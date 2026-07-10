マーケターがAIコンテキストレイヤーを所有すべき理由
知的差別化、取り込み経済、そしてAI時代にマーケターがコンテキストの優位性を構築・所有すべき理由
私は生涯ボストンに住んでおり、「City of Champions（チャンピオンの街）」が次々と優勝バナーを掲げるのを熱心に見守ってきました。今世紀だけでも合計13回のスポーツ選手権優勝を果たしています。優勝チームは、成功の原動力となる独自のインテリジェンス（スカウトモデル、ドラフト戦略、コーチングのルーティン、プレイブックなど）の開発と保護に熱心に取り組みました。これらは厳重に保護された優位性であり、試合が始まるずっと前に勝者と敗者を分けます。あらゆるGMが創出できる最も価値のあるIPであり、厳重に保管されています。
ここで、何年もかけて調査、構築、実行、測定を行ってきたフロントオフィスチームが、自分たちの戦略がリーグ内の他のチームも使用する共有インテリジェンスレイヤーに吸収されていることに気づいたと想像してみてください。かつては際立っていた彼らの競争優位性は、ほぼ一夜にしてリーグの平均レベルになってしまいます。プロスポーツ界のGMであれば、このような事態を一瞬たりとも容認しないでしょう。しかし、マーケティングの世界ではこれが日常的に起きており、そのメカニズムは現場のほとんどのチームにとってほぼ目に見えないものとなっています。
ブランドに迫る取り込み経済
ブランドから、「当社のベンダーはプライバシーの観点で安全だ」、「すべてのデータを匿名化しているから問題ないはずだ」という声をよく耳にします。誤解のないように説明しますが、私が話しているのは、プライバシーポリシーに違反するようなことではありません。データ損失防止のトリガーにもならず、おそらくベンダーのリスクアセスメントでも見過ごされている問題です。その問題は、「サービスの向上」を目的として、顧客データ（オーディエンスの行動、エンゲージメントシグナル、コンバージョンパターン）を使用、変更、複製する広範かつロイヤリティフリーの権利をプラットフォームに付与する、利用規約の文言の中に隠れています。そこで向上するのは、競合他社を含む、プラットフォーム上の他のすべてのブランドに利益をもたらす共有モデルです。多くのモダンなマーケティングプラットフォームは、匿名化によって個々の消費者のアイデンティティとセキュリティが保護されると謳っています。それは事実かもしれませんが、ブランドの戦略的パターン、コンバージョンシグナル、オーディエンスインテリジェンスを保護する役にはほとんど立ちません。もちろん、これらはパートナーが自らの利益のためにシステムをトレーニングするのに役立つシグナルと同じであり、多くの場合、プラットフォーム上の他のすべてのクライアントにとっても同様です。
私はこれを「取り込みソリューション経済（co-opt solution economy）」と呼んでいます。これは、プラットフォームへの取り込みを通じたブランドIPの抽出であり、モダンなマーケティング、広告、営業プラットフォームの機能として偽装されていることがよくあります。取り込み経済は自ら名乗り出ることはありませんが、過去20年間にわたり、契約に基づいて密かに、そして大規模に機能してきました。しかし、従来のマーケティングからAIドリブンなマーケティングへと移行するにつれて、ブランドにとってのリスクは倍加して危険なものになります。ブランドがインテントをどのように定義するか、市場においてロイヤルティが何を意味するか、どのシグナルが重要でどれがノイズであるかについて蓄積されたインテリジェンスが、これからはAIの原動力となります。AIの出力を自社独自のものにするはずの同じコンテキストが、競合他社を利するリスクを冒す可能性があります。
AIエージェントが意思決定を行い、コンテンツを生成し、カスタマージャーニーをオーケストレーションし始めるにつれて、そのコンテキストを所有し保護することが不可欠になります。それをベンダーの共有モデルに明け渡すブランドは、もはや優位性を所有していません。優位性をサブスクライブしているにすぎないのです。
