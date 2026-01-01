非データサイエンス研究員によるデータ解析の自走化が、アイデア検証段階における機会損失の回避とデータサイエンス研究員の業務集中に貢献

データ解析には、対象となるデータの収集と整形、結合、可視化という一連のプロセスが求められる。以前から一部のウェット系研究員はExcelによる解析を行っていたが、それには一連のプロセスに手作業で対応することが求められていた。各所に分散したデータを統合し、統一された環境で解析や可視化が行えるdPROACT構築の最大の効果は、思いついたら即座に検証が行える環境が提供できている点にあると武藤氏は言う。

「研究員が新しいアイデアを思いついた場合、次に行うのは検証をひたすら繰り返し、仮説の正しさを確かめるというプロセスです。しかし検証にドライ系研究者への依頼が必要であったり、自分で行うにも煩雑な作業が必要になる状況では、アイデアを検証に持ち込むハードルが高くなってしまうのが実情です。せっかくのアイデアが埋もれてしまうことをなんとしても回避したいと考えたことがdPROACT構築の背景にあります。その意義は、グランピングにたとえると理解しやすいと思います。初心者がキャンプをする場合、道具を揃えることから始める必要がありますが、グランピングであれば特別な準備なしにキャンプ体験ができます。dPROACTもそれと同じです。すでにウェット系研究員がデータベースのプロトタイピングを自分で行う事例も現れはじめ、アイデア活用の機会損失回避に大きな役割を果たしつつあります」

リリース2年後の2025年5月時点で「dPROACT」の検索機能は約900名の研究員の約半数、解析基盤は約250名が利用するなど、研究員によるデータ利活用も確実に進んでいる。

また、Snowflakeをデータパイプラインとして採用したことに伴う、外部データの可用性向上も武藤氏が高く評価するポイントの一つである。

「検証は社内データに加え、生命科学関連のパブリックデータを利用して行いますが、外部データ取り込みはウェット系研究員による検証を難しくする要因の一つでした。感覚的には、Snowflakeの導入によって、研究で必要となる主要データベースの約8割をシームレスに取り込めるようになり、80点以上の満足度で活用できるようになってきています。まずは取り込みやすいデータで検証を行い、アイデアの手応えを掴めるようになることも大きな効果だと考えています。」

さらに言えば、ウェット系研究員のデータ利活用の自走化によるドライ系研究員の本来業務への注力の実現も新データ基盤導入効果の一つである。

「ドライ系研究員はこれまで、簡単なプログラムやパッケージで対応できるような業務に追われてきたわけですが、検証の第一歩をウェット系研究員自身が行うことで、より高度な分析に取り組む時間が確保できるようになる意義は大きいと考えています」