Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do Claude Fable 5, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. Como parceiros de lançamento da Anthropic, disponibilizamos o Claude Fable 5 em versão preliminar privada no mesmo dia. Ele está disponível dentro do perímetro seguro da Snowflake para uso com Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake CoWork.

Claude Fable 5

O Claude Fable 5 é um modelo da classe Mythos, o modelo mais capaz disponível ao público da Anthropic, tornado seguro para implantação ampla em empresas. Seus aprimoramentos expandem a fronteira: o Claude Fable 5 pode enfrentar problemas que antes eram complexos, demorados ou ambíguos demais para serem entregues a um modelo. Ele é especialmente eficaz em realizar mais trabalho completo, que levaria horas, dias ou até semanas para uma pessoa concluir, o que o torna ideal para o tipo de trabalho de várias etapas e de longo prazo que a IA para empresas exige.