Catalogue de données : la couche contextuelle pour des données gouvernées et l’IA
Ce guide explique le rôle d’un catalogue de données moderne : la différence entre les catalogues actifs et les inventaires de métadonnées passifs, les fonctionnalités essentielles à l’échelle des entreprises, et la manière dont ces outils favorisent un usage de confiance pour l’analytique, la gouvernance et l’IA.
DÉFINITION DU CATALOGUE DE DONNÉES
Un catalogue de données est un système destiné à organiser et rendre accessibles les métadonnées, afin d’aider les utilisateurs à découvrir, comprendre et exploiter les données. Concrètement, un catalogue de données est la couche où convergent les métadonnées techniques, le contexte métier, la traçabilité, la propriété des données et les signaux de gouvernance afin que les utilisateurs puissent déterminer si un actif est pertinent, fiable et exploitable en toute sécurité.
Historiquement, un catalogue de données servait à répondre à une question relativement simple : de quelles données disposons-nous ? Cette question reste importante, mais elle ne suffit plus. Avant de pouvoir exploiter un actif de données, une équipe doit en comprendre le sens, s’assurer qu’il convient au projet en cours et connaître les règles de gouvernance applicables. Trouver les données ne représente qu’une partie du défi. C’est souvent au moment de les comprendre que les difficultés apparaissent.
Ce défi devient encore plus complexe lorsque des systèmes d’IA entrent dans l’équation. Les agents et les workflows automatisés ne s’arrêtent pas pour évaluer l’adéquation des données : ils consomment ce qui leur est fourni et propagent les résultats en aval. Un catalogue de données moderne répond à ces deux enjeux. Il fournit aux équipes et aux systèmes d’IA le contexte nécessaire pour exploiter les données en toute confiance : la traçabilité pour en comprendre la provenance, la propriété pour établir les responsabilités, et les politiques pour déterminer les usages autorisés. À l’heure où l’automatisation se généralise, cette couche contextuelle est ce qui sépare le simple accès aux données de leur réelle préparation.
Définition d’un catalogue de données
Un catalogue de données constitue la couche de découverte et de gouvernance du dispositif de gouvernance des données. Il aide les équipes à trouver les actifs de données, à en interpréter le contexte, à en retracer la traçabilité et à comprendre les règles qui en définissent l’usage approprié. À mesure que les entreprises connectent des données gouvernées à l’analytique, aux applications et aux systèmes d’IA, le catalogue sert de couche contextuelle pour aider les équipes et les systèmes automatisés à déterminer si un jeu de données est digne de confiance et adapté à l’usage prévu.
Un catalogue de données moderne doit aider les utilisateurs à répondre rapidement à plusieurs questions pratiques :
- Quel est cet actif de données ?
- Qui en est le propriétaire ?
- Comment a-t-il été produit ?
- Comment a-t-il évolué au fil du temps ?
- Est-il fiable pour ce cas d’usage précis ?
- Quelles règles de gouvernance ou restrictions d’accès s’y appliquent ?
Différences entre les catalogues de données modernes et les inventaires de métadonnées de base
Les inventaires de métadonnées de base recensent les actifs, consignent les structures et aident les équipes à identifier les données disponibles. En revanche, ils montrent généralement leurs limites lorsqu’il s’agit d’aider les équipes à déterminer l’usage approprié d’un actif, la manière dont il s’intègre dans un workflow plus large, ou quelles dépendances et quels contrôles en déterminent le sens.
Un catalogue de données fait le lien entre les métadonnées techniques, la signification métier et le contexte de gouvernance, afin que les utilisateurs puissent interpréter les actifs au cœur de leur travail quotidien. Il permet de voir comment cet actif est lié aux systèmes en amont et en aval, s’il a été validé ou certifié, son niveau de fraîcheur, ainsi que les conditions de gouvernance requises avant toute réutilisation.
Cette différence entre les inventaires de métadonnées et les catalogues de données modernes est souvent décrite comme le passage d’un catalogue passif à un catalogue actif :
- Un catalogue passif documente les métadonnées à un instant donné, souvent par le biais de mises à jour manuelles, de scans périodiques ou d’entrées statiques qui risquent de devenir obsolètes à mesure que les schémas changent, que les propriétaires évoluent et que les définitions dérivent. S’il peut s’avérer précis lors de sa création, son utilité diminue lorsque l’environnement évolue plus vite que la capacité des équipes à le mettre à jour.
