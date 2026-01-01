Datenkatalog: Die Kontextschicht für kontrollierte Daten und KI
Dieser Leitfaden erklärt, was ein moderner Datenkatalog leistet, wie sich aktive Kataloge von passiven Metadatenbeständen unterscheiden, welche Funktionen in Unternehmen am wichtigsten sind und wie Kataloge die vertrauenswürdige Datennutzung für Analytics, Governance und KI unterstützen.
DATENKATALOG DEFINIERT
Ein Datenkatalog ist ein System zur Organisation und Bereitstellung von Metadaten, das Nutzern dabei hilft, Daten zu finden, zu verstehen und zu nutzen. In der Praxis ist ein Datenkatalog die zentrale Stelle, an der technische Metadaten, Geschäftskontext, Datenherkunft, Data Ownership und Governance-Informationen zusammenfließen, damit Teams entscheiden können, ob ein Asset relevant, vertrauenswürdig und sicher zu verwenden ist.
Früher beantwortete ein Datenkatalog eine relativ einfache Frage: Welche Daten stehen uns zur Verfügung? Diese Frage ist immer noch wichtig, aber sie reicht nicht mehr aus. Bevor ein Team ein Daten-Asset nutzen kann, muss klar sein, was die Daten bedeuten, ob sie für die aktuelle Aufgabe geeignet sind und welche Governance-Bedingungen gelten. Daten zu finden ist nur ein Teil der Herausforderung. Gerade beim Verständnis geht oft etwas schief.
Dieses Problem wird noch komplexer, wenn KI-Systeme im Spiel sind. Autonome Agenten und automatisierte Workflows prüfen Daten nicht erst lange auf ihre Qualität – sie verarbeiten einfach, was sie bekommen, und leiten die Ergebnisse an nachgelagerte Systeme weiter. Ein moderner Datenkatalog löst beide Probleme. Er bietet Teams und KI-Systemen den nötigen Kontext, um Daten vertrauensvoll zu nutzen: Datenherkunft zum Verständnis des Ursprungs, Data Ownership zur Klärung der Verantwortlichkeit und Richtlinien für die rechtliche Zulässigkeit. Je mehr Prozesse automatisiert werden, desto stärker entscheidet dieser Context Layer über den Unterschied zwischen bloßem Datenzugriff und echter Data Readiness.
Was ist ein Datenkatalog?
Ein Datenkatalog ist der zentrale Discovery- und Governance-Layer innerhalb des Data-Governance-Stacks. Er hilft Teams dabei, Daten-Assets zu finden, ihren Kontext zu interpretieren, ihre Herkunft nachzuverfolgen und die Bedingungen für eine angemessene Nutzung zu kennen. Da immer mehr Unternehmen kontrollierte Daten mit Analytics, Anwendungen und KI-Systemen verknüpfen, dient der Katalog als Context Layer. Er hilft sowohl Teams als auch automatisierten Systemen, zu entscheiden, ob ein Dataset vertrauenswürdig und für den jeweiligen Zweck geeignet ist.
Ein moderner Datenkatalog soll Teams dabei helfen, schnell verschiedene praktische Fragen zu beantworten:
- Um was für ein Asset handelt es sich?
- Wer ist dafür verantwortlich?
- Wie wurde es erstellt?
- Wie hat es sich im Laufe der Zeit verändert?
- Ist es für diesen Anwendungsfall vertrauenswürdig?
- Welche Richtlinien oder Zugriffsbeschränkungen gelten?
Unterschiede zwischen modernen Datenkatalogen und einfachen Metadaten-Inventaren
Einfache Metadatenverzeichnisse listen Assets und Datensatzstrukturen auf und helfen Teams dabei, einen Überblick über das Vorhandene zu gewinnen. Klassische Inventare helfen Anwendern jedoch selten bei der Entscheidung, ob sie ein Asset überhaupt nutzen sollten, wie es in einen größeren Workflow passt oder welche Abhängigkeiten und Governance-Regeln dahinterstecken.
Ein Datenkatalog verbindet technische Metadaten mit geschäftlicher Bedeutung und Governance-Kontext. So können Teams Daten direkt in ihrer täglichen Arbeit richtig einordnen. Er kann zeigen, wie das Asset mit vor- und nachgelagerten Systemen in Verbindung steht, ob es überprüft oder zertifiziert wurde, wann es zuletzt aktualisiert wurde und welche Governance-Regeln für die Wiederverwendung gelten.
