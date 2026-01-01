千葉銀行は、「一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする」をパーパスに掲げ、「お客さま中心のビジネスモデルの進化」を取組指針にする第15次中期経営計画（2023年3月〜）において、「最高の顧客体験の実現」を基本方針の一つとする。これを実現するためには、資産情報を含む顧客データの利活用を軸とした金融DX推進が強く求められていた。

同行は以前から、残高照会やマネーレポート機能へのアクセス、入出金明細照会など、多様な機能を備える「ちばぎんアプリ」の操作ログデータ収集を通じ、顧客行動の分析に取り組んでいた。しかし、顧客行動に関するデータのオンプレミスサーバーによる管理は、データ利活用を高め、顧客解像度を高める上でのおおきな制約となっていた。デジタル戦略部 調査役の榎本 康彦氏は、当時の技術的・運用的課題を次のように振り返る。

「当行は以前からちばぎんアプリによる顧客解像度向上に取り組んできましたが、既存データ基盤による取り組みは、入出金に関するデータは取得できているものの、そこに至る顧客行動の把握が難しいなどの制約につながっていました。詳細な把握はマンパワーを掛ければ可能でしたが、それを恒常的に行うのは難しく、結果として顧客分析もデータの鮮度が低い中行うほかない状況になっていました」

また、オンプレミス基盤の設計がログ系のデータ蓄積を想定していなかったため、データ量の増加に伴う処理速度の限界が予見されていた。このため、クラウド移行を前提とした新たなデータ基盤への移行が必須となった。

さらに、地域社会との信頼関係を重視する同行にとって、デジタルチャネルだけでなく、営業店というリアルなチャネルの強化も重要であった。デジタル戦略部 シニアエキスパートの渡辺 光美氏は、オムニチャネル連携の必要性を次のように語る。

「地方銀行である当行は、千葉県内および首都圏を中心に展開するリアル店舗網の存在が大きな強みです。その一方で、口座はあるもののリアルでお会いする機会が少ないお客さまも少なくありません。こうしたお客さまに店舗スタッフが的確に対応するためにも、データの力を活用し、オムニチャネルでデータ連携を実現する必要がありました」