン、統合を自ら管理するオーバーヘッドなしに、Snowflakeをdbtプロジェクトの構築、実行、スケーリングに最適な場所にすることです。
今すぐ利用を開始
dbt Fusionは現在Snowflakeで利用可能です。dbtプロジェクトでぜひお試しください。詳細については、Snowflake CLIのドキュメントをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果および提供される製品は異なる場合があり、既知および未知のリスクならびに不確実性の影響を受けます。