Dieser Unterschied zwischen Metadaten-Inventaren und modernen Datenkatalogen wird oft als der Wandel von einem passiven zu einem aktiven Katalog beschrieben:
- Ein passiver Katalog dokumentiert Metadaten zu einem bestimmten Zeitpunkt, oft durch manuelle Updates, regelmäßige Scans oder statische Einträge, die veralten können, wenn sich Schema ändern, Verantwortlichkeiten wechseln und Definitionen abweichen. Ein passiver Katalog mag zum Zeitpunkt der Erstellung präzise sein, verliert jedoch schnell an Nutzen, wenn sich die IT-Umgebung schneller verändert, als Teams ihn manuell pflegen können.
- Ein aktiver Katalog nutzt aktive Metadaten, um den Kontext direkt mit den beschriebenen Systemen und Workflows zu verknüpfen. Er kann Metadaten bei Schema-Änderungen automatisch aktualisieren, Einträge mit Nutzungssignalen anreichern, Richtlinien in der Discovery-Erfahrung sichtbar machen und Metadaten mit Stewardship-, Zugriffs- und Governance-Workflows verknüpfen. Anstatt nur als statische Referenz zu dienen, wird er so zu einem dynamischen Context Layer für die gesamte Datennutzung.
Hören Sie sich an, wie Raja Balakrishnan von Snowflake und sein Team darüber diskutieren, wie der Horizon Catalog Anwendern dabei helfen kann, relevante Daten, Apps und Modelle sofort zu entdecken und gemeinsam daran zu arbeiten.
Data Discovery und Datensuche
Data Discovery ist eine der bekanntesten Funktionen eines Datenkatalogs, aber ihr Wert geht weit über das bloße Auffinden von Assets hinaus. Er hilft Anwendern dabei, Daten im Rahmen ihrer normalen Arbeitsabläufe zu finden, und liefert ihnen den nötigen Kontext für eine sichere Nutzung.
Eine Suche, die sich an der Arbeitsweise in Unternehmen orientiert
Anwender in Unternehmen starten ihre Suche selten am selben Punkt. Eine Person sucht nach einem Geschäftsbegriff, die andere nach Schemaobjekt und die nächste nach Domain, Owner oder Tag. In großen Datenumgebungen starten Nutzer zudem oft mit einer fachlichen Fragestellung, statt den exakten Namen einer Tabelle oder View zu kennen.
Ein ausgereifter Katalog deckt diese unterschiedlichen Einstiegspunkte nahtlos ab. Das bedeutet, dass sich die Data Discovery nicht allein auf exakte Keyword-Treffer verlassen kann. Da Datenlandschaften immer komplexer werden, gewinnen die Suche in natürlicher Sprache sowie intelligente Suchfunktionen massiv an Bedeutung, da sie den Nutzern helfen, anhand des semantischen Kontexts – und nicht nur anhand von Namenskonventionen – von einer Frage zum richtigen Asset zu gelangen.
Kontextbasierte Asset-Discovery jenseits isolierter Suchergebnisse
Ein starker Katalog treibt die Erkennung voran und ermöglicht es den Benutzern, verwandte Datensätze zu erkunden, herauszufinden, welche Assets in einem Bereich häufig verwendet werden, Ressourcen zu identifizieren, die für ihre Rolle oder ihre bisherigen Nutzungsmuster relevant sind.
Diese Form der kontextbasierten Discovery ist entscheidend, da Nutzer selten nur mit einem einzelnen Asset isoliert arbeiten. Sie vergleichen Alternativen, prüfen verwandte Modelle und versuchen zu verstehe, wie sich ein Asset in einen größeren Workflow einfügt. Die Erkundung wird produktiver, wenn der Katalog den Nutzern hilft, diese Zusammenhänge zu durchschauen, anstatt sie zu zwingen, jede Suche von Grund auf neu zu starten.
