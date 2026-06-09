엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계

기업은 에이전틱 AI를 빠르게 프로덕션 환경에 적용하기를 원합니다. Anthropic의 Claude Fable 5를 사용하면 에이전트가 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 더욱 일관되게 수행하고, 적은 감독만으로도 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. Fable 5의 안전 분류기는 평균적으로 5% 미만의 세션에서만 활성화됩니다. 트리거되는 경우에도 작업을 거부하는 대신 적절한 대체 응답을 제공하여 엔터프라이즈 워크플로우가 중단되지 않도록 지원합니다.

CoCo, Snowflake CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고, 대규모 프로덕션 환경에서 고부가가치 에이전틱 AI를 구현하는 여정을 가속화할 수 있습니다.

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Snowflake Summit 2026에서 발표된 Snowflake CoWork 출시 소식을 확인하고 자세한 내용을 살펴보세요.

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미래 전망 진술

이 페이지에는 당사의 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 보장이 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.