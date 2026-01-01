Snowflake CoWork

Snowflake IntelligenceはSnowflake CoWorkに名称が変更されました。この名称の進化は、製品の進化に合わせたものです。本製品は、対話型のアナリティクスツールから、データを横断して推論を行い、ルーティンタスクを自動化し、ビジネスですでに使用されているツール内で動作するパーソナルワークエージェントへと拡張を遂げました。既存のお客様は、今回の名称の変更に伴う対処は不要です。