Merkleの顧客やパートナーの中には、コラボレーションの新たな機会をもたらすSnowflakeを採用する企業が増えています。Merkleのアーキテクチャ担当VPのJohn Gajewski氏は、「私が3年前に顧客向けのビジネスに参加したとき、競合サービスを検討する必要がよくありました。しかし現在では、まずはSnowflakeを検討する方向へと大きく変化しました」とコメントしました。

これまでは、組織、クラウド、リージョンを横断したセキュアな連携には、データの移動が必要だったため、望まないリスクが生じていました。現在では、MerkleはSnowflakeセキュアデータシェアリングを使用して、抽出、変換、ロードのETLプロセスやSFTPを削減しながら、Merkleの顧客やパートナーのライブデータにアクセスできるようになりました。また、MerkleのMerkury Clean Roomを構築する基盤であるSnowflakeデータクリーンルームでは、複数の関係者に適切な権限を許可できるため、PIIなどの機密情報を露出させることなくデータを分析できます。