- Un catalogue actif exploite les métadonnées actives pour ancrer le contexte au plus près des systèmes et des workflows qu’il décrit. Il permet de mettre à jour les métadonnées lors des changements de schémas, d’enrichir les entrées avec des signaux d’utilisation, d’exposer les règles de gouvernance dans l’expérience de découverte et d’associer les métadonnées aux workflows d’intendance, d’accès et de gouvernance. Plutôt que de servir de référence statique, il devient une couche contextuelle dynamique pour l’usage des données.
Écoutez Raja Balakrishnan de Snowflake et ses collègues expliquer comment Snowflake Horizon Catalog permet aux utilisateurs de découvrir instantanément les données, applications et modèles pertinents, et de collaborer autour de ces ressources.
Recherche et découverte de données
La découverte des données est l’une des fonctions les plus connues d’un catalogue de données, mais sa valeur va bien au-delà de la simple localisation des actifs. En effet, il permet aux équipes de trouver des données en fonction de la manière dont elles travaillent réellement, puis leur fournit suffisamment de contexte pour les utiliser en toute confiance.
Une recherche qui reflète les modes de travail des équipes en entreprise
En entreprise, les différentes équipes ont rarement le même point de départ. Un collaborateur recherche un terme métier, un autre un objet de schéma et encore un autre un domaine, un propriétaire ou une étiquette. Dans les grands environnements de données, les utilisateurs partent aussi souvent d'une question métier plutôt que du nom exact d'une table ou d'une vue.
Pour être utile, un catalogue doit savoir s'adapter à ces différents points d’entrée. Cela signifie que la découverte ne peut pas reposer uniquement sur une recherche par correspondance exacte. À mesure que le patrimoine de données se complexifie, la recherche intelligente en langage naturel devient incontournable, car elle permet aux équipes de trouver les actifs qui répondent à leurs questions grâce au contexte sémantique, et non plus seulement via des conventions d’appellation.
La découverte contextuelle des actifs au-delà des résultats de recherche isolés
Un catalogue robuste va plus loin dans la découverte : il permet aux équipes d’explorer des jeux de données connexes, de voir quels actifs sont largement utilisés dans un domaine et d’identifier les ressources pertinentes selon leur rôle ou leurs habitudes d’utilisation.
Cette découverte contextuelle est importante, car les utilisateurs travaillent rarement avec un actif isolé. Ils comparent les alternatives, examinent les modèles associés et tentent de comprendre la place d’un actif au sein d’un workflow plus large. La découverte gagne en productivité lorsque le catalogue aide les utilisateurs à naviguer parmi ces relations, plutôt que de les contraindre à repartir de zéro à chaque recherche.
La matérialisation concrète de la gouvernance
Pour de nombreux utilisateurs, la découverte constitue également le premier point de contact concret avec la gouvernance. Ainsi, le catalogue leur permet non seulement de confirmer l’existence d’un actif, mais aussi de savoir si son accès est restreint, s’il contient des données sensibles et s’il a été validé pour un usage élargi.
Ces informations guident les équipes dans leurs décisions : elles déterminent quelles données peuvent être exploitées, selon quelles modalités, et si une validation complémentaire est requise. La gouvernance est bien plus facile à respecter lorsqu'elle est intégrée à la phase de découverte, plutôt que d'apparaître comme un processus distinct que les utilisateurs découvrent après coup.
Pourquoi la qualité de la découverte conditionne la réutilisation et l’adoption
La qualité de la recherche oriente directement les comportements. Lorsqu'ils sont gouvernés et bien documentés, les actifs deviennent faciles à trouver et à interpréter, et les équipes sont alors bien plus enclines à les réutiliser. Une découverte de données défaillante pousse les utilisateurs à se rabattre sur des extractions locales, des modèles dupliqués et des solutions de contournement informelles, car cela leur semble plus rapide que de devoir démêler le vrai du faux dans l'incertitude. C’est là l’un des arguments stratégiques les plus percutants en faveur de la qualité du catalogue.
La gestion des métadonnées permet de garder un catalogue organisé, mais surtout, elle détermine si ce catalogue peut éclairer de réelles décisions concernant l’utilisation des données. En entreprise, les utilisateurs se contentent rarement d'une simple description technique d'un actif. Ils ont également besoin du contexte opérationnel et métier, qui aide les équipes de data engineering à s’assurer que les données sont fiables, exploitables et prêtes pour l’analyse.
Les métadonnées indispensables pour évaluer un actif
En pratique, les utilisateurs s’appuient sur plusieurs catégories de métadonnées. Ils ont besoin de descriptions qui expliquent ce que représente l’actif, ainsi que d’un indicateur de propriété identifiant les responsables. Ils ont également besoin d’informations de rafraîchissement pour juger de la fraîcheur des données, et d’un cadre de conformité précisant les restrictions d’utilisation. Ils peuvent également avoir besoin d'informations de traçabilité, d’actifs connexes et de visibilité sur la place de cet actif au sein d'un workflow plus vaste.
