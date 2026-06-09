Anthropic의 최신 모델인 Claude Fable 5를 Snowflake Cortex AI에서 제공하게 되었습니다. Anthropic의 출시 파트너로서 Snowflake는 Claude Fable 5를 프라이빗 프리뷰로 출시 당일부터 제공하고 있습니다. 이제 Snowflake의 안전한 보안 경계 내에서 Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference, Snowflake CoWork와 함께 사용할 수 있습니다.
Claude Fable 5
Claude Fable 5는 Anthropic의 GA 모델 중 가장 강력한 Mythos급 모델로, 폭넓은 엔터프라이즈 환경에 안전하게 배포할 수 있도록 설계되었으며, AI 역량의 한계를 한층 더 확장합니다. Claude Fable 5는 이제까지 모델에 맡기기 어려웠던 복잡하고 장기적이며 모호한 문제까지 처리할 수 있습니다. 특히 사람이 완료하는 데 수 시간, 수일, 심지어 수주가 걸릴 수 있는 작업을 엔드투엔드로 수행하는 데 탁월하며, 엔터프라이즈 AI가 요구하는 다단계·장기 과제에 이상적입니다.
Snowflake에서의 Claude Fable 5 활용 사례
Fable 5는 Snowflake Cortex AI에 제공되는 선도적인 AI 모델 라인업에 합류하여, Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. Fable 5를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
Snowflake CoCo로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo는 엔터프라이즈 데이터, 거버넌스 및 워크플로우를 이해하여 신뢰를 유지하면서도 확장성을 저해하지 않고 아이디어를 프로덕션 환경으로 빠르게 구현할 수 있도록 지원합니다. 이제 Fable 5가 추가되면서 CoCo는 향상된 추론 능력, 코드 생성 성능, 복잡하고 장시간 실행되는 작업 및 에이전틱 실행에 대한 지원을 제공합니다. 또한 CoCo Desktop, Snowsight 인터페이스, CLI 및 로컬 개발 도구 전반에서 Snowflake 환경을 이해하는 AI 지원 기능을 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스, 상호운용성 및 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. CLI에서 /model 명령을 통해 Claude Fable 5 프리뷰를 직접 체험해 볼 수 있습니다.
고급 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모든 비즈니스 사용자를 위한 개인 업무 에이전트입니다. 첫날부터 데이터와 작업 맥락을 이해하고, 출처가 명시된 리서치를 기반으로 어려운 질문에 답하며, 온디맨드 방식으로 또는 일정에 맞춰 이미 사용 중인 비즈니스 도구 전반에서 업무를 수행합니다. 기술 전문성 수준과 관계없이 모든 업무 담당자는 정형 데이터와 비정형 엔터프라이즈 데이터를 깊이 있게 분석하고, 반복 업무를 자동화하며, 아이디어를 의사결정과 실행으로 연결하는 과정을 가속화할 수 있습니다. Snowflake Cortex AI 기반 Claude Fable 5는 향상된 추론 능력, 강화된 코드 생성, 보다 정교한 에이전틱 워크플로우 지원을 통해 이러한 기반을 더욱 확장합니다. 이를 통해 팀은 점점 더 복잡하고 다단계적인 비즈니스 문제를 해결하는 에이전트를 구축할 수 있습니다. 또한 CoWork는 출처를 명시한 다중 소스 조사 기능인 Deep Research를 비롯해, 사용자가 요청하기 전에 브리핑과 알림을 제공하는 사전 대응형 자동화, 일상 업무를 조직 전반에서 재사용 가능한 프로세스로 전환하는 User Skills, 그리고 Gmail, Jira, Slack, Salesforce 등과 연동해 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 MCP 커넥터를 제공합니다. 이 모든 기능은 Snowflake의 거버넌스 경계 내에서 제공되며, 조직이 AI를 실질적이고 측정 가능한 비즈니스 성과로 연결할 수 있도록 지원합니다.
정형 및 비정형 데이터를 더욱 정밀하게 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 낮은 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. Fable 5는 차트, 표, 과학적 도표에서 정밀한 데이터를 추출하는 등 비전 작업에서도 새로운 최고 수준의 성능을 제공하며, 문서 파싱과 멀티모달 파이프라인의 정확성을 향상시킵니다. 예를 들어 분석가는 AI_COMPLETE 함수를 통해 자연어 지침을 SQL에 직접 적용하고 Fable 5와 같은 모델을 활용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
안전한 데이터 환경 가까이에서 AI 애플리케이션 구축: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 개발자는 Fable 5의 새로운 기능인 추론 수준 조절 기능(adjustable effort levels)을 활용하여 작업에 따라 추론 깊이와 응답 지연 시간을 균형 있게 조정할 수 있습니다. 이뿐만 아니라 Claude Fable 5는 자체 작업 결과를 검토하고 검증하는 기능을 갖추고 있어, 보다 높은 일관성과 적은 감독만으로도 고도의 자율적 운영을 가능하게 합니다.
개발자는 Snowflake Cortex Inference 엔드포인트를 Anthropic SDK에 연결하기만 하면 익숙한 Anthropic 도구 체인과 원활하게 통합하여 빠르게 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계
기업은 에이전틱 AI를 빠르게 프로덕션 환경에 적용하기를 원합니다. Anthropic의 Claude Fable 5를 사용하면 에이전트가 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 더욱 일관되게 수행하고, 적은 감독만으로도 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. Fable 5의 안전 분류기는 평균적으로 5% 미만의 세션에서만 활성화됩니다. 트리거되는 경우에도 작업을 거부하는 대신 적절한 대체 응답을 제공하여 엔터프라이즈 워크플로우가 중단되지 않도록 지원합니다.
CoCo, Snowflake CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고, 대규모 프로덕션 환경에서 고부가가치 에이전틱 AI를 구현하는 여정을 가속화할 수 있습니다.
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Snowflake Summit 2026에서 발표된 Snowflake CoWork 출시 소식을 확인하고 자세한 내용을 살펴보세요.
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미래 전망 진술
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