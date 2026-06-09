Snowflake Cortex AIで、Anthropicの最新モデルであるClaude Fable 5が利用可能になったことをお知らせします。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、Claude Fable 5をリリース当日からプライベートプレビューで提供します。セキュアなSnowflakeの境界内で、Snowflake CoCo、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論、Snowflake CoWorkと組み合わせて利用できます。
Claude Fable 5
Claude Fable 5はMythosクラスのモデルであり、Anthropicが一般提供する中で最も高性能なモデルです。幅広いエンタープライズ展開に向けてより安全に設計されています。その機能向上により、AIのフロンティアを切り拓きます。Claude Fable 5は、これまで複雑すぎたり、実行に時間がかかりすぎたり、曖昧すぎたりしてモデルに任せられなかった問題に対処できます。人間が完了するのに数時間、数日、あるいは数週間かかるようなエンドツーエンドの作業を実行するのに特に効果的です。そのため、エンタープライズAIに求められる、複数のステップにわたる長期的な作業に最適です。
Snowflake上のClaude Fable 5で可能なこと
Fable 5がSnowflake Cortex AIの主要なAIモデルに加わりました。これにより、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを実現できます。Fable 5を使用すると、以下のことが可能になります。
Snowflake CoCoによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを理解します。これにより、チームは信頼性を損なったりスケールに影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境へと迅速に移行できます。Fable 5を搭載したCoCoは、推論とコード生成を改善し、より複雑で時間のかかるタスクやエージェントの実行をサポートします。これにより、Snowflakeを認識するアシスタンスが、CoCo Desktop、Snowsightインターフェイス、CLI、ローカル開発ツールに直接提供されます。データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境ですぐに使えるパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換します。ガバナンス、相互運用性、エンタープライズグレードの品質を維持しながら、数週間かかっていた連携作業を数分に短縮します。CLI内で/modelコマンドを使用すると、プレビュー版のClaude Fable 5をお試しいただけます。
高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、あらゆるナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。導入初日からデータと業務を理解し、引用元を示したリサーチに基づいて難しい「なぜ」という質問に答えます。また、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールどおりに作業を実行します。技術的な専門知識の有無にかかわらず、すべてのナレッジワーカーが、構造化および非構造化エンタープライズデータについて深く推論できます。ルーティンタスクを自動化し、アイデアから意思決定、そしてアクションに至るまでのプロセスを加速させます。Snowflake Cortex AI上のClaude Fable 5は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェントワークフローのサポートにより、この基盤を拡張します。これにより、チームはますます複雑化する複数ステップのビジネス課題に取り組むエージェントを構築できます。CoWorkは、引用元を明記した複数ソースの調査を行うDeep Researchや、誰かに頼まれる前に概要やアラートを配信するプロアクティブな自動化を備えています。また、日常業務を組織全体で反復可能なプロセスに変える再利用可能なユーザースキルや、Gmail、Jira、Slack、Salesforce全体でのアクションを可能にするMCPコネクターも提供します。これらはすべてSnowflakeのガバナンス境界内で機能し、組織がAIを測定可能なビジネス成果に変えるのを支援します。
構造化データと非構造化データを非常に高精度で分析：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータ全体にスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。Cortex AI関数は、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。また、Fable 5はビジョンタスクの新たな最先端基準を確立します。チャート、表、科学的な図から正確なデータを抽出し、ドキュメント解析やマルチモーダルパイプラインの精度を向上させます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはFable 5などのモデルを活用して、SQL内で直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築：Cortex推論を使用して、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型のエンタープライズアプリケーションを構築します。開発者は、Fable 5の調整可能なエフォートレベルなどの新機能を活用できます。これにより、モデルはタスクにおける推論の深さとレイテンシーのバランスを取ることができます。また、Claude Fable 5は自身の作業を振り返り、検証します。これにより、一貫性が向上し、監視の手間が減り、高度に自律的な運用が可能になります。
開発者は、Anthropic SDKをSnowflake Cortex推論エンドポイントに向けることで迅速に開始でき、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
設計段階からエンタープライズに対応
企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Fable 5を使用すると、エージェントは複雑で時間のかかるタスクを、より高い一貫性と少ない監視で処理できます。これにより、実際の業務を大規模に推進できます。Fable 5の安全性分類器がトリガーされるのは、平均してセッションの5%未満です。トリガーされた場合でも、モデルは応答を拒否するのではなく、適切な応答へとスムーズにフォールバックします。これにより、エンタープライズのワークフローが中断されることはありません。
CoCoからSnowflake CoWork、Cortex AI関数、Cortex推論まで、複数のエントリポイントが用意されています。お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力が大きく本番環境に対応したエージェント型AIを大規模に実現するまでの道のりを加速できます。
詳しくはこちら
Snowflake CoWorkに関するSnowflake Summit 2026のローンチ発表をお読みいただき、詳細はこちらでご確認ください。
Snowflake CoCoに関するSnowflake Summit 2026の発表をお読みいただき、詳細はこちらでご確認ください。
このクイックスタートを通じて、Snowflake CoWorkを使用して構造化データおよび非構造化データからインサイトを獲得できます。
将来予想に関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。