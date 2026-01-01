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ユースケース

SNOWFLAKEでAI-READYのデータプロダクトを民主化

インターナルマーケットプレイスでは、高品質でアクション可能な検証済みデータを発見、アクセス、共有できます。

データ共有を開始

概要

データサイロを解消し、インサイトとAIイノベーションを加速

Horizon Catalogの一部であるSnowflakeインターナルマーケットプレイスは、組織内の適切なユーザーに適切なデータを届けるための組み込みのセルフサービスハブです。データの移動は不要です。

発見可能性の向上

最適化された検索機能により、複数のビジネスユニットにまたがる検証済みのデータプロダクトを、外部ソースから見つけることができます。

trusted data

信頼できる検証済みデータへのアクセス

ガバナンスの確保されたデータプロダクトを簡単に共有してアクセスし、組織全体にわたって品質と信頼を維持できます。

lightning bolt icon

キュレーションされたアセットを最大限に活用

複雑なセットアップやクロスクラウド、クロスリージョンの重複なしに、BI、アナリティクス、AI/MLのユースケースにデータプロダクトを使用できます。

メリット

セキュアで共有可能なデータプロダクトを提供するAI基盤の構築

データアクセスの高速化

一元化されたハブでセルフサービスのデータプロダクトを発見する機能でチームを支援

  • 関連するデータを迅速に検索して見つけることで、中央チームへの依存を軽減し、価値実現までの時間を短縮します。

  • 複数のリージョン、クラウド、さらには異なるデータベースシステムにまたがって、信頼できる高品質のAI-readyのデータプロダクトにアクセスできます。

team of people working together around a table with overlaying white data graphics

統合ガバナンス

データの信頼性と信用の強化

  • エンタープライズグレードのロールベースのアクセス制御（RBAC）により、データへのアクセスを管理できます。

  • GDPR、CCPA、HIPAAなどの規制に準拠する包括的な機能により、機密データを保護できます。

  • カスタムメトリクスと異常検知により、データリネージを追跡してデータ品質を監視できます。

シームレスな相互運用性

相互運用可能なデータプロダクトでアナリティクスとAI/MLのユースケースを実現

  • オープンスタンダードの共有により、ベンダーロックインを回避しながら、異なるエンジンのクエリや他のデータベースのデータを使用できます。

  • 信頼できる情報源データを使用して、AIやアナリティクスのための即戦力データプロダクトを構築できます。

  • クラウドやリージョンに関係なく、組織全体でコスト効率よくデータを共有できます。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定