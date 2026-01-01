Snowflake CoWork

すべてのナレッジワーカーのための パーソナルエージェント
日常的なタスクを成果に変えてくれる。企業内データの近くにいて、業務スタイルを学習するエージェントが、バックグラウンドで稼働しながら既存のビジネスツールと連携し、あなたのために働きます。
メリット
ガバナンスが確保された1度の対話でデータから意思決定、アクションへ
ほとんどのエージェントは、データに到達する前に、API、認証情報、実行環境など、さまざまな境界を越える必要があります。Snowflake CoWorkは、データがすでに存在する場所で実行されます。
深い分析と実際のアクションの支援
ひとつの場所でAIを活用
CoWorkは、複雑なエンタープライズデータ全体を横断して推論を行い、必要に応じてDeep Researchを実行し、MCPを通じてアクションを実行します。
業務の進め方に合わせた設計
場所を選ばない自動化、共有、共同作業
マルチステップの作業を再利用可能なスキル（Skill、近日中にパブリックプレビュー）に変換し、チームが構築できるアーティファクトを保存、共有して、モバイルやEメールで生産性を維持できます。
エンタープライズ規模の設計
信頼できるガバナンスでセキュアにスケーリング
既存のアクセス制御、ID、予算のガバナンスを自動的に適用できるため、ビジネスユーザーはSnowflakeのセキュアな境界内で迅速に作業を実施できます。
より深く理解し、迅速にアクションを実行
- 以前は何日もかかっていた「なぜ」という問いに回答します。Deep Researchは、データ資産全体を調査し、引用されたレポートを数分で返します。
- Slack、Gmail、Jira、Salesforceは1度のMCP呼び出しで、Microsoft Teams、Outlook、ExchangeはカスタムMCPで接続できます。 タブ切り替えが不要になり、チャットから直接操作できます。
- 初日から役立つパーソナルエージェントを入手しましょう。User Memoryはユーザーの作業方法に合わせてカスタマイズでき、自動ルーティングは適切なツールとスキルを処理します（両機能は近日中にパブリックプレビュー）。
- Cortex Sense（近日中にプライベートプレビュー）は、データ、定義、運用知識を1つの共有コンテキストレイヤーにアセンブルします。このレイヤーは、すべてのCoWorkおよびCoCoエージェントが参照します。
どこからでも、ビジネスのモメンタムを維持できます
- 孤立した回答を、チームで再利用可能なアーティファクトとして共有知識へと変えられます。保存済みのチャートや対話を活用することで、ナレッジの共有が可能になります。
- Slackでモーニングブリーフを読み、エージェントが作成したEメールを承認し、どこからでもフォローアップを依頼できます。デスクトップセッションと同じガバナンスフレームワークであるネイティブiOS（ログイン用のFace IDを含む）。
- PowerPoint資料、PDF、Google ドキュメントなど、ほぼすべてのファイル形式の作成をCoWorkに依頼できます。会話から離れることなく、完成したファイルを受け取ることが可能です（近日中にパブリックプレビュー）。
- 簡単な言葉でマルチステップのプロセスを説明するだけで、スキル（Skill）を作成し、カタログでチームと共有して、オンデマンドで実行できます（近日中にパブリックプレビュー）。
影響力を拡大しつつ信頼を維持
- 既存のアクセス制御、行レベルポリシー、データマスキングを、すべてのエージェントのインタラクションに自動的に適用します。
- SCIMを介したOktaやMicrosoft Entra IDとの連携により、手動設定を抑えながら、数千人規模のユーザーへのロールアウトをスムーズに行えます。
- Agent Studio（近日中に一般提供）ですべてのエージェントの構築、評価、モニタリングを行えます。また、予算管理機能により、チームやワークフロー単位で使用コストを追跡できます。
「Snowflake CoWorkにより、Snowflakeの豊富なデータからアドレッサブルなオーディエンスを構築することで、ファナティックスのすべてのビジネスユーザーが簡単かつ高精度のセグメンテーションを活用し、エンタープライズクロスセルの機会を加速させ、広告ビジネスを加速できるようになりました」
—Maddy Want氏
Fanatics データ担当VP
- Fanaticsの事業会社全体で毎日20億件以上のシグナル
- 1億人以上のファン（それぞれに数百の属性）
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Snowflake CoWork
よくある 質問
Snowflake CoWork（旧Snowflake Intelligence）は、よりスマートに作業できるパーソナルワークエージェントです。ナレッジワーカーは、ai.snowflake.comからアクセスできるSnowflakeのガバナンスが確保されたプラットフォーム内で、エンタープライズデータに関する質問、引用された回答の取得、スキル（Skill、近日中にパブリックプレビュー）としての複数ステップの作業の自動化、Gmail、Jira、Slack、Salesforceなどのアクションを実行できます。
Snowflake IntelligenceはSnowflake CoWorkに名称が変更されました。この名称の進化は、製品の進化に合わせたものです。本製品は、対話型のアナリティクスツールから、データを横断して推論を行い、ルーティンタスクを自動化し、ビジネスですでに使用されているツール内で動作するパーソナルワークエージェントへと拡張を遂げました。既存のお客様は、今回の名称の変更に伴う対処は不要です。
CoWorkは、すべてのユーザーに1つのパーソナルエージェントを提供します。このエージェントは、ユーザー中心のメモリ（Agent Memory）（近日中にパブリックプレビュー）とコネクション（MCP）により、すべての質問を自動的に適切なデータ、ツール、スキルにルーティングします。自動生成されたビジネスコンテキスト（Cortex Sense）（近日中にプライベートプレビュー）により、エージェントは手動でセマンティックモデルを設定することなく、初日からデータを理解できます。
Deep Researchは、複数のエージェントを並行して実行して構造化データ、ドキュメント、外部コンテキストをまとめて分析します。そして、何が起きているのか、なぜなのか、次に何をすべきかを説明する、完全引用のレポートを生成します。Extended Thinkingの正確なシングルターン分析を、より広範な企業横断的なコンテキストで補完します。
データエージェントは、CoWork内の専門AIエンティティです。Agent Router（近日中にプライベートプレビュー）は、各リクエストを最も関連性の高いデータエージェントに自動的に転送します。各エージェントは、特定のデータソースとドメインにスコープを設定し、ユーザー質問を解釈し、関連データをセキュアに分析して、より正確でガバナンスの確保された応答を返します。
はい。ユーザースキル（User Skills）では、任意のユーザーが、月曜のまとめ、分散分析、フォローアップEメールなどの反復可能なワークフローを自然言語でキャプチャし、オンデマンドで実行できます。自動化（Automations）（近日中にパブリックプレビュー）と時間ベースのサブスクリプションは、Eメール、Slack、携帯電話にスケジュールされた概要と異常アラートを配信するため、エージェントは重要な情報をプロアクティブに提示できます。
CoWorkは、Snowflakeの既存のアクセス制御、行レベルポリシー、データマスキングを、自動的に継承します。管理者は、SCIMを通じてOktaまたはMicrosoft Entra IDを使用してユーザーをプロビジョニングでき、予算管理によってAIコストを管理できます。また、Agent Studio（近日中にパブリックプレビュー）からすべてのエージェントを構築、評価、監視します。