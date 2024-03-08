Snowflake Cortexを使用した簡単かつ安全なRAGからLLMへの推論

注：本記事は(2024年3月5日)に公開された(Easy and Secure LLM Inference and Retrieval Augmented Generation (RAG) Using Snowflake Cortex)を機械翻訳により公開したものです。

大規模言語モデル（LLM）では、自然言語を使用した人間と機械のインタラクションが可能になるため、より多くのデータチームと開発者が日々のワークフローにAIを取り入れることができます。これを効率的かつ安全に行うには、チームは、トレーニング済みのLLMに関する知識を組織のプライベートエンタープライズデータと組み合わせて、LLMが特定の日付までのデータしかトレーニングされていないために生じる幻覚（つまり、誤った応答）に対処する方法を決定する必要があります。

このようなAIの幻覚を軽減するために、LLMのカスタマイズが不要なプロセス（プロンプトエンジニアリングや検索の拡張生成など）またはカスタマイズが必要なプロセス（微調整や再トレーニングなど）でLLMをプライベートデータセットと組み合わせることができます。どこから始めるかを決めるには、AIモデルのカスタマイズに必要なリソースと時間、および生成AI投資のROIを示すために必要なタイムラインの間でトレードオフを行うことが重要です。

すべての組織が両方の選択肢をテーブルに保持する必要がありますが、迅速に価値を提供するには、プロンプトエンジニアリングと検索拡張生成（RAG）を使用して価値を提供できるユースケースを特定し、展開することが重要です。これは、LLMで企業データから価値を得るための迅速かつコスト効率の高いアプローチだからです。

LLM使用時のデータセキュリティを維持しながら、生成AIで迅速に成功を収められるように、AWSとAzureの一部リージョンでSnowflake Cortex LLM機能のパブリックプレビューが利用可能になりました。NVIDIA GPUで高速化されたコンピュート上で動作するフルマネージド型のサービスであるSnowflake Cortexでは、Mistral AIやMetaなどの業界をリードするLLMを活用するために、統合の設定、インフラストラクチャーの管理、Snowflakeのガバナンス境界外へのデータの移動を行う必要はありません。

では、プロンプトエンジニアリングであれRAGであれ、Snowflake CortexによってAIを簡単に実行できるのはなぜでしょうか？では、詳しく見ていきましょう。