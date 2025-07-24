O que é um data clean room? Funcionamento e casos de uso
Data clean rooms permitem a colaboração segura de dados, respeitando a privacidade. Saiba como eles funcionam, quais são seus benefícios e como as empresas os utilizam para promover o crescimento.
- Visão geral
- O que é um data clean room?
- Como um data clean room funciona?
- Benefícios dos data clean rooms distribuídos
- Casos de uso de data clean rooms
- Exemplo real: Merkury Clean Rooms da Merkle
- Recursos
Visão geral
Compartilhar dados e cumprir as regulamentações de privacidade sempre foi um desafio. No entanto, com o uso de data clean rooms distribuídos, agora é possível colaborar com os dados de forma segura e cumprir as regras de privacidade. Os recursos de data clean rooms distribuídos trazem muitos benefícios, em especial, à medida em que anunciantes e o setor de mídia se vêm desconectados do seu público-alvo, por causa da redução do acesso a dados essenciais, como cookies ou IDs de dispositivos. Data clean rooms permitem às organizações gerenciar, despersonalizar e compartilhar dados de forma eficaz. Vamos descobrir o que é um data clean room e como ele funciona, os benefícios que ele pode oferecer e como as empresas o utilizam para promover o crescimento dos negócios.
O que é um data clean room?
Um data clean room é um ambiente seguro e controlado capaz de permitir que várias empresas, ou departamentos de uma empresa, reúnam dados para análise em conjunto. É possível estabelecer diretrizes internas de data clean rooms visando manter a gestão e o compartilhamento dos dados em conformidade com as principais regulamentações de privacidade, como RGPD, HIPAA e CCPA. Nos data clean rooms, é possível anonimizar as informações de identificação pessoal (personally identifiable information, PII).
O caso de uso mais comum dos data clean rooms é a vinculação de dados anônimos de marketing e publicidade de várias partes para atribuição. É possível configurar os data clean rooms para impedir a exposição de dados que possam identificar usuários específicos, ajudando-os a cumprir os requisitos de privacidade.
Como um data clean room funciona?
As configurações de um data clean room controlam que dados são importados, como é possível combiná-los a outros dados dentro do mesmo ambiente, os tipos de análises de dados que cada parte pode realizar, além de que dados podem ser exportados. Os data clean rooms podem permitir que as PIIs importadas sejam protegidas e criptografadas. Em geral, os data clean rooms dão aos proprietários dos dados controle total sobre suas informações dentro do ambiente, ao passo que parceiros autorizados podem receber um fluxo de dados anonimizados.
Data clean rooms tradicionais vs. Data clean rooms distribuídos
É importante fazer uma distinção entre os data clean rooms tradicionais e os data clean rooms distribuídos. Em data clean rooms tradicionais, todos os dados são armazenados em um único local físico, limitando a forma como os dados podem ser compartilhados. Com os avanços da tecnologia de nuvem, os data clean rooms distribuídos eliminam a necessidade de mover os dados de um espaço de armazenamento local para outro, pois eles podem ficar na nuvem. Isso permite que cada parceiro controle seus próprios dados, ao mesmo tempo em que possibilita a realização de análises governadas de dados com outro parceiro, ou mesmo com vários outros parceiros, simultaneamente.
Benefícios dos data clean rooms distribuídos
Os data clean rooms oferecem grandes vantagens para anunciantes, empresas de mídia e varejistas, incluindo:
1. Melhoria do acesso aos dados
Data clean rooms permitem que empresas de mídia e publishers combinem seus dados de público-alvo com os dados de parceiros sem expor informações de identificação pessoal, enquanto os anunciantes podem melhorar o rastreamento de atribuição.
2. Criação de público-alvo personalizado
Os data clean rooms facilitam a criação de públicos-alvo personalizados para plataformas de publicidade, permitindo que os profissionais de marketing otimizem a segmentação dos anúncios.
3. Análise de dados avançada
As organizações podem usar data clean rooms para realizar análises aprofundadas em conjuntos de dados combinados, obtendo insights sobre o comportamento, a segmentação e o valor do tempo de vida do cliente.