Ces métadonnées permettent d’évaluer rapidement un actif. Sans cela, les utilisateurs en sont réduits à recouper des indices épars entre la documentation, les tickets de support et les connaissances de chacun.
Types de métadonnées
Il est utile de classer les métadonnées en grands groupes. Par exemple :
- Les métadonnées techniques couvrent les structures, les schémas, les colonnes et les relations entre les sources.
- Les métadonnées métier précisent les définitions, les propriétaires, les domaines fonctionnels et la finalité d’usage.
- Les métadonnées opérationnelles indiquent la fréquence de rafraîchissement, la date de dernière mise à jour et les profils d'utilisation.
- Les métadonnées de gouvernance décrivent les classifications, les certifications, les conditions d’accès et d'autres indicateurs clés qui influent sur la réutilisation des actifs.
Chaque couche apporte une réponse spécifique, mais toute la valeur du catalogue réside dans sa capacité à les restituer de manière unifiée.
La conservation de métadonnées à jour à grande échelle
Les métadonnées doivent rester à jour à mesure que les actifs changent de propriétaire, que les définitions s'affinent, que de nouveaux usages en aval apparaissent et que les conditions réglementaires évoluent. Si le catalogue dépend entièrement de mises à jour manuelles, il devient rapidement obsolète.
L’ingestion automatisée, l’enrichissement basé sur des motifs et la description assistée par l’IA permettent de maintenir des métadonnées plus complètes et à jour, aussi bien via des scans planifiés par lots que par une capture événementielle lors de l’exécution des pipelines en temps réel.
L’intendance des données reste importante, surtout en ce qui concerne la signification métier et les approbations, mais le modèle opérationnel ne peut pas reposer sur des collaborateurs qui mettent à jour manuellement le contexte des actifs à chaque fois que l’environnement change.
Traçabilité des données et analyse d’impact
La traçabilité des données aide les utilisateurs à comprendre l’origine d’un jeu de données, tandis que l’analyse d’impact leur permet d’identifier les autres éléments qui en dépendent.
La traçabilité, un contexte clé pour la confiance et l'interprétation
La traçabilité est importante, car un résultat ou un indicateur repose souvent sur des hypothèses invisibles à première vue. Un jeu de données peut sembler faire autorité, alors qu'il repose sur une transformation qui exclut certains enregistrements, restructure des champs clés ou applique une logique métier à laquelle une autre équipe ne s’attend pas. La traçabilité permet justement de rendre ces relations beaucoup plus faciles à inspecter.
Les analystes, les data stewards et les équipes métiers tirent tous parti d'une visibilité totale sur la genèse d'un actif et sur les systèmes ou transformations qui façonnent son sens.
L’analyse d’impact avant un changement
Il est important d’avoir la même visibilité lorsqu'un changement se prépare. Qu’il s’agisse d’une mise à jour logique dans un modèle, d’une nouvelle définition de champ ou d’un changement de comportement du système source, les effets peuvent se faire sentir loin en aval. Sans analyse d’impact, les équipes ne découvrent souvent ces dépendances qu’après la défaillance des rapports, l’échec des workflows ou l’apparition de divergences sur les métriques.
Un catalogue de données contribue à réduire ce risque en montrant les interconnexions avant le passage en production des modifications. Les équipes peuvent ainsi planifier, communiquer et valider leurs actions en amont, plutôt que de devoir corriger des anomalies en aval après coup.
Pourquoi la traçabilité est essentiel pour la résolution d'incidents, la gouvernance et la modernisation
La traçabilité apporte une valeur concrète à de nombreux cas d'usage. Elle facilite la résolution des incidents lorsque les chiffres communiqués ne concordent plus. Elle aide les data stewards à retracer le cheminement des champs sensibles au fil des transformations (au niveau des colonnes, et pas seulement au niveau des jeux de données), un impératif pour les audits réglementaires et la gouvernance des informations personnelles identifiables. Elle soutient les projets de modernisation en identifiant tout ce qui dépend des systèmes legacy avant le début de la migration.
Dans chacun de ces cas, elle lève les incertitudes liées aux flux de données et renforce la confiance des équipes dans les décisions qui en découlent.
Qualité et profilage des données
Connaître la nature et l’origine d’un actif ne suffit pas à déterminer s’il est adapté à l’usage prévu. La qualité des données et le profilage apportent un niveau d’évaluation supplémentaire, permettant d’identifier si l’actif est obsolète, incomplet, anormalement instable ou s’il a été conçu pour un usage différent de celui envisagé par l’utilisateur.