それに代わる方法は、よりシンプルでリスクが少なく、より戦略的です。自社のコンテキストを所有し、それを構造的に保護し、自らの条件で真のブランドの差別化を推進することです。
ブランドに迫る取り込み経済
勝者となるブランドが所有するものコンテキスト
コンテキストまたはコンテキストレイヤーの意味それは、組織をユニークなものにする知的財産、専門用語、差別化要因の現れです。たとえば、「高インテントシグナル」の定義と発見、市場における「ロイヤルティ」の意味、チャーンを予測する行動、ブランドの語り口、さらにはコンプライアンスの境界線などが含まれます。これは、ビジネスのセマンティックDNAです。規制産業をはじめとするマーケティングリーダーと話せば話すほど、あることが明確になってきます。それは、コンテキストレイヤーが、ブランドが所有できる最も戦略的な資産の1つとして浮上しているということです。当然のことながら、それは決して取り込まれたりコモディティ化されたりすべきではなく、むしろ構築され、キュレーションされ、ソリューションを自社のコンテキストにもたらすエコシステムと接続されるべきです。
これを現実のものとして考えるために、顧客の離反を減らそうとしている、類似した顧客データを持つ2つの銀行を想像してみてください。
「プラットフォーム銀行」は、ベンダーが定義したコンテキストレイヤーに依存しています。「リスクあり」が何を意味するのか、どのエンゲージメントシグナルが重要なのか、どのようなタイミングロジックを適用するのかは、プラットフォームが決定します。これは、プラットフォーム銀行自身のデータに加えて、そのサービスを使用している他のブランドのデータも一部融合されたものです。これは便利で、おそらくすぐに使えるものですが、自社と競合他社が平均に向かって競争するのを助長しています。その原動力となるインテリジェンスは、共有された、あるいは取り込まれたコンテキストから派生したものです。
一方、「オーナーシップ銀行」は独自のコンテキストレイヤーを構築しています。その見解は、決して一般的なものでも平均的なものでもありません。同行の独自の行動シグネチャは、顧客関係のレンズを通して価値、ロイヤルティ、顧客エンゲージメントをどのように定義するかを含め、長年の経験と改善を通じて開発されてきました。オーナーシップ銀行がAIを適用すると、その出力は同行独自のインテリジェンスに基づいており、エージェントの領域全体で一貫しています。
オーナーシップ銀行のようなブランドは、すべてのインタラクションとともに成長し続ける自社の永続的なコンテキスト上でLLMを相互運用し、新しいパートナーを迎え入れ、新しい機能を採用する戦略的自由度を持っています。また、モデルやパートナーを自社に引き寄せることで、そのコンテキストを保護し続けることができます。AIの実験が始まったばかりのこの時代において、このパターンは、ロックインのリスクなしに将来の真実を発見しようとする企業に、安全なスピードと選択肢をもたらしています。
chiefmartecのアナリストであるScott Brinker氏と、マーケティングテクノロジーを専門とするMartech TribeのFounderアナリストであるFrans Riemersma氏は、コンテキストの重要性が理論にとどまらないことを実証しています。「State of Martech 2026（マーケティングテクノロジーの現状 2026）」レポートにおいて、Brinker氏とRiemersma氏は、コンテキストエンジニアリングをこの時代の重要なコンピテンシーとして位置づけています。つまり、AIエージェントに対する適切な情報の、規律あるキュレーション、構造化、および配信です。コンテキストが価値を生み出すことは間違いありませんが、その取り組みからリーダーシップの優位性を獲得する企業を決定づけるのは、ガバナンスと保護です。
コンテキストこそが差別化要因であるというマクロなメッセージは、コモディティ化された出力ではなく、AIを通じてブランドの真の声を伝えることの重要性を強調しています。
