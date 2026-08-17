図 3：統合されたセマンティックレイヤーにより、すべてのツールとインターフェイスで、一貫してガバナンスが効いた単一のデータの意味を取得できます。

セマンティックレイヤーのベストプラクティス

セマンティックビューのバージョン管理、テスト、評価

セマンティックレイヤーは、本番環境のソフトウェアと同じ厳密さで扱う必要があります。Snowflakeのネイティブなdata build tool（dbt）統合により、メトリクスの包括的なバージョン管理、ピアレビュー、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー（CI/CD）の適用が可能になります。Snowflakeでは主にコードを使用してセマンティックビューを構築していますが、UIを使用してテストを行い、コードと統合する改善を提案しています。また、UIと基盤となるコードは緊密に同期されているため、ユーザーはSnowflakeのUIでのビューの構築と、リポジトリへのフィールドのコミットを簡単に切り替えることができます。

セマンティックビューを評価するには、ユーザーが実際に尋ねる質問にアクセスする必要がありました。評価のためのシグナルが高い情報源は、よく利用されるダッシュボードタイルです。これらはまさに質問に答えるために構築され、使用されています。また、よくある質問をログに記録し、評価セットを改良しています。

データエンジニアリングによるパフォーマンスの優先

セマンティックレイヤーが遅いクエリや不適切に構築されたテーブルの上にある場合、AIエージェントの動作も遅くなります。当初は、セマンティックビューに数十億件のレコードを持つ複数の生のイベントテーブルを参照させようとしました。ユーザーが質問するたびに、ビューがこれらのテーブルをクロールして結合するため、大幅なレイテンシーが発生していました。

そこで最初は、ダイナミックテーブルを使用して、事前集計された独自のスライスを構築および維持していました。各ダッシュボードには、必要なロールアップと粒度がありました。しかし、新しい質問やドメインをサポートするためにセマンティックの対象範囲を拡大するにつれて、新しいパイプラインやテーブルを手動で追加し、急速に拡大する環境を維持する必要が生じました。

セマンティックビューのマテリアライズにより、粒度の高いソーステーブル上で直接セマンティックビューをモデリングし、どのディメンションとメトリクスの組み合わせを高速化する必要があるかを宣言できるようになりました。Snowflakeはバックグラウンドでこれらのスライスをインテリジェントに維持し、応答時間の短縮に貢献します。

さらに、Snowflake CoCoの組み込みのセマンティックビュースキルはこれらのユースケース専用に構築されているため、これを使用してセマンティックおよびデータプロセスの草案作成と改良を行いました。

徹底したキュレーションとインテリジェントなルーティング

乱雑で一貫性のないセマンティックレイヤーは、メトリクスを標準化する目的を損ないます。頻繁にクエリされる主要なプロダクト領域については、（CoCoを使用して）セマンティックビューをキュレーションし、想定される特定の質問に答えられるようにしています。返された結果を含め、すべてのクエリはSnowflake内にログとして記録されます。これにより、新しいセマンティックビューと検証済みのクエリを簡単に構築し、ユーザーの質問に合わせて対象範囲を継続的に拡大できます。

インテリジェントなルーティングのために、Cortex Agentはカスタムのルーティング指示を使用してすべてのセマンティックビューを自動的にスキャンし、特定のクエリに対する適切なコンテキストを見つけます。また、データのロングテールを幅広くカバーするために、Cortex Senseを活用しています。これは、環境全体のデータを評価し、関連するデータセットへの質問のルーティングを支援します。

セマンティックレイヤーの構築を今すぐ開始

生データが質問に答えるわけではありません。コンテキストが答えるのです。セマンティックレイヤーはこの「ゴールデンレイヤー」として機能し、ビジネスロジックを一度定義するだけで、エージェント型エンタープライズ全体のすべてのダッシュボード、Streamlitアプリ、Cortex Agentを強化します。

わずか1つのファイルで、有用なセマンティックビューの使用を開始できます。この例ではYAMLを使用していますが、SQLを使用してセマンティックビューを定義することもサポートされています。