クイックスタート
ユースケース
SNOWFLAKEでAI-READYのデータプロダクトを民主化
インターナルマーケットプレイスでは、高品質でアクション可能な検証済みデータを発見、アクセス、共有できます。
概要
データサイロを解消し、インサイトとAIイノベーションを加速
Horizon Catalogの一部であるSnowflakeインターナルマーケットプレイスは、組織内の適切なユーザーに適切なデータを届けるための組み込みのセルフサービスハブです。データの移動は不要です。
発見可能性の向上
最適化された検索機能により、複数のビジネスユニットにまたがる検証済みのデータプロダクトを、外部ソースから見つけることができます。
信頼できる検証済みデータへのアクセス
ガバナンスの確保されたデータプロダクトを簡単に共有してアクセスし、組織全体にわたって品質と信頼を維持できます。
キュレーションされたアセットを最大限に活用
複雑なセットアップやクロスクラウド、クロスリージョンの重複なしに、BI、アナリティクス、AI/MLのユースケースにデータプロダクトを使用できます。
メリット
セキュアで共有可能なデータプロダクトを提供するAI基盤の構築
データアクセスの高速化
一元化されたハブでセルフサービスのデータプロダクトを発見する機能でチームを支援
関連するデータを迅速に検索して見つけることで、中央チームへの依存を軽減し、価値実現までの時間を短縮します。
複数のリージョン、クラウド、さらには異なるデータベースシステムにまたがって、信頼できる高品質のAI-readyのデータプロダクトにアクセスできます。
統合ガバナンス
データの信頼性と信用の強化
エンタープライズグレードのロールベースのアクセス制御（RBAC）により、データへのアクセスを管理できます。
GDPR、CCPA、HIPAAなどの規制に準拠する包括的な機能により、機密データを保護できます。
カスタムメトリクスと異常検知により、データリネージを追跡してデータ品質を監視できます。
シームレスな相互運用性
相互運用可能なデータプロダクトでアナリティクスとAI/MLのユースケースを実現
オープンスタンダードの共有により、ベンダーロックインを回避しながら、異なるエンジンのクエリや他のデータベースのデータを使用できます。
信頼できる情報源データを使用して、AIやアナリティクスのための即戦力データプロダクトを構築できます。
クラウドやリージョンに関係なく、組織全体でコスト効率よくデータを共有できます。
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