実験の段階は終わりました。Accelerate 2026において、業界のリーダーたちからのシグナルは明確でした。AIの未来はもはや理論上の演習ではなく、運用上の必須事項であり、先進的な企業はすでにそれを基本的な機能の中核に据えています。小売業界だけでも、58%の企業がAIを積極的に展開しています。消費者は、ブランドのウェブサイトを一度も訪れたことのないエージェントを通じて買い物をする傾向を強めています。また製造業では、2030年までに何百万もの熟練労働者の職が空席になると予測される中、組織的な知識の喪失に対処するため、クエリ可能なライブのナレッジベースとしてAI搭載エージェントを展開している企業もあります。



小売業と製造業のリーダーにとって、選択肢は明確です。AIは運用における重要な優先事項です。Accelerate 2026に参加した組織は、パイロットプロジェクトについて語るだけでなく、ビジネスモデルをリアルタイムで変革する本番環境レベルのエージェント型ワークフローを実演していました。

大きな転換：検索からエージェントへ

Snowflakeの2026年データトレンドレポートが示す事実は明確です。私たちはエージェント型AIの時代に突入しました。小売業では、消費者が検索よりも会話を重視するようになるにつれて、デジタルコマースの従来のモデルが破壊されつつあります。Microsoftの小売・消費財担当Global Head of StrategyであるShanthi Rajagopalan氏は、NRF 2026でのMicrosoftとのエグゼクティブパネルで次のように述べています。「従来の小売業界では、店舗や不動産について常に『立地、立地、立地』と考えていました。そして、デジタルやEコマースに移行するにつれて、すべてが『検索、検索、検索』になりました」しかし、Rajagopalan氏はこう付け加えています。「現在私たちが目の当たりにしているのは、再び起こっている破壊的変化です。消費者は製品の発見や購入において、ますます対話型インターフェースを利用するようになっています」

この新たな現実、つまり小売業のプロセスと規範に対する根本的な変化は、小売業者がデータを扱う方法にも同様に大きな変化を求めています。「現在、買い物客は自分たちが誰で、何を求めているのかについて、はるかに多くの情報を私たちに伝えてくれる状況にあります」とRajagopalan氏は述べています。「業界として、こうした自然言語による感情を、いかにして有用なメタデータに変換するかを真剣に考える必要があります」

製造業においても、その変化は同様に深刻です。静的なスプレッドシートやサイロ化されたデータから、組み込みシステムにおけるAIへと移行しています。ここでのAIは単なるツールではなく、退職者の「シルバーツナミ（高齢化による大量退職）」を経験している労働力にとって、唯一の実行可能な後継者育成計画なのです。調査が予測し、Accelerate 2026で確認されたのは、会場にいたリーダーたちがパイロット版を実行していたわけではないということです。彼らは、焦点を絞ったAIユースケースを活用して、いかにしてよりスマートで、より速く、より効率的な組織になるかを慎重に検討していました。

小売：エージェント型コマースの台頭と、発見され続けるための競争

エージェント型コマースは、今年を決定づける変化です。最近のインタビューで、Microsoftの小売・消費財担当Global Director of Business StrategyであるMichele Fisher氏は、オムニチャネルアプローチからエージェント型コマースへの移行が進む中、小売業者が発見され続けるためには、消費者がどのように自社に到達するかを考慮しなければならないと語りました。セマンティックスペースを設計していないブランドは、購入者に代わって買い物をするエージェントから見えなくなっていることに気づき始めています。

市場調査のリーダーであるShalionは、Maestroと名付けた対話型AIレイヤーを通じて、この消費者行動の重要な変化に備えることの威力を実証しました。ShalionのCDOであるAlejo Buxeres Solder氏が説明したように、真のブレークスルーは、同氏がコモディティ化したと感じているLLMそのものではなく、その基盤となるガバナンスの効いたSnowflakeセマンティックレイヤーにあります。このアーキテクチャにより、ブランドマネージャーは「先週スペインで市場シェアが低下したのはなぜか」といった複雑な質問をし、データに裏付けられた回答を即座に得ることができます。

小売業者は現在、ショッピングエージェントに対する可視性を高めるために、従来のキーワードSEOに代わるアンサーエンジン最適化（AEO）と生成エンジン最適化（GEO）に注力しています。これらの小売業者は、いわばエージェントの目を通して自社を見ようとしており、キーワードではなく、エージェントに対して自社の製品をより効果的に表示させる重要な質問に向けて最適化を図っています。また、Walmartの元Chief MerchantであるKelly Thompson氏が指摘したように、すべてのAIユースケースは、リソースを投入する前に、収益の創出、コストの削減、生産性の向上など、定量化可能でなければなりません。製造業と同様に、パイロット版の実行から、ビジネスに焦点を当てた変革的なAIアプリケーションへの移行が、小売業者にとっての重要な焦点となっています。