「コンテキストエンジニアリングとは、企業の知識が機械可読になり、顧客理解が実行可能になる領域です。AIエージェントがリアルタイムでクエリできる製品カタログでもあります。そのトーンを形成するブランドボイスのスキルでもあります。提供できないものを約束するのを防ぐガバナンスルールでもあります。」
—State of Martech 2026（マーケティングテクノロジーの現状 2026）
その解釈レイヤーをベンダーの所有物にアウトソーシングしたり、さらに悪いことに、それが取り込まれるのを許容したりすると、運用の制御を失うだけではありません。ブランドの運命をも失うことになります。
コンテキストレイヤーは購入する製品ではありません。組織の蓄積された解釈インテリジェンスであり、ビジネスのセマンティックDNAなのです。
より優れたアプローチ自社所有のコンテキストレイヤーの構築
一部の初期のAI探求者が信じていることとは異なり、モデルは堀（競争優位性）ではありません。堀となるのはコンテキストです。
この機会は、最も充実したエンジニアリングチームを持つ最大手ブランドだけのものではありません。どのような組織でも、ビジネスインテリジェンスを定義し、自社の環境でそれをガバナンスし、時間をかけてモデルやパートナー（すなわち、このパターンをサポートするパートナー）をそこに取り込むことで、コンテキストレイヤーを構築し、所有することができます。SnowflakeのAI担当バイスプレジデントであるBaris Gultekinは次のように述べています。「データをAIに持ち込むのではなく、AIをデータに持ち込むのです」前提はシンプルであり、同じことがコンテキストにも当てはまります。データとコンテキストをエコシステムに持ち込むのではなく、エコシステムを自社に持ち込むのです。
クリエイティブやコンテンツ生成に優れたLLMであれ、ワークフローを構築し市場開拓戦略に情報を提供するLLMであれ、最適に設計されていれば、コンテキストレイヤーはブランドの未来に向けた相互運用可能な基盤となります。今日、これは理論上の話ではありません。Snowflakeは、Anthropic、OpenAI、Google、Meta、Mistral、DeepSeekなどのモデルを、Snowflakeのガバナンス境界内で実行します。今日、モデルはマーケティング、分析、戦略の各チームに多大なユーティリティを提供しており、各タスクに適したツールを犠牲にしたり、価値が抽象化されたり平均化されたりすることなく、相互に交換可能なユーティリティになり得ます。
このアプローチは、責任あるAIを優先するブランドもサポートします。ガバナンスポリシー、監査可能性、および規制の制御がコンテキストレイヤー自体の一部となり、組織は柔軟性を維持しながら監視を継続できるようになります。SnowflakeのMarketing & Advertisers担当AIアーキテクトであるLuke Ambrosettiは、この意味合いを次のように表現しています。「生き残るためには、すべてのマーケターがAIを意識するようになる必要があります。競争上の優位性は、真にAIを使いこなし、自社のコンテキストレイヤーを構築して所有する企業にもたらされます。なぜなら、それこそがブランドを成長させ、守ることを可能にするからです」AIを使いこなす力こそが、データとAIを汎用的で交換可能なユーティリティから、ブランド固有の優位性へと変えるのです。モデルはコンポーザブル（構成可能）ですが、コンテキストは複利的に成長する資産です。独自の定義、シグナル、判断、そしてコンプライアンスやガバナンスのルールをエンコードできるマーケターは、どのプラットフォームも標準では提供できないコンテキストと、どのベンダーも複製できない責任あるAI基盤を構築します。
勝利するブランドは、最高のモデルを持つブランドではありません。最も真のコンテキストと、最も深い自己認識を、自らの働き方や責任あるスケールの仕組みにエンコードしているブランドです。
差別化のスケール共鳴のフライホイール
実際の運用は次のようになります。
コンテキストがAI時代の戦略的資産であるなら、その所有を始める方法を検討する必要があります。ここから始めます。
