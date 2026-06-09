Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do Claude Fable 5, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. Como parceiros de lançamento da Anthropic, disponibilizamos o Claude Fable 5 em versão preliminar privada no mesmo dia. Ele está disponível dentro do perímetro seguro da Snowflake para uso com Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake CoWork.
Claude Fable 5
O Claude Fable 5 é um modelo da classe Mythos, o modelo mais capaz disponível ao público da Anthropic, tornado seguro para implantação ampla em empresas. Seus aprimoramentos expandem a fronteira: o Claude Fable 5 pode enfrentar problemas que antes eram complexos, demorados ou ambíguos demais para serem entregues a um modelo. Ele é especialmente eficaz em realizar mais trabalho completo, que levaria horas, dias ou até semanas para uma pessoa concluir, o que o torna ideal para o tipo de trabalho de várias etapas e de longo prazo que a IA para empresas exige.
O que é possível fazer com o Claude Fable 5 no Snowflake
O Fable 5 une-se a outros modelos líderes de IA no Snowflake Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas, tudo dentro do perímetro de segurança e governança do Snowflake. Com o Fable 5, você pode:
Acelerar o desenvolvimento com o Snowflake CoCo: o agente de codificação de IA da Snowflake entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da ideia à produção com rapidez, sem quebrar a confiança ou afetar a escala. Agora, com o Fable 5, o CoCo possibilita raciocínio aprimorado, geração de código e suporte a Tasks mais complexas e de longa duração e à execução de agentes, trazendo assistência ciente do Snowflake diretamente para o CoCo Desktop, a interface Snowsight, a CLI e as ferramentas de desenvolvimento locais. Para engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, reduzindo semanas de trabalho de integração a minutos, mantendo-se governado, interoperável e de nível empresarial. É possível testar o Claude Fable 5 em versão preliminar usando o comando /model na CLI:
Criar agentes avançados para o trabalho pessoal: o Snowflake CoWork é o agente de trabalho pessoal para cada knowledge worker. Ele entende seus dados e seu trabalho desde o primeiro dia, responde a perguntas difíceis de "por quê" com pesquisa referenciada e executa o trabalho sob demanda, no horário programado e em todas as ferramentas que sua empresa já usa. Cada knowledge worker, independentemente da experiência técnica, pode raciocinar profundamente sobre dados corporativos estruturados e não estruturados, automatizar Tasks rotineiras e acelerar o caminho das ideias às decisões e à ação. O Claude Fable 5 no Snowflake Cortex AI amplia essa base com raciocínio aprimorado, geração de código mais robusta e suporte a fluxos de trabalho de agentes mais sofisticados, permitindo que as equipes criem agentes capazes de enfrentar problemas de negócios cada vez mais complexos e de várias etapas. Com o Deep Research para investigação referenciada e de várias fontes, automações proativas que entregam resumos e alertas antes que alguém peça, User Skills reutilizáveis que transformam o trabalho diário em processos repetíveis por toda a organização e conectores MCP que possibilitam ações no Gmail, Jira, Slack e Salesforce, tudo dentro do perímetro de governança da Snowflake, o CoWork ajuda as organizações a transformar a IA em resultados de negócios mensuráveis.
Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: o Cortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escala ajustável em dados corporativos multimodais usando SQL. O Cortex AI Functions oferece processamento de alto desempenho a um custo menor do que os pipelines de IA orquestrados manualmente, possibilitando insights confiáveis em toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança já reconhecidos da Snowflake. O Fable 5 também estabelece um novo padrão de excelência para Tasks de visão, incluindo a extração precisa de dados de gráficos, tabelas e figuras científicas, melhorando a precisão da análise de documentos e dos pipelines multimodais. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem aplicar instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos como o Fable 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
Criar aplicações de IA mais próximas dos dados seguros: use o Cortex Inference para criar aplicações corporativas com agentes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. Os desenvolvedores podem aproveitar novos recursos, como os níveis de esforço ajustáveis do Fable 5, permitindo que o modelo equilibre a profundidade do raciocínio e a latência em uma tarefa. O Claude Fable 5 também reflete sobre o próprio trabalho e o valida, possibilitando operações altamente autônomas com maior consistência e menos supervisão.
Os desenvolvedores podem começar rapidamente usando o Anthropic SDK, apontando-o para seu ponto de extremidade do Snowflake Cortex Inference, possibilitando uma integração contínua com as ferramentas Anthropic já conhecidas.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Pronto para as empresas por padrão
As empresas querem colocar a IA com agentes em produção rapidamente. Com o Claude Fable 5 da Anthropic, os agentes podem lidar com Tasks complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, impulsionando o trabalho real em escala. Os classificadores de segurança do Fable 5 são acionados, em média, em menos de 5% das sessões e, quando isso ocorre, o modelo recorre de forma elegante a uma resposta capaz em vez de recusar, garantindo que os fluxos de trabalho corporativos permaneçam ininterruptos.
Com vários pontos de entrada, do CoCo ao Snowflake CoWork, ao Cortex AI Functions e ao Cortex Inference, os clientes podem adotar facilmente esse recurso e acelerar o caminho rumo a uma IA com agentes de alto impacto, em escala e pronta para produção.
Saiba mais
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Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não constituem compromissos de fornecimento de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e os produtos reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.