製造：エージェント型オペレーションによるプロセスの変革

従来の品質分析では、欠陥を単独で調査し、サイロ化された変数を独立して考慮するため、根本原因に複数の要因が相互に作用している場合のネットワーク効果を見逃してしまいます。製造企業が欠陥を特定のサプライヤーやプロセスステップまで追跡する頃には、何日も経過してしまっています。

Snowflakeの製造担当フィールドCTOであるTripp Smithは、グラフニューラルネットワーク（GNN）プロセストレーサビリティソリューションのデモを行いました。これは、サプライヤー、材料、ステーション、欠陥など、製造プロセス全体を相互接続されたネットワークとしてモデル化するアプローチです。これにより、かつては数日かかっていた根本原因分析が数分で完了し、生産開始前に欠陥リスクを予測できるようになります。

製造業において、その成果は稼働時間と精度で測られます。Smithは、NVIDIA GPU上で実行されるニューラルネットワークであるGraphSageの威力を紹介しました。これは、サプライヤー、ステーション、材料、欠陥など、サプライチェーン全体を相互接続されたグラフとして扱います。

ITデータとOTデータを単一の名前空間に統合することで、WolfSpeedやLindt Chocolateなどの企業は、独立変数の分析を超えた取り組みを進めています。WolfSpeedは12のSnowflake Intelligenceエージェントの導入に成功し、アナリストが1週間かけていたタスクを瞬時の根本原因調査へと変革しました。欠陥を特定のサプライヤーやプロセスの調整まで数秒で追跡できるこの機能は、自律型製造の威力を象徴しています。

産業サービスにおいても、同じ変化が起きています。1,600以上の拠点で機器フリートを管理するUnited Rentalsは、Snowflake Intelligence上にビジネスインテリジェンスエージェントを導入しました。これにより、支店長や地域チームは、運用データや財務データに対して自然言語でリアルタイムに質問できるようになり、かつて現場での意思決定を遅らせていた手作業による分析のボトルネックが解消されました。

あらゆる業界で証明されたエージェント型の優位性

AIによる根本的な変革を経験している業界は、小売業や製造業だけではありません。この経験は普遍的なものとなっています。

金融サービス： アセットマネージャーエージェントの群れが、ポートフォリオ管理とリスクアナリティクスのワークフローを数週間から数瞬へと短縮しています。

ヘルスケア・ライフサイエンス： Innovalonは、エージェント型の事前認可を使用することで、200ページに及ぶカルテのレビューを数週間から数分へと短縮しています。

広告・メディア・エンターテイメント： Warner Music Groupは、Cortex Codeを使用して、アナリストチームがエンジニアリングのサポートなしでダッシュボードやセマンティックビューを構築できるようにしています。

官公庁・公的機関：Township of Kingなどの機関は、街灯メンテナンスのコンプライアンスなど、以前は数百のKPIに埋もれていた運用上の成果を表面化させています。

業界のリーダーたちが他と違うこと

まず成果を特定する：テクノロジーを選択する前に、Kelly Thompson氏が論じた3つの分野（収益の創出、コストの削減、生産性の向上）に照らしてユースケースを特定します。 前提条件としてのデータ：データの準備（統合された名前空間とガバナンスの効いたセマンティックレイヤー）を、後続のプロジェクトとしてではなく、エージェント展開の前提条件として扱います。 特定のワークフローへの注力：一般的なAI戦略ではなく、価値の高い特定のワークフロー（製品カタログやシフトコメントのアーカイブなど）から着手します。 運用上の効果測定：テクノロジーのKPIではなく、定量化可能なビジネス成果を基準にエージェント型AIの効果測定を行います。

Snowflake、Forward Deployed AI Engineering担当General Manager、Luv Kothariが指摘したように、成功している組織は、戦術的なクエリから戦略的なエージェント主導の運用に移行することで、3〜6か月で収益レベルのインパクトを達成しています。

今後の展望

実験の段階は終わりました。実行の時代が到来しています。

本番環境で稼働するAgentic Commerceを確認するには、Retail Accelerateのオンデマンドセッションを視聴してMaestroの動作をご覧ください。製造業向けセッションを視聴し、Tripp Smith氏がGraphSageのライブデモを使用してどのように欠陥を追跡したかをご覧ください。その後、Data Trends 2026の製造業および小売・消費財のeBookをダウンロードし、これらの業界におけるAIの未来について知っておくべき最も重要な事項をご確認ください。

組織がエージェント型AIを導入するかどうかは、もはや問題ではありません。重要なのは、いかに早くそれを運用化し、先頭に立つことができるかです。

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