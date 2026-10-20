データ分析とは：6つの手順・4つの種類・主な分析手法

1. 課題の定義

明確に構造化された課題設定は、分析における具体的な探索範囲と目的を与えます。たとえば、「前四半期において、中堅企業層の契約更新率が低下した要因は何か」という問いには、調査対象となる母集団、分析すべき成果、および対象期間が明確に含まれています。問いを定めたら、分析の前に『こうではないか』という仮説を立てておくと、確認すべきデータや比較の軸が明確になります。

また、設定した問いは、最終的な意思決定と直接かつ論理的に接続されている必要があります。たとえば、ユーザーのオンボーディング手順の再設計を検討している場合、その見直しによってどの成果指標を改善したいのか、そしてどのような検証結果が得られれば変更の実行を正当化できるのかを事前に把握しておかなければなりません。

この意思決定との連携を欠いたまま分析を進めると、どのような結果が得られれば具体的アクションや深掘り調査へ移行すべきかという判断基準がないまま、有用性の低い相関やパターンを無目的に探し続ける事態に陥りかねません。

2. データの収集

課題が明確に定義されたら、次にその回答を導き出すために必要なデータを特定します。たとえば、リテンション分析を行う場合、契約履歴、製品内の操作ログ、およびCRMに蓄積された顧客属性データを組み合わせて活用することが考えられます。

この際、アナリストは該当データのデータソース、対象期間、データ更新の頻度、そしてすでに実行されている前処理や集計ルールについても正確に把握しておく必要があります。特に、複数の異なるシステムで類似の情報を扱っている場合、これらの確認作業が重要となります。システム間でフィールド名（ラベル）が同一であっても、データの格納ロジックや適用されているビジネスルールがシステムごとに異なる場合があるためです。

3. データのクレンジングと前処理

データ分析の実務において、データの準備・前処理工程は作業全体の大半を占めることが少なくありません。アナリストは欠損値の処理、フォーマットの標準化、重複レコードの調査、複数データセットの結合、および適切な分析粒度へのデータ集計を行います。こうした前処理タスクには、単純な機械的作業にとどまらず、適切な判断力が強く求められます。

たとえば、顧客マスターテーブル内に同一企業に関するレコードが3件存在していたとします。そのうちどのレコードを正式な顧客データとして扱うべきでしょうか。タイムスタンプが最新のレコードが正しいデータであるケースもあれば、3件のレコードを適切に名寄せすべきケースもあります。仮にこの3件をすべて別々の顧客として処理してしまうと、顧客総数はもちろん、顧客あたりの平均値や、顧客数を母数とするあらゆる後続指標に歪みが生じます。

Null（空欄）値の扱いにおいても同様の課題が発生します。データが入っていない空欄は、ゼロ、不明、非該当、あるいはデータの単なる欠損のいずれかを意味している可能性があるためです。これらを不適切な値で補完してしまうと、分析結果そのものが誤った方向へ変化してしまいます。

このようにデータの前処理とは、各レコードがビジネス上の何を表現しているのかという前提条件を、分析用データセットの構造へと正しく落とし込む重要なプロセスです。したがって、データクレンジングやデータラングリング（データの加工・整形）の品質は、最終的な分析結果の正確性を直接左右します。

4. データの分析・探索

データの準備が整ったら、設定した課題に適した分析手法を選択します。選択肢には、単純集計、探索的データ分析（EDA）、回帰分析、コホート分析、対照実験（A/Bテストなど）、その他各種の統計的手法が含まれます。

データ探索は多くの場合、標準的な集計値から始めます。アナリストはデータの分布、中央値、パーセンタイル値、および可視化グラフを確認し、全体の集計値だけでは埋もれてしまうパターンや異常値を抽出していきます。

たとえば、全体として「平均客単価（AOV）が6%上昇した」という結果が得られたとします。しかし、これを顧客セグメント別のミクロ視点で分析すると、大半の顧客の利用額は一切変わっておらず、一部の大口顧客の支出増加が全体の上昇分を単独で牽引していた、といった実態が判明することがあります。

5. 分析結果の解釈

解釈のフェーズでは、得られた分析結果が、実際にはどのような事実や説を裏付けているのかを正確に検証します。アナリストは、2つの変数間に相関関係が見られたとしても、それが直ちに因果関係を証明するわけではない点に留意する必要があります。また、データを顧客セグメント、地域、あるいは対象期間ごとに分解して分析すると、全体で見られた傾向が消失したり、逆転したりする（シンプソンのパラドックス）ケースも少なくありません。

さらに、他の可能性や代替要因の存在にも注意を払う必要があります。たとえば、価格改定の直後に解約率が上昇した場合、アナリストは「同期間に大規模なシステム障害が発生していなかったか」「解約率の増加は値上げ対象の顧客群のみに集中しているか」、あるいは「データパイプラインの上流で解約率の集計定義自体が変更されていないか」といった多角的な確認を行います。こうした原因追及のプロセスを経て、アナリストは課題をより具体的に再定義し、前段の収集、前処理、分析ステップへ戻って調査をやり直すことになります。

6. 分析結果の共有・報告

分析の最終アウトプットは、報告を受ける対象が具体的な判断やアクションを起こすために十分な情報を提供するものでなければなりません。たとえば経営幹部に対しては、厳選された少数の重要指標（KPI）によって裏付けられた明確な提言が求められます。一方で、事業部門の責任者に対しては、どの顧客層、製品、あるいは業務プロセスがその結果を引き起こしているのか、そして具体的にどのようなオペレーション上の対策をとるべきかといった詳細な分析データが必要となります。また、他のアナリストへ報告する場合は、分析結果を再現するために必要な分析手法、前提条件、および参照データソースの明示が不可欠です。

分析結果に含まれる不確実性やリスクを意図的に隠したり、軽視したりしてはなりません。得られたデータがある一定の傾向を示しているものの、重要な交絡変数の影響が十分に排除しきれていない場合、意思決定者はそのリスクや限界を事前に正しく把握した上で意思決定を下す必要があります。