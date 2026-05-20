dbt Fusion è ora disponibile su Snowflake

Snowflake ora supporta dbt Fusion come versione selezionabile in dbt Projects, progettata per migliorare i tempi di compilazione di molte build, in particolare all’aumentare della complessità dei progetti. Per cambiare versione basta un clic: non è necessaria alcuna riconfigurazione del progetto.
Fusion fa parte di una serie più ampia di miglioramenti del nostro supporto nativo in dbt Projects, con aggiornamenti in aree chiave come piattaforma, developer experience, orchestrazione e CI/CD, per rendere la creazione e la gestione dei progetti dbt su Snowflake molto più efficienti. Ecco le novità.
dbt Fusion: compilazione più rapida, nessun costo aggiuntivo
dbt Fusion è ora disponibile come versione in dbt Projects Snowflake. Fusion è progettato per migliorare i tempi di compilazione di molte build, in particolare all’aumentare della complessità dei progetti, e non richiede alcun overhead operativo per la migrazione.
Provarlo è semplice: Un selettore di versione in Workspaces ti permette di passare da una versione dbt all’altra senza modificare la configurazione del progetto. In genere, per i progetti dbt esistenti non sono necessari nuovi livelli di prezzo o modifiche contrattuali. Se utilizzi già dbt Projects su Snowflake, Fusion è disponibile da oggi. Se vuoi provarlo, ti basta creare un progetto o spostarne uno esistente in Snowflake.
Piattaforma: supporto per più versioni
Snowflake Workspaces e gli oggetti dei progetti dbt distribuiti supportano ora le versioni dbt Core 1.9.4 e 1.10.15 e dbt Fusion 2.0.0-preview, disponibili da oggi in Snowflake CLI 3.15.0.
Developer experience: sviluppare nell’IDE o nel browser
Snowflake si adatta al tuo modo di lavorare con workflow per sviluppatori e agenti di programmazione basati sull’AI nel tuo IDE preferito o in modo nativo su Snowflake.
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Cortex Code in VS Code (o nel tuo IDE preferito)
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Cortex Code è in grado di gestire l’intero ciclo di vita delle operazioni della CLI dbt open source (installazione, modifica, creazione ed esecuzione) dall’interno di VS Code o di qualsiasi IDE supportato. Per i progetti dbt nativi su Snowflake, Cortex Code include competenze dedicate per la distribuzione, l’esecuzione e la preparazione dei progetti per il deployment, inclusa la migrazione delle variabili di ambiente in variabili dbt.
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Snowsight Workspaces
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Preferisci lavorare nel browser? Snowsight offre un ambiente completamente gestito con le versioni dbt 1.9.4 e 1.10.15 preinstallate e un pannello Cortex Code integrato per lo sviluppo. In genere non è richiesta alcuna configurazione locale. Il DAG di Workspaces supporta anche la lineage a livello di colonna basata su Snowflake Horizon Catalog, una funzionalità attualmente non supportata nella versione standard di dbt Core.
Orchestrazione: task Snowflake nativi e Airflow
Ora puoi utilizzare i task Snowflake nativi per eseguire
EXECUTE DBT PROJECT, portando l’esecuzione di dbt nello stesso livello di orchestrazione che utilizzi per il resto dei tuoi workload Snowflake. Crea e gestisci le pianificazioni direttamente dalla pagina dei dettagli dell’oggetto o da un Workspace. Si applicano le funzionalità standard dei task: I grafici dei task, la gestione delle dipendenze e gli avvisi funzionano tutti in modo nativo.
Utilizzi Airflow? Puoi creare pipeline per eseguire gli oggetti dei progetti dbt e utilizzare Cortex Code per creare e modificare tali pipeline senza cambiare strumento.
CI/CD: autenticazione più semplice e integrazioni più strette
Snowflake CLI rimane il percorso consigliato per la distribuzione e l’esecuzione degli oggetti dei progetti dbt in pipeline CI/CD esterne. Diverse funzionalità sono ora in GA:
- Le network policy gestite da Snowflake per GitHub sono in GA. Autenticazione semplificata per i workflow di GitHub Actions senza alcuna infrastruttura personalizzata richiesta. Anche il supporto CI/CD esteso per Azure DevOps e GitLab è in public preview.
- Il supporto multiversione tramite il flag
--dbt-versionè in GA a partire da Snowflake CLI 3.15.0.
- È ora disponibile una guida utente completa su GitHub Actions per aiutare i team a configurare la CI/CD end-to-end.
- Le azioni attivate in Snowsight ti permettono di avviare un workflow dbt quando viene aperta una pull request o viene eseguito un commit nel branch principale.
Prossimi passi
La roadmap futura si concentra su ritmo e ampiezza: cadenza delle versioni di dbt Core, integrazioni CI/CD ampliate e investimenti continui nella developer experience. L’obiettivo è rendere Snowflake il posto migliore per sviluppare, eseguire e scalare i progetti dbt, senza l’overhead operativo di dover gestire in prima persona l’infrastruttura, le versioni o le integrazioni.
Inizia oggi stesso
dbt Fusion è ora disponibile su Snowflake. Provalo nel tuo progetto dbt ed esplora la documentazione di Snowflake CLI per saperne di più.
Dichiarazioni previsionali
Questo contenuto contiene dichiarazioni previsionali, anche in merito alle nostre future offerte di prodotto, e non costituisce un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi potrebbero differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti.