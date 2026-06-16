Snowflake Postgresがアプリ、アナリティクス、AIを統合

すべての企業は、2つの世界でビジネスを展開しています。1つは、アプリが注文を処理し、イベントを追跡し、顧客にリアルタイムでサービスを提供する世界です。もう1つは、アナリティクスプラットフォームがインサイトを発見し、モデルをトレーニングし、AIを駆動する世界です。これら2つの世界の間には、抽出、変換、ロード（ETL）パイプライン、バッチジョブ、サードパーティツールが複雑に絡み合っており、そのメンテナンスには多額のコストがかかります。

現在、Snowflake Postgresがこのギャップを埋めようとしています。Snowflake Summitで、以下の機能が発表されました。

データミラーリング： PostgresとSnowflake間のオールウェイズオンのレプリケーション（まもなくパブリックプレビュー開始）

データレイク向けPostgres：Icebergなどのオープンフォーマットを使用して、Postgresとアナリティクスを同期する、より柔軟な方法（まもなく一般提供開始）

これらにより、複雑なパイプラインを必要とせずに、トランザクションデータと分析データをシームレスに接続できます。

インフラストラクチャにおける最大の課題への対応

オンライントランザクション処理（OLTP）データベースとオンライン分析処理（OLAP）データベース間のデータ移動は、データエステートにおいて最も苦痛なインフラストラクチャタスクであるという声が、お客様から常に寄せられています。ETLのライセンス、パイプラインのコンピュート、コネクタの料金といった目に見えるコストは、氷山の一角にすぎません。その水面下には、データの不整合、ガバナンスリスク、メンテナンスに費やされるエンジニアリング時間、そして古いデータによる意思決定の遅れが潜んでいます。

AIエージェントとリアルタイムアプリの時代において、このアプローチでは常に一歩遅れをとることになります。不正検知モデルは、昨晩のバッチロードでは今日の脅威を捉えることができません。価格設定エンジンは、6時間のタイムラグがあっては最適化できません。

Snowflake Postgresにより、PostgresとSnowflakeを連携させるための、根本的に異なり、かつ画期的にシンプルなアプローチが開発されました。

データを接続する2つの新しい方法：オールウェイズオンのデータミラーリングとオープンフォーマットのデータレイク統合

オープンソースのpg_lake拡張機能により、オールウェイズオンのデータミラーリングと、柔軟でオープンフォーマットのデータレイク統合のいずれかを選択して、トランザクションデータと分析データをシームレスに接続できるようになりました。

1.データミラーリング：「設定するだけで後はお任せ」のデータレプリケーション

データミラーリングにより、PostgresとSnowflake間で低レイテンシーのレプリケーションが提供されます。ミラーを作成すると、Snowflakeは、スキーマの変更やミラーリングされたスキーマ内に作成された新しいテーブルを含め、ソーステーブルの現在の状態を反映したターゲットテーブルを維持します。

Snowflake CoCo、Snowsight UI、または単一のSQLコマンドを使用して、数回のクリックで設定できます。これだけで完了です。データは、必要な場所へとスムーズに流れていきます。詳しくは、こちらのデモをご覧ください。