Datenkatalog: Die Kontextschicht für kontrollierte Daten und KI

Data Discovery ist eine der bekanntesten Funktionen eines Datenkatalogs, aber ihr Wert geht weit über das bloße Auffinden von Assets hinaus. Er hilft Anwendern dabei, Daten im Rahmen ihrer normalen Arbeitsabläufe zu finden, und liefert ihnen den nötigen Kontext für eine sichere Nutzung.

Eine Suche, die sich an der Arbeitsweise in Unternehmen orientiert

Anwender in Unternehmen starten ihre Suche selten am selben Punkt. Eine Person sucht nach einem Geschäftsbegriff, die andere nach Schemaobjekt und die nächste nach Domain, Owner oder Tag. In großen Datenumgebungen starten Nutzer zudem oft mit einer fachlichen Fragestellung, statt den exakten Namen einer Tabelle oder View zu kennen.

Ein ausgereifter Katalog deckt diese unterschiedlichen Einstiegspunkte nahtlos ab. Das bedeutet, dass sich die Data Discovery nicht allein auf exakte Keyword-Treffer verlassen kann. Da Datenlandschaften immer komplexer werden, gewinnen die Suche in natürlicher Sprache sowie intelligente Suchfunktionen massiv an Bedeutung, da sie den Nutzern helfen, anhand des semantischen Kontexts – und nicht nur anhand von Namenskonventionen – von einer Frage zum richtigen Asset zu gelangen.

Kontextbasierte Asset-Discovery jenseits isolierter Suchergebnisse

Ein starker Katalog treibt die Erkennung voran und ermöglicht es den Benutzern, verwandte Datensätze zu erkunden, herauszufinden, welche Assets in einem Bereich häufig verwendet werden, Ressourcen zu identifizieren, die für ihre Rolle oder ihre bisherigen Nutzungsmuster relevant sind.

Diese Form der kontextbasierten Discovery ist entscheidend, da Nutzer selten nur mit einem einzelnen Asset isoliert arbeiten. Sie vergleichen Alternativen, prüfen verwandte Modelle und versuchen zu verstehe, wie sich ein Asset in einen größeren Workflow einfügt. Die Erkundung wird produktiver, wenn der Katalog den Nutzern hilft, diese Zusammenhänge zu durchschauen, anstatt sie zu zwingen, jede Suche von Grund auf neu zu starten.

Wo Governance erstmals sichtbar wird

Für viele Mitarbeiter ist die Datensuche auch der erste Punkt, an dem Governance sichtbar wird. Der Katalog hilft ihnen dabei, nicht nur zu erkennen, dass ein Asset existiert, sondern auch, ob der Zugriff darauf eingeschränkt ist, ob sensible Daten betroffen sind und ob das Asset für eine breitere Nutzung geprüft oder genehmigt wurde.

Diese Informationen beeinflussen, wie Teams entscheiden, welche Daten sie nutzen können, wie sie diese einsetzen dürfen und ob eine zusätzliche Überprüfung erforderlich ist. Die Governance lässt sich deutlich einfacher einhalten, wenn sie ein fester Bestandteil der Datensuche ist und kein separater Prozess, den Nutzer später anwenden müssen.

Für deutsche Unternehmen ist die Datenklassifizierung auch aus regulatorischer Sicht entscheidend: Die DSGVO verpflichtet Unternehmen nach Art. 30 zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten. Ein Datenkatalog, der personenbezogene Daten automatisch erkennt, klassifiziert und kennzeichnet, unterstützt direkt die Erfüllung dieser Dokumentationspflicht.

Warum die Discovery-Qualität über Wiederverwendung und Adoption entscheidet

Die Qualität der Suchfunktion prägt das Nutzerverhalten. Wenn kontrollierte, gut dokumentierte Assets leicht zu finden und zu interpretieren sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Teams sie wiederverwenden. Ist die Suche jedoch unzureichend, greifen die Mitarbeiter auf lokale Versionen zurück, erstellen redundante Modelle oder nutzen inoffizielle Workarounds – denn diese Verfahren sind oft schneller als eine schwammige Suche. Dies ist eines der eindeutigsten geschäftlichen Argumente für die Qualität eines Katalogs.