Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Claude Fable 5, il modello più recente di Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di launch partner di Anthropic, offriamo la disponibilità immediata di Claude Fable 5 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake CoWork.
Claude Fable 5
Claude Fable 5 è un modello di classe Mythos, il modello più potente di Anthropic in GA, reso sicuro per un’ampia adozione a livello enterprise. I suoi miglioramenti spingono i confini più in là: Claude Fable 5 può affrontare problemi un tempo troppo complessi, troppo lunghi o troppo ambigui da affidare a un modello. È particolarmente efficace nello svolgere attività end‑to‑end più ampie, che richiederebbero a una persona ore, giorni o persino settimane, il che lo rende ideale per il lavoro multi-step e a lungo termine che l’enterprise AI richiede.
Cosa puoi fare con Claude Fable 5 su Snowflake
Fable 5 si aggiunge ai principali modelli di intelligenza artificiale in Snowflake Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, il tutto all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Fable 5 puoi:
Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo: l’agente AI di coding Snowflake comprende i dati enterprise, la governance e i workflow della tua organizzazione, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere la fiducia o incidere sulla scalabilità. Ora, con Fable 5, CoCo offre un reasoning migliorato, la generazione di codice e il supporto per task più complessi, di lunga durata e per l’esecuzione agentica, portando assistenza Snowflake-aware direttamente in CoCo Desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e sviluppatori, trasforma il linguaggio naturale in pipeline, analisi dei dati e agenti AI pronti per la produzione, riducendo settimane di lavoro di integrazione a pochi minuti, mantenendo il tutto governato, interoperabile e di livello enterprise. Puoi provare Claude Fable 5 in preview utilizzando il comando /model all’interno della CLI:
Sviluppare agenti AI personali avanzati per il lavoro: Snowflake CoWork è l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker. Comprende i tuoi dati e il tuo lavoro fin dal primo giorno, risponde alle complesse domande sul “perché” con ricerche documentate ed esegue il lavoro on demand, su pianificazione e attraverso gli strumenti che la tua azienda già utilizza. Ogni knowledge worker, indipendentemente dalle competenze tecniche, può ragionare in profondità su dati enterprise strutturati e non strutturati, automatizzare i task di routine e accelerare il percorso dalle idee alle decisioni fino all’azione. Claude Fable 5 su Snowflake Cortex AI amplia queste basi con un reasoning potenziato, una generazione di codice più solida e il supporto per workflow agentic più sofisticati, consentendo ai team di sviluppare agenti AI in grado di affrontare problemi aziendali sempre più complessi e multi-step. Con Deep Research per indagini documentate e multi-source, automazioni proattive che forniscono brief e avvisi prima ancora che vengano richiesti, User Skills riutilizzabili che trasformano il lavoro quotidiano in processi ripetibili in tutta l’organizzazione e connettori MCP che abilitano azioni su Gmail, Jira, Slack e Salesforce, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, CoWork aiuta le organizzazioni a trasformare l’intelligenza artificiale in risultati di business misurabili.
Analizzare dati strutturati e non strutturati con precisione senza pari: Le Cortex AI Functions semplificano lo sviluppo di pipeline di intelligenza artificiale scalabili su dati enterprise multimodali utilizzando SQL. Le Cortex AI Functions offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di intelligenza artificiale orchestrate manualmente, abilitando insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è conosciuta. Fable 5 stabilisce inoltre un nuovo riferimento all’avanguardia per i task di visione, tra cui l’estrazione di dati precisi da grafici, tabelle e figure scientifiche, migliorando l’accuratezza del parsing dei documenti e delle pipeline multimodali. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli come Fable 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-fable-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
Sviluppare app di intelligenza artificiale più vicine ai tuoi dati sicuri: Utilizza Cortex Inference per sviluppare app enterprise agentic all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Gli sviluppatori possono sfruttare nuove funzionalità come i livelli di effort regolabili di Fable 5, che consentono al modello di bilanciare profondità del reasoning e latenza in un task. Claude Fable 5 riflette inoltre sul proprio lavoro e lo valida, rendendo possibili operazioni altamente autonome con maggiore coerenza e una supervisione ridotta.
Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente utilizzando l’SDK di Anthropic, indirizzandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con il tooling Anthropic già noto.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-fable-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Progettato per l’enterprise
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Fable 5 di Anthropic, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e una supervisione ridotta, facendo progredire il lavoro reale su larga scala. I classificatori di sicurezza di Fable 5 si attivano in media in meno del 5% delle sessioni e, quando lo fanno, il modello ripiega con eleganza su una risposta valida anziché rifiutarsi, garantendo che i workflow enterprise non vengano interrotti.
Con molteplici punti di accesso, da CoCo a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
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Affermazioni riferite al futuro
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotti, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.