Le profilage automatisé analyse le contenu réel et la structure des jeux de données afin de détecter proactivement d’éventuels problèmes de qualité. Cela inclut la détection des anomalies, l’identification des valeurs manquantes et la validation des formats de données.
Les catalogues de premier plan intègrent des fonctionnalités avancées de surveillance de la qualité. Ils s’appuient sur le machine learning pour modéliser les comportements normaux des données et signaler automatiquement les anomalies nécessitant une intervention. Les résultats du profilage sont stockés aux côtés des autres métadonnées, offrant aux consommateurs de données un contexte essentiel sur la fiabilité des jeux de données, tout en aidant les data stewards à prioriser leurs efforts d'amélioration de la qualité.
Classification et étiquetage des données
À première vue, les actifs peuvent sembler similaires, mais ils s'accompagnent d'obligations très différentes en matière d'utilisation. La classification et l’étiquetage de données permettent aux utilisateurs d’identifier si un actif contient des données sensibles, s’il relève d’obligations réglementaires ou s’il doit être traité différemment des résultats exploratoires ou temporaires.
Ces fonctionnalités prennent une importance particulière lorsqu’un même environnement fait cohabiter des couches d’ingestion brutes, des modèles de données raffiné, des produits de données gouvernés et des résultats exploratoires temporaires.
Comment les étiquettes guident la découverte et l'intendance des données
Les étiquettes sont utiles à bien des égards. Elles facilitent la recherche en permettant d’affiner plus simplement les résultats afin de cibler les actifs qui comptent. Elles soutiennent l’intendance des données en clarifiant la propriété des données, en attribuant les tâches d’examen et en mettant en évidence les actifs de données qui requièrent une attention particulière. Enfin, elles soutiennent la gouvernance en rendant les caractéristiques de conformité plus faciles à identifier et à appliquer.
Étiquetage manuel et automatisation
La classification à grande échelle nécessite à la fois l’automatisation et une vérification manuelle. Les catalogues modernes peuvent s’appuyer sur l’IA pour identifier les données sensibles et suggérer des classifications, tout en aidant les équipes à appliquer des étiquettes de manière plus cohérente dans des environnements vastes et en constante évolution.
Toutefois, l’intendance reste indispensable lorsqu'il s'agit de définir la signification métier, de statuer sur les politiques de gouvernance, de gérer les exceptions et d'apporter la validation finale. Les experts métiers peuvent enrichir les classifications automatisées avec des étiquettes personnalisées qui reflètent la terminologie sectorielle, les taxonomies internes et les processus métiers.
Cette approche hybride combine l’efficacité de l’automatisation avec la précision des informations humaines, afin de garantir que les données sont correctement catégorisées à des fins stratégiques et de conformité.
Fonctionnalités de collaboration
Une grande partie du contexte le plus crucial d’un actif découle des décisions prises par les équipes quant à ses modalités d'usage, telles que les limites connues, les cas d'utilisation approuvés, les exceptions, ou encore les alertes sur la fraîcheur et l'adéquation de la donnée. Les commentaires, les évaluations et les signaux d’utilisation permettent de consigner ce type de connaissances opérationnelles.
Signaux d’usage, évaluations et contributions en matière d'intendance
Les signaux d’usage aident les utilisateurs à repérer les actifs largement utilisés et ceux qui restent marginaux ou dont l'utilité est incertaine. Les évaluations et les contributions en matière d'intendance ajoutent une couche supplémentaire d’informations qui rendent la confiance plus visible. Ensemble, ces critères permettent de faire la distinction entre un actif qui se contente d'exister et un actif qui est opérationnel, entretenu et jugé suffisamment fiable pour être utilisé à plus grande échelle.
Pourquoi les parcours de contribution allégés sont-ils importants
La collaboration ne fonctionne que lorsque la contribution est gérable. Si les data owners et data stewards doivent se plier à des processus manuels fastidieux pour maintenir le contexte à jour, le catalogue se déphasera par rapport à l'environnement qu'il est censé décrire. Pour cette raison, les parcours de contribution importent tout autant que les fonctionnalités collaboratives elles-mêmes. Plus il est facile d’ajouter une note, de mettre à jour les informations sur le propriétaire ou de clarifier les utilisations approuvées, plus le catalogue a de chances de rester utile dans le temps.
PIÈGE COURANT
Si les métadonnées, la propriété, la traçabilité et le cadre de conformité ne sont pas tenus à jour, les utilisateurs perdent rapidement confiance et reviennent à des solutions de contournement informelles, à des jeux de données dupliqués et à des vérifications manuelles.
