La plupart des systèmes de machine learning apprennent en étudiant des données statiques. Ainsi, ils ingèrent des jeux de données étiquetées, détectent des tendances et font des prédictions en fonction de ce qu’ils ont vu. L’apprentissage par renforcement (RL, pour reinforcement learning) adopte une approche différente. Avec l’apprentissage par renforcement, un système apprend en interagissant avec un environnement, en prenant des mesures, en observant les résultats et en ajustant son comportement en fonction de récompenses ou de pénalités. Au fil du temps, il découvre des stratégies qui maximisent sa réussite à long terme.

l’apprentissage par renforcement est une branche du machine learning dans laquelle un système intelligent, souvent appelé agent, apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement.

Voici chaque étape :

L’agent observe la situation actuelle (l’état).

Il choisit une action.

L’environnement réagit.

L’agent reçoit une récompense ou une pénalité.

Le processus se répète.

L’objectif n’est pas simplement de gagner la plus grande récompense immédiate. L’agent cherche plutôt à maximiser la récompense cumulée au fil du temps. Cette focalisation sur les résultats à long terme distingue l’apprentissage par renforcement de nombreuses autres approches de machine learning.