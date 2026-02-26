AI 거버넌스, 규제가 아니라 고객이 답

이제 AI에서도 일단 빠르게 움직여 부딪치고 보는 ‘속도 우선'의 시대가 끝난 것일까요? 아닙니다. 결코 그렇지 않습니다. 우리는 여전히 방대한 실험의 시기에 놓여 있습니다. 기업들은 운영과 워크플로우 전반을 점검하며, AI를 통해 어디에서 프로세스를 간소화하고 혁신을 가속화하며 생산성을 높일 수 있을지 모색하고 있습니다.

그러나 규제를 둘러싼 논쟁을 모른 채 지내기란 사실상 불가능합니다. 특히 유럽에서는 EU 인공지능법이 새로운 가드레일을 제시하고 있으며, 일각에서는 이를 과도한 규제의 장벽으로 보기도 합니다. 그러나 많은 이들이 우려하는 것은 규제 그 자체보다 그 시행 일정이 지나치게 빠르다는 점입니다. 실제로, 산업계는 EU 인공지능법의 시행 연기를 요구하고 있으며, 이해관계자들은 기존 일정이 규정 준수를 준비할 충분한 시간적 여유를 주지 못한다고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 규제 시행 유예를 주장하는 이들조차도 규제의 필요성과 가치를 부정하지는 않습니다.

2025년, 유럽 전역의 다양한 국가, 산업 그리고 기업 규모를 대표하는 40명의 CEO는 공개 서한을 통해 “보다 비례적이고 혁신 친화적인 규제 접근”을 촉구하고 규제 시행을 연기하는 ‘시행 일정 일시 중단(stop the clock)’ 조치와 ‘속도보다 규제의 완성도’를 우선시할 것을 요청했습니다. 아울러, 중복 규제를 간소화하고 정비하려는 이러한 노력은 "모든 중소기업, 스타트업, 스케일업 및 대기업 모두에 도움이 될 것이며, 명확하고 예측 가능한 규칙이 주어진다면 이들 모두가 혁신을 주도하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 강조했습니다. 이들 리더는 규칙이 오히려 경쟁력이 될 수 있음을 인식하고 있으며, 이는 규제 요건 준수를 계기로 혁신을 가속화해온 Snowflake 고객들의 경험과도 맞닿아 있습니다.

비록 이달 초 EU가 세부 시행 가이드라인 발표 시한을 넘긴 이후 새로운 시행 일정이 아직 공개되지 않았지만, 준비를 미룰 이유는 전혀 없습니다. AI 및 데이터 거버넌스를 움직이는 진짜 동인은 이미 존재합니다. 그것은 바로 고객입니다. 데이터 보안과 개인정보 보호 통제를 구현하고 AI 사용을 관리하는 일은 규제 요건을 넘어 기업의 평판과 직결된 문제입니다. 이를 위반하면 고객의 신뢰를 잃을 수 있으며, 경우에 따라 사업 전체가 위태로워질 수 있습니다. 이는 규제 미준수에 대한 과징금보다 훨씬 큰 리스크입니다