定義の所有現在の状況を把握します。顧客の定義、ビジネスルール、意思決定ロジックがベンダーのプラットフォーム内に存在しているか、それによってのみ定義されている場合、それは戦略ではなく依存です。自ら作成し維持するインテリジェンスの定義を用いて、自社でガバナンスする環境にそれらを取り込みます。Snowflake® Horizon Contextにより、これが容易になります。マーケティングチームは、ノーコードで、平易な言葉を使用して共有ビジネスロジックを定義できます。そして、それらの定義は、組織内のすべての人、ツール、AIエージェントが動作するための、ガバナンスされた基盤となります。
モデルの分離性の要求蓄積されたインテリジェンスを失うことなく、モデルを交換できるかどうかが問われます。インテリジェンスは、モデルの変更後も維持されるべきです。モデルを切り替えることで蓄積されたコンテキストが失われるのであれば、インテリジェンスレイヤーをユーティリティに縛り付けていることになります。永続的なオーナーシップへと転換してください。
コンポーザブルなアプローチでパートナーを自社のコンテキストに導入：従来、組織は自社のデータをパートナーの環境、モデル、ガバナンスに送信し、パートナーのスキーマに合わせることで、独自のニュアンスを抽象化してしまうことがよくありました。そうではなく、パートナーやアプリケーションを、自社でガバナンスされた基盤に導入してください。コンテキストレイヤーは、自社のIPを保護し、促進します。保護と差別化の支援という自社の利益を共有するパートナーを歓迎し、優先してください。優れたパートナーは、自社のプロダクトの価値を高めることになるため、このアプローチを歓迎するでしょう。自社のコンテキストに基づいたアクティベーションパートナーは、汎用的なツールでは得られない結果をもたらし、独自のインテリジェンスを提供して自社のインテリジェンスを強化します。これが、AI時代におけるコンポーザビリティです。
自社のコンテキストの真実に基づいてエージェントを活用：汎用的な仮定ではなく、すべてのレコメンデーションに自社のインテリジェンスが反映されるように、ビジネス定義、ガバナンス、運用知識にエージェントを基づかせてください。Snowflake CoWorkは、組織内のすべてのナレッジワーカーにエージェントを提供し、自社のコンテキストを活用できるようにします。チームが構築したコンテキストレイヤーからエージェントが情報を引き出す場合、すべてのレコメンデーションに自社のビジネスインテリジェンスが反映されます。マーケティングチームがエージェントにリスクのあるセグメントを特定するよう求めた場合、そこには自社のリスク定義が適用されます。同じコンテキストを多くのアプリケーションで利用しても、それは常に自社独自のものです。
AI時代に勝者となるのは、最高のモデルを持つブランドではありません。自社で実際に所有するシステムに、最も深い自己認識をエンコードしているブランドです。
選択
マーケティングのあらゆる時代において、自社で管理する資産に投資したブランド（およびプロスポーツチーム）が報われてきました。デジタル時代においては、それはデータとつながりでした。プライバシー時代においては、顧客との直接的な関係と信頼でした。そしてAI時代においては、コンテキストとコンポーザビリティです。
ここでシンプルな疑問が残ります。自社で顧客のコンテキストを所有するのか、それとも、そこから利益を得ようとする他者にその影響力を明け渡すのか、ということです。
コンテキストレイヤーは、自社のプレイブックです。責任を持って所有してください。
コンテキストレイヤーを所有する準備ができているマーケティングリーダーの方々に対し、私たちは戦略立案を支援します。マーケティングオペレーションおよびデータエンジニアリングチームの方々に対し、自社で実際に制御できる環境でのコンテキストレイヤー開発の定義と実行を支援します。その実現への道のりは、半年前よりもはるかに容易になっています。また、顧客のインテリジェンスを吸収するのではなく、それを尊重するテクノロジープロバイダーの方は、プライバシーポリシーをお送りください。マーケターが自らの資産を所有できるよう、皆様と協力していきたいと考えています。