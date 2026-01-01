ハイブリッドテーブルによるアプリケーション開発の簡略化

注：本記事は(2024年2月21日)に公開された(Simplify Application Development With Hybrid Tables)を機械翻訳により公開したものです。
以前にも発表しましたが、Snowflakeのユニストアワークロードは、トランザクションデータと分析データを一貫性のある統制されたプラットフォームに統合することでデータサイロを解消してきたSnowflakeの伝統を受け継いでいます。本日、ユニストアのコア機能であるハイブリッドテーブルが、一部のAWSリージョンでパブリックプレビュー中です。
ハイブリッドテーブルは、高速かつ同時実行性の高いポイントオペレーションでSnowflake内のトランザクションユースケースを実現する新しいタイプのテーブルです。お客様は、アプリケーションやワークフローの状態の保存、データの提供、軽量のトランザクションアプリケーションの構築など、さまざまなユースケースにハイブリッドテーブルを使用することでアーキテクチャを簡素化しています。
使い慣れた構文ですぐに始める
ハイブリッドテーブルは使いやすく、管理も簡単です。まったく新しいストレージエンジンを搭載し、既存のSnowflakeアーキテクチャに深く統合されています。ハイブリッドテーブルは、標準的なテーブルと同じクラウドサービスとクエリ処理レイヤーを利用し、使い慣れたSnowflakeの豊富な機能をサポートする統合されたエクスペリエンスを提供します。
ハイブリッドテーブルを使用するには、Snowflakeに接続し、ウェアハウスを選択し、HYBRIDキーワードを使用して新しいSnowflakeテーブルを作成するだけです。次に、Snowflakeのテーブルをクエリするのと同じ方法で、ハイブリッドテーブルに対してSQLを実行します。
CREATE HYBRID TABLE Customers (
Customerkey number(38,0) PRIMARY KEY,
Customername varchar(50) UNIQUE
);
ハイブリッドテーブルは、お客様がSnowflake上でデータ集約型アプリケーションを構築するのに役立ついくつかの新機能を提供します。
- 高速ポイント操作は、ハイブリッドテーブルの主要なデータストアとして機能する新しい行ストレージエンジンと、Snowflakeアーキテクチャのクラウドサービスおよび仮想ウェアハウスレイヤーにおけるトランザクションワークロードの詳細な最適化によって可能となります。
- 行ロックは、同時実行性の高いランダム書き込みを促進します。
- 主キー、外部キー、一意制約により、アプリケーション内でデータの整合性が確保されます。
- インデックスを使用すると、一般的なアクセスパスを高速で検索できます。
- 同じデータに対する分析とトランザクションワークロードの分離は、オブジェクトストレージ内のデータの別個の読み取りコピー、列キャッシュ、Snowflakeの別個の伸縮性のあるコンピュートを通じて行われます。継続的な運用ワークロードに影響を与えることなく、ほぼリアルタイムでトランザクションデータ上で分析ワークフローを強化できます。
ハイブリッドテーブルの最も強力な点は、ハイブリッドテーブルがSnowflakeの統合プラットフォーム内の別のテーブルタイプであるという点です。これにより、アプリ開発者、データエンジニア、アーキテクト、管理者のデータ操作が大幅に簡略化されます。この緊密な統合がもたらすものをいくつか紹介します。
- 統合的なデータガバナンス：一元化されたポリシーですべてのトランザクションデータと分析データを管理。列のマスキングや行レベルのセキュリティなどのセキュリティおよびアクセスポリシーは、すぐに使えるハイブリッドテーブルとシームレスに連携します。
- 一貫性：ハイブリッドテーブルやその他のSnowflakeテーブルタイプを含むアトミックトランザクションを実行し、データが同期しないようにします。
- ハイブリッドクエリ：ハイブリッドテーブルと他のSnowflakeテーブルタイプをまたいで同じクエリエンジン内で効率的にデータを結合。遅延、複製、フェデレーションもありません。
ハイブリッドテーブルの動作
Snowflakeのお客様は、ハイブリッドテーブルを利用してアーキテクチャを簡素化し、新しいユースケースに拡張しています。たとえば、ユーザーに表示する広告を制御するために、William Hillは事前に計算されたプロモーション処理をハイブリッドテーブルに格納し、そのデータを低レイテンシーでウェブアプリとモバイルアプリに提供しています。William HillのシニアデータアーキテクトであるRahul Jha氏は、次のように述べています。「ハイブリッドテーブルからプロモーション処理を行うことで、ポイントルックアップのレイテンシが減少し、すべての機密データをSnowflake内に保持することで統一されたガバナンスを維持できました。
ハイブリッドテーブルのプライベートプレビューに参加したMarketWiseのサービス部門であるMarketWise Solutionsは、ETLワークフローの取り込みとエクスポートを非常に簡略化していることに感銘を受けました。ハイブリッドテーブルは大量の書き込みを処理しながら分析レポートを作成できるため、MarketWiseは取り込みワークフローに伴うインフラストラクチャーのオーバーヘッドとデータの移動を減らすことができました。エクスポートETLジョブの2つ目のユースケースでは、ハイブリッドテーブルにより、システムから出て行くデータと行き先に関する監査ログを保存、更新、維持するための堅牢なソリューションが得られました。MarketWise Solutionsのハイブリッドテーブルエクスペリエンスの詳細をご覧ください。
次の展開
お客様がハイブリッドテーブルを使用して既存のユースケースを簡素化し、新しいユースケースを構築しているのを見るのは、非常に楽しみです。パブリックプレビュー期間を通じて、より幅広いユースケースをサポートし、主要なSnowflake機能統合を提供するために、パフォーマンス、スループット、スケールを継続的に改善していきます。しかし、これはハイブリッドテーブルとユニストアの出発点にすぎません。今後、すべてのSnowflake AWSリージョンとすべてのクラウドリージョンに拡張していく予定です。
構築を開始
ハイブリッドテーブルの詳細については、ドキュメントをご覧いただくか、このクイックスタートで実際にお試しください。その後、ユニストアページでより多くのリソースとカスタマーストーリーをご覧ください。注：ハイブリッドテーブルは、無料トライアルアカウントではご利用いただけません。
将来の見通しに関する記述について
このブログには、明示または黙示を問わず、Snowflakeが開発中の製品、サービス、テクノロジーについての言及など、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、さまざまなリスク、不確実性、前提に左右されます。これらのリスク、不確実性、前提を考慮すると、将来の見通しに関する記述において予想または暗示されている結果と比較して、実際には大きく異なる結果や反対の結果に至る可能性があります。そのため、将来の見通しに関するいかなる記述も、未来の出来事についての予測として利用してはなりません。