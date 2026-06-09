Progettato per l’enterprise

Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Fable 5 di Anthropic, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e una supervisione ridotta, facendo progredire il lavoro reale su larga scala. I classificatori di sicurezza di Fable 5 si attivano in media in meno del 5% delle sessioni e, quando lo fanno, il modello ripiega con eleganza su una risposta valida anziché rifiutarsi, garantendo che i workflow enterprise non vengano interrotti.

Con molteplici punti di accesso, da CoCo a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.

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Affermazioni riferite al futuro

Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotti, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.