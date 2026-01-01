Analyse de données : transformer les données en décisions défendables

1. Définir la question

Une question bien formulée donne à l’analyse un périmètre et un objectif clairs. Par exemple, la question « Pourquoi le taux de renouvellement a-t-il baissé chez les clients ETI au dernier trimestre ? » précise une population, un résultat et une période à analyser.

La question doit également être clairement reliée à une décision. Si une équipe se demande, par exemple, s'il faut repenser un parcours d'onboarding, elle doit savoir sur quel résultat cette refonte est censée agir et quels éléments probants justifieraient de l'engager.

Sans ce lien, une analyse risque de faire émerger indéfiniment des tendances intéressantes, sans jamais établir quel résultat justifierait d'agir ou d'approfondir l'examen.

2. Collecter les données pertinentes

Une fois la question bien définie, les analystes identifient les données nécessaires pour y répondre. Une analyse de la fidélisation peut, par exemple, croiser les données d'abonnement, les événements d'utilisation du produit et les attributs clients issus du CRM.

Les analystes doivent également savoir d'où proviennent les données, quelle période elles couvrent, à quelle fréquence elles sont actualisées et quelles transformations leur ont déjà été appliquées. Ces informations sont particulièrement importantes lorsque plusieurs systèmes contiennent des données similaires, car chacun peut comporter un champ portant le même libellé tout en appliquant des règles différentes pour le renseigner.

3. Nettoyer et préparer les données

La préparation représente souvent une grande partie du travail. Les analystes traitent les valeurs manquantes, harmonisent les formats, examinent les enregistrements en double, effectuent les jointures entre jeux de données et agrègent les observations au niveau approprié. Ces tâches exigent une part étonnamment importante de jugement analytique.

Imaginons qu'une table de clients contienne trois enregistrements pour la même organisation. Lequel représente le client ? L'enregistrement le plus récent est peut-être le bon, à moins qu'il ne faille fusionner les trois. Les considérer comme trois clients distincts fausse les décomptes, les moyennes et tous les indicateurs en aval qui reposent sur le nombre de clients.

Les valeurs nulles posent un problème similaire. Une valeur vide peut signifier zéro, inconnu, non applicable ou simplement manquant. La remplir de façon incorrecte fausse l’analyse.

C'est lors de la préparation que les hypothèses sur ce que représentent les enregistrements se traduisent concrètement dans le jeu de données exploité par les analystes. Le nettoyage et la mise en forme des données conditionnent donc directement l'exactitude des résultats.

4. Analyser les données

Une fois les données préparées, les analystes choisissent les méthodes d'analyse adaptées à la question posée : agrégation, analyse exploratoire des données, régression, analyse de cohortes, expérimentations contrôlées ou autres techniques statistiques.

L'exploration commence souvent de façon simple : les analystes examinent des distributions, des médianes, des percentiles et des visualisations qui font apparaître des tendances que la vue agrégée ne laissait pas deviner.

Si le panier moyen augmente de 6 %, par exemple, une vue par segment peut montrer que la plupart des clients dépensent autant qu'avant, et qu'un petit groupe de grands comptes est à l'origine de toute la hausse.

5. Interpréter les résultats

L’interprétation consiste à déterminer ce que le résultat observé permet réellement de conclure. Les analystes doivent garder à l'esprit qu'une corrélation entre deux variables ne prouve pas que l'une est la cause de l'autre, et qu'une tendance apparente disparaît parfois lorsque les données sont ventilées par segment de clientèle, zone géographique ou période.

Les explications alternatives méritent elles aussi d’être examinées. Si l'attrition augmente après une modification tarifaire, un analyste peut chercher à savoir si un incident sur le produit est survenu au cours de la même période, si la hausse se concentre parmi les clients concernés par le nouveau tarif ou si la définition de l'attrition a été modifiée en amont. Cette investigation renvoie souvent l’analyste aux étapes précédentes, avec une question plus ciblée.

6. Communiquer les conclusions

Le résultat final d’une analyse doit fournir à son audience suffisamment d’informations pour agir. Pour un dirigeant, il peut s’agir d’une recommandation étayée par quelques indicateurs soigneusement sélectionnés. Un responsable métier aura peut-être besoin de plus de détails sur les clients, produits ou processus à l’origine du résultat, ainsi que sur la réponse opérationnelle qu’il suggère. Un autre analyste pourra avoir besoin de la méthodologie, des hypothèses et des données sources nécessaires pour reproduire le résultat.

L’incertitude ne doit pas être minimisée. Si les éléments de preuve pointent dans une direction mais laissent une importante variable de confusion non résolue, l’audience doit le savoir avant de prendre une décision.