Fonctionnalités d’un catalogue de données alimenté par l’IA
L’adoption d’un catalogue de données échoue souvent dès lors que la curation humaine se transforme en goulot d’étranglement. Les catalogues nativement IA réduisent considérablement l’effort manuel nécessaire pour décrire, classifier, enrichir et rechercher les actifs de données.
L’enrichissement automatisé des métadonnées
L’enrichissement automatisé des métadonnées utilise l’IA et des méthodes basées sur des règles pour générer ou améliorer les entrées du catalogue. Cela peut inclure la suggestion de descriptions pour les tables et les colonnes, l’identification des relations entre les actifs, la déduction du contexte métier à partir des noms ou des profils d’usage, et le signalement des entrées nécessitant l’examen d’un data steward.
Les métadonnées générées par les LLM s'avèrent particulièrement utiles lorsque des métadonnées techniques sont disponibles, mais que la description en langage naturel est absente ou incomplète. Le système peut analyser les noms de tables et de colonnes, les échantillons de données et les objets connexes, puis suggérer une description qu’un data owner ou un data steward pourra ensuite passer en revue.
L’IA ne peut pas remplacer l’intendance des données, mais elle transforme le travail des data stewards. Au lieu de rédiger chaque description à partir de zéro, les data stewards peuvent examiner les suggestions de l’IA, corriger la signification métier, approuver les classifications et se concentrer sur les actifs à forte valeur ou à haut risque.
Recherche intelligente et requêtes en langage naturel (NLP)
L’IA améliore également la découverte des données. La recherche intelligente peut s’appuyer sur les métadonnées, les descriptions, les étiquettes, la traçabilité, les profils d’accès et la similarité sémantique pour renvoyer les actifs correspondant à l’intention de l’utilisateur, même si ce dernier ne connaît pas le nom exact de l’objet.
La recherche en langage naturel est utile lorsque les utilisateurs métiers posent des questions en langage courant, telles que "Quel jeu de données approuvé dois-je utiliser pour le chiffre d’affaires actuel des clients ?" ou "Où puis-je trouver les données d’utilisation des produits gouvernées pour le dernier trimestre ?" Le catalogue peut utiliser le contexte sémantique pour proposer des actifs potentiels, puis afficher les indicateurs de propriété, de traçabilité, de qualité et de politique pour aider l’utilisateur à faire son choix.
Classification et étiquetage automatisés
La classification et l’étiquetage des données sont également d’excellents candidats à l’automatisation. Un catalogue peut analyser les schémas et les valeurs pour identifier les champs potentiellement sensibles, suggérer des étiquettes pour les données personnelles ou financières, appliquer des labels de domaine et orienter les classifications incertaines vers les data stewards pour examen.
Dans les grands environnements de données, un processus d’étiquetage purement manuel est difficile à pérenniser, car de nouvelles tables, colonnes et actifs dérivés sont générés en continu. La curation automatisée permet de suivre le rythme, tandis que l’intervention humaine garantit la pertinence des décisions lorsque la classification a un impact sur les politiques, la conformité ou la signification métier.
Le catalogue comme couche de contexte pour l’IA agentique
L’IA peut faciliter la création et la maintenance du catalogue, comme nous venons de le voir, mais un catalogue de données peut également servir les agents d’IA : il leur fournit les métadonnées, la traçabilité, la propriété et le cadre de conformité dont ils ont besoin pour utiliser les données de l’entreprise de manière responsable. Un agent d’IA qui interroge des données lors de l’exécution a besoin de contexte avant de récupérer, de synthétiser ou d’exploiter des informations. Il peut avoir besoin de savoir quelle table est certifiée, quelle définition de métrique est à jour, si un champ contient des données sensibles, quelle politique d’accès s’applique et si le niveau de fraîcheur d'une source est adapté à la tâche.
Cette couche de contexte revêt une importance cruciale sur le marché français dans le cadre de la mise en conformité avec le Règlement européen sur l'IA (EU AI Act). Pour les organisations qui déploient des systèmes d'IA, le catalogue de données actif sert de registre de preuves obligatoire. Il permet d'auditer de manière transparente la provenance des données, de cartographier le lignage des flux de feature engineering et de garantir aux régulateurs que les modèles n'ont pas été entraînés ou enrichis avec des données sensibles ou non autorisées.
En ce sens, un catalogue de données sert également de couche de contexte pour la gouvernance de l’IA, aidant les systèmes d’IA à comprendre l’environnement de données avant de générer des résultats. La qualité du catalogue a un impact direct sur celle des résultats de l’IA : un catalogue obsolète peut orienter un agent vers des tables périmées, des descriptions incomplètes, des métriques dépréciées ou des actifs dépourvus du cadre de conformité nécessaire à une utilisation sécurisée.
« Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à la mise en production, le véritable défi consiste à garantir que les systèmes d’IA puissent accéder de manière fiable et continue à des données interconnectées, gouvernées et découvrables à l’échelle de l’entreprise », déclare Christian Kleinerman, EVP of Product chez Snowflake. « Cela implique d’éliminer les silos de données, les pipelines fragiles et les systèmes fermés qui ralentissent le déploiement de l’IA et augmentent les risques. »
Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à la mise en production, le véritable défi consiste à garantir que les systèmes d’IA puissent accéder de manière fiable et continue à des données interconnectées, gouvernées et découvrables à l’échelle de l’entreprise
Christian Kleinerman
EVP of Product, Snowflake
Catalogues de données : passifs vs actifs
La distinction entre catalogues passifs et actifs explique pourquoi certains projets de catalogue perdent de leur valeur au fil du temps, tandis que d’autres s’intègrent pleinement au travail quotidien sur les données.
Catalogues passifs
Un catalogue passif est un inventaire statique ou essentiellement statique, des actifs de données. Il permet certes de répertorier les schémas, les tables, les colonnes et les propriétaires, mais les métadonnées dépendent souvent de mises à jour manuelles ou de rafraîchissements périodiques. Pour une petite équipe disposant de schémas stables et de besoins de gouvernance limités, cela peut suffire.
Le problème réside dans le passage à l’échelle. Dans les grands environnements, l’obsolescence des métadonnées s’amorce presque immédiatement. Le propriétaire d’une table change de rôle, un tableau de bord en aval ajoute une dépendance, la définition d’une métrique est révisée ou un champ sensible apparaît dans une table dérivée. Un catalogue passif peut toujours afficher la structure d’origine, mais il ne reflète plus le contexte nécessaire pour une utilisation en toute confiance.
Catalogues actifs
Un catalogue actif se met à jour à mesure que l’environnement change. Il peut capturer les modifications de schéma, les événements de traçabilité, les signaux d’utilisation, les mises à jour de politiques et l’enrichissement des métadonnées généré par l’IA. Il peut exposer les contrôles d’accès directement dans la couche de découverte et connecter les entrées du catalogue aux workflows d’intendance.
Les catalogues actifs sont conçus autour de métadonnées actives : des métadonnées qui ne sont pas seulement stockées, mais utilisées pour piloter la découverte, la gouvernance, l’automatisation et la prise de décision. La synchronisation des métadonnées en temps réel, la curation automatisée et la découverte tenant compte des politiques aident à maintenir le catalogue aligné avec l’environnement de données qu’il décrit.
Pourquoi les catalogues passifs montrent leurs limites au sein des grandes entreprises
Les catalogues passifs atteignent leurs limites lorsque le rythme d’obsolescence des métadonnées dépasse la capacité de curation humaine. Les utilisateurs finissent par perdre confiance dans le catalogue, faute de pouvoir déterminer s’il reflète fidèlement la réalité.
La transition des entreprises des catalogues passifs vers les catalogues actifs répond à un besoin concret : le catalogue doit évoluer au même rythme que les systèmes de données. Les catalogues natifs IA incarnent la prochaine évolution : ils s’appuient sur l’automatisation et les métadonnées générées par les LLM pour faciliter la mise à l’échelle de la maintenance des catalogues actifs.
Intégration de la gouvernance des données
La gouvernance gagne en efficacité lorsqu’elle se manifeste là où les utilisateurs prennent déjà leurs décisions sur les données. Les utilisateurs doivent comprendre les restrictions, les approbations et les conditions des politiques lorsqu’ils évaluent un actif, et non après avoir commencé à l’utiliser pour leurs développements.
Une découverte conforme aux politiques
Un catalogue tenant compte des politiques aide les utilisateurs à savoir si l’accès est restreint, si des règles de masquage ou de filtrage au niveau des lignes s’appliquent, et si une étape d’approbation est requise avant toute réutilisation. Ces signaux déterminent quelles tâches peuvent être effectuées et les conditions à respecter.
Lorsque la gouvernance des données est intégrée au catalogue de données, les équipes perdent moins de temps à planifier l’utilisation d’actifs qu’elles ne peuvent pas exploiter comme prévu. De leur côté, les équipes de gouvernance passent moins de temps à résoudre des questions qui auraient pu être réglées directement en contexte.
