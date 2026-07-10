マーケターがAIコンテキストレイヤーを所有すべき理由

知的差別化、取り込み経済、そしてAI時代にマーケターがコンテキストの優位性を構築・所有すべき理由

私は生涯ボストンに住んでおり、「City of Champions（チャンピオンの街）」が次々と優勝バナーを掲げるのを熱心に見守ってきました。今世紀だけでも合計13回のスポーツ選手権優勝を果たしています。優勝チームは、成功の原動力となる独自のインテリジェンス（スカウトモデル、ドラフト戦略、コーチングのルーティン、プレイブックなど）の開発と保護に熱心に取り組みました。これらは厳重に保護された優位性であり、試合が始まるずっと前に勝者と敗者を分けます。あらゆるGMが創出できる最も価値のあるIPであり、厳重に保管されています。

ここで、何年もかけて調査、構築、実行、測定を行ってきたフロントオフィスチームが、自分たちの戦略がリーグ内の他のチームも使用する共有インテリジェンスレイヤーに吸収されていることに気づいたと想像してみてください。かつては際立っていた彼らの競争優位性は、ほぼ一夜にしてリーグの平均レベルになってしまいます。プロスポーツ界のGMであれば、このような事態を一瞬たりとも容認しないでしょう。しかし、マーケティングの世界ではこれが日常的に起きており、そのメカニズムは現場のほとんどのチームにとってほぼ目に見えないものとなっています。

ブランドに迫る取り込み経済

ブランドから、「当社のベンダーはプライバシーの観点で安全だ」、「すべてのデータを匿名化しているから問題ないはずだ」という声をよく耳にします。誤解のないように説明しますが、私が話しているのは、プライバシーポリシーに違反するようなことではありません。データ損失防止のトリガーにもならず、おそらくベンダーのリスクアセスメントでも見過ごされている問題です。その問題は、「サービスの向上」を目的として、顧客データ（オーディエンスの行動、エンゲージメントシグナル、コンバージョンパターン）を使用、変更、複製する広範かつロイヤリティフリーの権利をプラットフォームに付与する、利用規約の文言の中に隠れています。そこで向上するのは、競合他社を含む、プラットフォーム上の他のすべてのブランドに利益をもたらす共有モデルです。多くのモダンなマーケティングプラットフォームは、匿名化によって個々の消費者のアイデンティティとセキュリティが保護されると謳っています。それは事実かもしれませんが、ブランドの戦略的パターン、コンバージョンシグナル、オーディエンスインテリジェンスを保護する役にはほとんど立ちません。もちろん、これらはパートナーが自らの利益のためにシステムをトレーニングするのに役立つシグナルと同じであり、多くの場合、プラットフォーム上の他のすべてのクライアントにとっても同様です。

私はこれを「取り込みソリューション経済（co-opt solution economy）」と呼んでいます。これは、プラットフォームへの取り込みを通じたブランドIPの抽出であり、モダンなマーケティング、広告、営業プラットフォームの機能として偽装されていることがよくあります。取り込み経済は自ら名乗り出ることはありませんが、過去20年間にわたり、契約に基づいて密かに、そして大規模に機能してきました。しかし、従来のマーケティングからAIドリブンなマーケティングへと移行するにつれて、ブランドにとってのリスクは倍加して危険なものになります。ブランドがインテントをどのように定義するか、市場においてロイヤルティが何を意味するか、どのシグナルが重要でどれがノイズであるかについて蓄積されたインテリジェンスが、これからはAIの原動力となります。AIの出力を自社独自のものにするはずの同じコンテキストが、競合他社を利するリスクを冒す可能性があります。

AIエージェントが意思決定を行い、コンテンツを生成し、カスタマージャーニーをオーケストレーションし始めるにつれて、そのコンテキストを所有し保護することが不可欠になります。それをベンダーの共有モデルに明け渡すブランドは、もはや優位性を所有していません。優位性をサブスクライブしているにすぎないのです。

それに代わる方法は、よりシンプルでリスクが少なく、より戦略的です。自社のコンテキストを所有し、それを構造的に保護し、自らの条件で真のブランドの差別化を推進することです。

ブランドに迫る取り込み経済