Casos de uso de data clean rooms
Vamos analisar três casos específicos de uso de data clean rooms.
Obtendo insights de públicos-alvo para a publicidade
Suponha que uma empresa tenha dados próprios contendo atributos de clientes e SKUs de vendas associados. Nesse caso, a empresa pode usar um data clean room para melhorar os insights de público-alvo para publicidade. Digamos que a empresa queira encontrar novos clientes, que possuem os mesmos atributos de seus melhores clientes, e combinar esses atributos a outras características para gerar oportunidades de up-sell.
Para criar segmentos direcionados e obedecer às regulamentações de privacidade, uma empresa pode fazer upload de seus dados em um data clean room hospedado por ela mesma ou por um parceiro de publicidade. Com os data clean rooms, é possível implementar tecnologias que melhoram a privacidade, permitindo que os participantes tenham acesso e analisem os dados próprios com segurança, sem expor as identidades originais dos usuários. Sem as configurações ajustáveis fornecidas por um data clean room, o compartilhamento de dados entre as partes teria restrições mais rigorosas por causa das leis de privacidade, das regulamentações e das preocupações em relação à concorrência.
Monetizando dados proprietários
A jornada omnicanal do cliente é complexa e raramente começa com a publicidade de uma marca. Por exemplo, se um consumidor estiver planejando a compra de um eletrodoméstico, é provável que o seu caminho de compra comece por sites de avaliações online. Um site de avaliações coleta dados do “topo do funil” que podem ser extremamente valiosos para a marca de eletrodomésticos. Com um data clean room capaz de gerenciar PIIs, o proprietário do site poderia criar um produto de dados de terceiros capaz de manter a privacidade.
Colaboração no setor de varejo e bens de consumo
Os data clean rooms permitem que empresas de varejo e bens de consumo (consumer packaged goods, CPG) colaborem com as marcas que anunciam com elas. Por exemplo, um varejista pode compartilhar dados de transações respeitando a privacidade e a governança de modo a fornecer insights sobre sinais de conversão, permitindo segmentar, personalizar e atribuir melhor a mensagem.
Exemplo real: Merkury Clean Rooms da Merkle
Um exemplo real de uma organização que usa data clean room para promover o crescimento dos negócios é o cliente Snowflake: Merkle. Por meio de Merkury Clean Rooms, uma solução com tecnologia Snowflake Data Clean Rooms, os clientes e parceiros da Merkle combinam dados de várias fontes sem obter acesso não autorizado a dados confidenciais.
Compartilhando dados e obtendo insights de forma mais segura
Um número cada vez maior de clientes e parceiros da Merkle tem adotado o Snowflake, trazendo novas oportunidades para a colaboração. "Há três anos, quando entrei para a área de atendimento ao cliente da nossa empresa, com frequência precisávamos avaliar ofertas da concorrência", afirma John Gajewski, Senior Vice President of Architecture da Merkle. "Agora, a conversa mudou para o uso do Snowflake em primeiro lugar."
Antes disso, colaborar de forma segura entre organizações, nuvens e regiões exigia a transferência de dados, o que trazia riscos indesejados. Agora, a Merkle pode usar o Snowflake Secure Data Sharing para ter acesso ativo aos dados de clientes e parceiros da Merkle com processos reduzidos de extração, transformação e carga (ETL) ou protocolo de transferência de arquivos seguros (SFTP). Os Snowflake Data Clean Rooms (que são a base dos Merkury Clean Rooms da Merkle) permitem que várias partes tenham permissões adequadas e analisem os dados sem expor PIIs ou outros dados confidenciais.
Snowflake para Data Clean Rooms
O Snowflake permite que as empresas compartilhem dados de forma segura e privada em data clean rooms para análises de dados eficientes em tempo real e estudos mais aprofundados. Os participantes podem "listar" os dados que desejam compartilhar, tornando-os visíveis apenas para os usuários autorizados, sem precisar mover os dados.
Em essência, Snowflake é uma plataforma que as empresas podem configurar para permitir o acesso e a análise dos dados, com segurança, por parceiros selecionados, mantendo a privacidade e a segurança dos dados.