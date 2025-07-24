O que é um data clean room? Funcionamento e casos de uso

Suponha que uma empresa tenha dados próprios contendo atributos de clientes e SKUs de vendas associados. Nesse caso, a empresa pode usar um data clean room para melhorar os insights de público-alvo para publicidade. Digamos que a empresa queira encontrar novos clientes, que possuem os mesmos atributos de seus melhores clientes, e combinar esses atributos a outras características para gerar oportunidades de up-sell.

Para criar segmentos direcionados e obedecer às regulamentações de privacidade, uma empresa pode fazer upload de seus dados em um data clean room hospedado por ela mesma ou por um parceiro de publicidade. Com os data clean rooms, é possível implementar tecnologias que melhoram a privacidade, permitindo que os participantes tenham acesso e analisem os dados próprios com segurança, sem expor as identidades originais dos usuários. Sem as configurações ajustáveis fornecidas por um data clean room, o compartilhamento de dados entre as partes teria restrições mais rigorosas por causa das leis de privacidade, das regulamentações e das preocupações em relação à concorrência.