Les contrôles d’accès
Les catalogues de données modernes sont conçus pour s’intégrer aux systèmes de gestion des accès afin d’appliquer des autorisations basées sur les rôles et des politiques d’accès aux données. En conservant des enregistrements détaillés des habilitations d'accès et des finalités d'usage, les entreprises peuvent mieux protéger leurs informations sensibles tout en permettant une utilisation appropriée des données.
L’intendance des données, la certification et la facilitation des audits
La gouvernance a également besoin d’un modèle opérationnel basé sur l’intendance des données, la certification et la facilitation des audits.
- L’intendance permet de définir les responsabilités liées à la qualité, à la signification et à la conformité des actifs.
- La certification indique quels actifs ont été passés en revue et approuvés pour un usage plus large.
- Le support aux audits repose sur la capacité à montrer non seulement quelles politiques sont en vigueur, mais aussi où leur périmètre d’application et la manière dont elles sont rattachées aux actifs de données concrets.
Un catalogue permet de rassembler ces éléments et facilite ainsi l’inspection, l’application et l’explication de la gouvernance.
Comment évaluer et choisir un catalogue de données
Le choix d’un catalogue de données commence par le problème opérationnel que l’entreprise doit résoudre. Une petite équipe d’analystes peut avoir besoin d’une recherche et d’une documentation optimisées, tandis qu’une entreprise réglementée aura plutôt besoin de traçabilité, de classification, de visibilité sur les politiques et de support à l’audit. Une entreprise résolument tournée vers l’IA peut avoir besoin d’un catalogue capable de prendre en charge l’extraction gouvernée, la recherche sémantique et les workflows agentiques.
Les principaux critères d’évaluation sont les suivants :
- Étendue et profondeur de la couverture des métadonnées : Le catalogue doit répertorier les métadonnées techniques, métier, opérationnelles et de gouvernance de l'ensemble des actifs les plus stratégiques.
- Capacité de découverte automatisée : L’ingestion et l’enrichissement automatisés garantissent la mise à jour continue du catalogue à mesure que les schémas, les pipelines et les profils d’usage évoluent.
- Profondeur de la traçabilité : Le lignage au niveau des colonnes offre une visibilité plus précise que le lignage au niveau des tables pour les analyses d’impact, l’auditabilité ou la propagation des règles de gouvernance
- Intégration de la gouvernance : Les politiques, classifications, certifications et conditions d'accès doivent être intégrées à l'expérience de découverte, et non dans un processus de gouvernance distinct.
- Expérience de recherche : Les utilisateurs doivent pouvoir effectuer des recherches par terme métier, objet technique, domaine, tag, responsable ou par simple question en langage naturel.
- Support des standards ouverts : Le support des standards ouverts de catalogage et des formats interopérables est essentiel lorsque les données sont réparties sur plusieurs moteurs, clouds ou couches de stockage.
- Solution native ou tierce : Un catalogue natif Snowflake s’avère le choix idéal lorsque l'environnement central et les workflows de gouvernance résident au sein de Snowflake. Un catalogue indépendant des fournisseurs ou un outil partenaire peut s'avérer utile lorsque l'entreprise a besoin d'harmoniser les métadonnées entre de nombreux outils, plateformes et systèmes opérationnels externes.
Bonnes pratiques de déploiement et d’adoption
Un catalogue de données peut améliorer la découverte, la confiance et la gouvernance, mais ces résultats ne se concrétisent pas automatiquement dès la mise en place d'une plateforme. Ils dépendent de la portée de la mise en œuvre, de l’attribution de la gestion et de la facilité avec laquelle les équipes peuvent contribuer au catalogue et s’y fier au fil du temps. Les bonnes pratiques suivantes aident les équipes à tirer pleinement parti de leur investissement dans un catalogue de données :
Commencer par les domaines à forte valeur ajoutée et les actifs de confiance
Il est généralement préférable de commencer par les domaines et les actifs qui revêtent déjà une importance majeure pour la collaboration transverse, la gouvernance ou le reporting exécutif. Cela permet au catalogue de présenter un réel intérêt et d’être adopté plus rapidement.
Définir rapidement la propriété des données et les data stewards
Si la propriété reste ambiguë, le catalogue risque de refléter l’incertitude au lieu de la réduire. L’intendance n’a pas besoin d’être lourde, mais elle doit être suffisamment explicite pour que les équipes sachent qui peut répondre à leurs questions, valider les mises à jour et garantir la fiabilité des actifs importants.
Faciliter les contributions et rendre la gouvernance visible
L’adoption s’améliore lorsque les utilisateurs n’ont pas besoin de quitter leurs workflows habituels pour comprendre le contexte de base ou apporter des mises à jour mineures mais importantes. La gouvernance devient également plus facile à appliquer lorsqu’elle est exposée dans le catalogue plutôt qu’enfouie dans des outils de conformité et des workflows d’approbation cloisonnés. Concrètement, l’objectif est d’avoir suffisamment de visibilité et de contributions pour que le catalogue reste utile à mesure que l’environnement évolue.
