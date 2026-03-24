信頼できるデータエージェントのためのエージェントコンテキストレイヤー

何十年もデータ分野で働いてきた私たちにとって、「コンテキストレイヤー」への関心が最近爆発的に高まっていることは、私たちの正しさが証明されたように感じられます。同時に、非常に興味深い現象でもあります。これらは新しい概念ではありません。コンピューターサイエンスの基礎となる原則です。セマンティックレイヤーが再び注目を集めているのには理由があります。それは、ほとんどの企業が同じ不都合な現実に直面しているからです。モデルは賢く見えます。しかし、依然として自信満々に間違った回答を出力します。

モデルは大幅に賢くなっており、今後も改善され続けます。そのため、このような失敗はモデルの推論の問題ではありません。ボトルネックとなるのは「適切なコンテキスト」です。

制御されたデモ環境では、エージェントは非常に優秀に見えることがあります。しかし、エンタープライズでは状況が異なります。ビジネス概念が断片化し、ルールが暗黙で、履歴が欠落し、「真実」がシステム間で争われることもある環境で、エージェントは動作を強いられます。

アナリストの実際の仕事は、マルチステップで、複数領域にまたがり、政治的な側面も伴います。ビジネスリーダーは、単なるSQLクエリを求めているわけではありません。彼らは理由や課題、解決策について質問します。ビジネスリーダーが求めるのは、単なるSQLクエリではありません。「なぜ」「何が」を問うのです。

「何が変わったのかを見つけ、その理由を説明し、どうすべきかを提案してほしい」

「2つの定義を比較し、矛盾を解消して、役員会議向けの報告書を作成してほしい」

「異常を調査し、その原因となった運用イベントと関連付けてほしい」

ここで、次のようなエンタープライズの現実が浮き彫りになります。

意味のサイロ化： 「顧客」の意味は、システムによって異なります。

「なぜ」の欠落： ウェアハウスは“状態”は記録しますが、その状態に至った意思決定や議論は記録しません。

暗黙のルール： 会計カレンダー、適格基準、承認ポリシー、および禁止されているメトリクスは、多くの場合分散しています。また、特定のグループ内だけで共有されていることも少なくありません。

対立する真実：財務システムとCRMはどちらも「信頼できる」とされながら、内容が一致しないことがあります。

そのため、主な疑問は「モデルはSQLを生成できるか」から変化しています。現在の疑問は、「エージェントは企業の意味、ポリシー、履歴の範囲内で動作し、それを証明できるか」というものです。

定義：信頼できるエージェントのための最小限の語彙

まず、いくつかのコア概念を確立します。

アナリティクスセマンティックモデル： アナリティクスのためのインターフェイスです。メトリクス、ディメンション、エンティティを定義し、物理データにマッピングします。これにより、ユーザーはスキーマやSQLを知る必要がなくなります。

リレーションシップおよびIDレイヤー（エンタープライズでは「オントロジー」と呼ばれることが多い）： ドメイン間の概念、関係、ルールを機械可読な形式で表現したものです。これには、ID解決、同義語の処理、制約も含まれます。これにより、クロスドメインの統合が安全かつ明示的になります。（これは、OWL/RDF、キュレーションされた結合グラフ、または管理されたデータプロダクトへの概念のバインディングになる場合があります）

業務手順： 作業の進め方を指定する、バージョン管理された運用プレイブックです。これには、ルーティング、承認、例外処理、ポリシーの適用が含まれます。

根拠とプロビナンス： 回答の背後にあるトレース情報です。使用されたソース、適用された変換、データソースのリネージが含まれます。また、競合するソースが採用または拒否された理由も含まれます。

ポリシーとエンタイトルメント：ユーザー（またはその代理として動くエージェント）が、何を取得、計算、開示できるかを定める、機械的に強制適用できるルールです。

セマンティクスとエージェントコンテキスト：古いアイデアと新たな緊急性

セマンティックモデルとオントロジーは新しいものではありません。企業は何十年にもわたり、一貫した意味を追求してきました。その手段として、BIセマンティックレイヤー、マスターデータ管理（MDM）、カタログ、ナレッジグラフを活用してきました。オントロジーは、ライフサイエンスやヘルスケアなどの領域でも成熟しています。これらの分野では、複雑な生物医学の概念と標準化された臨床用語が、自然にグラフ状の世界を形成しています。また、セマンティックレイヤーとオントロジーへの関心が急増していることも明らかです（図 1を参照）。