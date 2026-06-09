高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、あらゆるナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。導入初日からデータと業務を理解し、引用元を示したリサーチに基づいて難しい「なぜ」という質問に答えます。また、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールどおりに作業を実行します。技術的な専門知識の有無にかかわらず、すべてのナレッジワーカーが、構造化および非構造化エンタープライズデータについて深く推論できます。ルーティンタスクを自動化し、アイデアから意思決定、そしてアクションに至るまでのプロセスを加速させます。Snowflake Cortex AI上のClaude Fable 5は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェントワークフローのサポートにより、この基盤を拡張します。これにより、チームはますます複雑化する複数ステップのビジネス課題に取り組むエージェントを構築できます。CoWorkは、引用元を明記した複数ソースの調査を行うDeep Researchや、誰かに頼まれる前に概要やアラートを配信するプロアクティブな自動化を備えています。また、日常業務を組織全体で反復可能なプロセスに変える再利用可能なユーザースキルや、Gmail、Jira、Slack、Salesforce全体でのアクションを可能にするMCPコネクターも提供します。これらはすべてSnowflakeのガバナンス境界内で機能し、組織がAIを測定可能なビジネス成果に変えるのを支援します。