Recourir à l’automatisation là où le passage à l’échelle l’exige
L’automatisation prend de l’importance à mesure que la quantité de données augmente. L’ingestion des métadonnées, la capture de la traçabilité, la classification et la propagation des politiques de gouvernance gagnent à être gérées de manière systématique plutôt que par des mises à jour manuelles ponctuelles. Un examen humain reste nécessaire, mais cela réduit le nombre de tâches répétitives pour que le catalogue reste en phase avec la réalité.
Mesurer le succès à la réutilisation, la confiance et l’adoption
Le succès d'un catalogue se mesure au changement de comportement qu'il suscite. Les équipes devraient réutiliser plus souvent les actifs fiables, éviter de répéter inutilement des tâches et moins dépendre d’une confirmation informelle pour avancer. Ces résultats sont plus importants que la seule taille de l’inventaire, car ils montrent si le catalogue améliore concrètement l’usage réel de la donnée.
Catalogue de données dans Snowflake
Le catalogage et la gouvernance s’avèrent plus difficiles lorsque les données sont dispersées entre de multiples moteurs, formats et clouds. Un catalogue natif peut réduire la nécessité de jongler entre différents outils de catalogue, d’accès et de gouvernance. Snowflake Horizon Catalog est conçu pour offrir une expérience de catalogue gouverné, englobant les données Snowflake ainsi que les données externes, tout en présentant des métadonnées et des autorisations homogènes entre Snowflake, Spark et les moteurs qui lisent Iceberg.
Snowflake prend également en charge les modèles de catalogues ouverts pour les environnements Apache Iceberg, ainsi que les serveurs de catalogues externes conformes à la spécification REST d’Iceberg. Cela permet aux entreprises d'opérer à travers des environnements multi-moteurs tout en préservant le contexte du catalogue pour les tables Iceberg.
Un catalogue de données est un élément fondamental d’une stratégie globale de gouvernance des données. Dans Snowflake, le catalogage s’intègre à un workflow de gouvernance plus large : découverte des actifs, application d’étiquettes et de classifications, gestion des accès, traçabilité et prise en charge d’une utilisation gouvernée pour l’analytique et l’IA.
Le contexte des données gagne en importance à mesure que les données s’intègrent aux applications d’IA, aux workflows agentiels et aux systèmes de décision automatisés. Un catalogue obsolète risque d'orienter les utilisateurs vers de mauvais actifs, de masquer des contraintes de gouvernance ou de priver les systèmes d’IA du contexte nécessaire pour extraire et interpréter les données de manière responsable. Un catalogue actif et natif IA permet de combler cette lacune en maintenant les métadonnées à jour, en rendant la gouvernance transparente et en facilitant la réutilisation des actifs de confiance.
À RETENIR
Un catalogue de données moderne est bien plus qu’un simple inventaire consultable. Il agit comme une couche de contexte gouvernée qui connecte les métadonnées, la traçabilité, la propriété, les indicateurs de qualité et les politiques de gouvernance, afin que les équipes, tout comme les systèmes d’IA, puissent trouver les données, leur faire confiance et les utiliser de manière responsable.
Foire aux questions
Les réponses des experts Snowflake à vos questions fréquentes sur les catalogues de données.
Quelle est la différence entre un catalogue de données et la gestion des métadonnées ?
La gestion des métadonnées est le processus qui consiste à collecter, organiser et maintenir les informations relatives aux données. Un catalogue de données s'appuie sur ces métadonnées pour aider les utilisateurs à découvrir les actifs, comprendre leur contexte, évaluer leur fiabilité et respecter les exigences de gouvernance.
Quelle est la différence entre un catalogue de données passif et un catalogue actif ?
Un catalogue de données passif enregistre les métadonnées à un moment précis. Un catalogue de données actif maintient le contexte à jour en capturant les modifications de schéma, la traçabilité, les signaux d’usage, les politiques de gouvernance et toute autre mise à jour au fil de l’évolution de l’écosystème de données.
Comment un catalogue de données se met-il au service de l’IA ?
Un catalogue de données fournit aux systèmes d’IA le contexte indispensable à la compréhension des données, notamment leurs définitions, leur traçabilité, leur fraîcheur, leur propriété, leurs indicateurs de qualité et leurs règles de gouvernance. Cela aide les applications et les agents d’IA à trouver et à utiliser les données de l’entreprise de manière plus précise et responsable.
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