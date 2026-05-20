dbt Fusion è ora disponibile su Snowflake

Orchestrazione: task Snowflake nativi e Airflow

Ora puoi utilizzare i task Snowflake nativi per eseguire EXECUTE DBT PROJECT , portando l’esecuzione di dbt nello stesso livello di orchestrazione che utilizzi per il resto dei tuoi workload Snowflake. Crea e gestisci le pianificazioni direttamente dalla pagina dei dettagli dell’oggetto o da un Workspace. Si applicano le funzionalità standard dei task: I grafici dei task, la gestione delle dipendenze e gli avvisi funzionano tutti in modo nativo.

Utilizzi Airflow? Puoi creare pipeline per eseguire gli oggetti dei progetti dbt e utilizzare Cortex Code per creare e modificare tali pipeline senza cambiare strumento.

CI/CD: autenticazione più semplice e integrazioni più strette

Snowflake CLI rimane il percorso consigliato per la distribuzione e l’esecuzione degli oggetti dei progetti dbt in pipeline CI/CD esterne. Diverse funzionalità sono ora in GA:

Le network policy gestite da Snowflake per GitHub sono in GA. Autenticazione semplificata per i workflow di GitHub Actions senza alcuna infrastruttura personalizzata richiesta. Anche il supporto CI/CD esteso per Azure DevOps e GitLab è in public preview.

Il supporto multiversione tramite il flag --dbt-version è in GA a partire da Snowflake CLI 3.15.0.

è in GA a partire da Snowflake CLI 3.15.0. È ora disponibile una guida utente completa su GitHub Actions per aiutare i team a configurare la CI/CD end-to-end.

Le azioni attivate in Snowsight ti permettono di avviare un workflow dbt quando viene aperta una pull request o viene eseguito un commit nel branch principale.

Prossimi passi

La roadmap futura si concentra su ritmo e ampiezza: cadenza delle versioni di dbt Core, integrazioni CI/CD ampliate e investimenti continui nella developer experience. L’obiettivo è rendere Snowflake il posto migliore per sviluppare, eseguire e scalare i progetti dbt, senza l’overhead operativo di dover gestire in prima persona l’infrastruttura, le versioni o le integrazioni.

Inizia oggi stesso

dbt Fusion è ora disponibile su Snowflake. Provalo nel tuo progetto dbt ed esplora la documentazione di Snowflake CLI per saperne di più.