Wo Governance erstmals sichtbar wird
Für viele Mitarbeiter ist die Datensuche auch der erste Punkt, an dem Governance sichtbar wird. Der Katalog hilft ihnen dabei, nicht nur zu erkennen, dass ein Asset existiert, sondern auch, ob der Zugriff darauf eingeschränkt ist, ob sensible Daten betroffen sind und ob das Asset für eine breitere Nutzung geprüft oder genehmigt wurde.
Diese Informationen beeinflussen, wie Teams entscheiden, welche Daten sie nutzen können, wie sie diese einsetzen dürfen und ob eine zusätzliche Überprüfung erforderlich ist. Die Governance lässt sich deutlich einfacher einhalten, wenn sie ein fester Bestandteil der Datensuche ist und kein separater Prozess, den Nutzer später anwenden müssen.
Für deutsche Unternehmen ist die Datenklassifizierung auch aus regulatorischer Sicht entscheidend: Die DSGVO verpflichtet Unternehmen nach Art. 30 zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten. Ein Datenkatalog, der personenbezogene Daten automatisch erkennt, klassifiziert und kennzeichnet, unterstützt direkt die Erfüllung dieser Dokumentationspflicht.
Warum die Discovery-Qualität über Wiederverwendung und Adoption entscheidet
Die Qualität der Suchfunktion prägt das Nutzerverhalten. Wenn kontrollierte, gut dokumentierte Assets leicht zu finden und zu interpretieren sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Teams sie wiederverwenden. Ist die Suche jedoch unzureichend, greifen die Mitarbeiter auf lokale Versionen zurück, erstellen redundante Modelle oder nutzen inoffizielle Workarounds – denn diese Verfahren sind oft schneller als eine schwammige Suche. Dies ist eines der eindeutigsten geschäftlichen Argumente für die Qualität eines Katalogs.
Das Metadatenmanagement hält einen Katalog organisiert, aber noch wichtiger ist, dass es bestimmt, ob der Katalog echte Entscheidungen über die Datennutzung unterstützen kann. In Unternehmensumgebungen benötigen Nutzer selten nur eine technische Beschreibung eines Assets. Sie benötigen zudem den betrieblichen und geschäftlichen Kontext, der Data-Engineering-Teams dabei hilft, Daten vertrauenswürdig, nutzbar und bereit für Analytics zu machen.
Die Metadaten, die Teams zur Asset-Bewertung benötigen
In der Praxis stützen sich Nutzer auf mehrere Arten von Metadaten gleichzeitig. Sie benötigen Beschreibungen, die erklären, was das Asset darstellt, müssen wissen, wer dafür verantwortlich ist, benötigen zeitliche Angaben, um die Aktualität zu bewerten, und brauchen den nötigen Richtlinienkontext, um herauszufinden, ob die Nutzung eingeschränkt ist. Möglicherweise benötigen sie auch Hinweise zur Herkunft, zu verwandten Assets und Informationen darüber, wo das Asset in einem größeren Workflow angesiedelt ist.
Anhand dieser Metadaten kann ein Asset schnell bewertet werden. Ohne diese Daten müssen Nutzende mühsam Hinweise aus Dokumentation, Tickets und ihrem eigenen Wissen zusammentragen.
Arten von Metadaten
Es ist sinnvoll, Metadaten in einige übergeordnete Kategorien zu unterteilen. Zum Beispiel:
- Technische Metadaten umfassen Strukturen, Schemas, Tabellenspalten und die Beziehungen zu Datenquellen.
- Geschäftliche Metadaten ergänzen Definitionen, Data Owner, Domänen und den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Operative Metadaten geben die Aktualisierungsfrequenz, den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und Nutzungsmuster an
- Governance-Metadaten beschreiben Klassifizierungen, Zertifizierungen, Zugriffsbedingungen und andere Signale, die sich auf die Wiederverwendung auswirken.
Jeder Layer beantwortet eine andere Frage, doch der wahre Wert des Katalogs entfaltet sich erst, wenn alle diese Metadaten an zentraler Stelle zusammengeführt werden.
Metadaten skalierbar und dauerhaft aktuell halten
Metadaten müssen kontinuierlich aktualisiert werden, da sich Data Owner ändern, Definitionen verschieben, neue Downstream-Use-Cases entstehen und sich geltende Richtlinienbedingungen weiterentwickeln. Wenn sich der Katalog nur auf manuelle Änderungen verlässt, passiert es schnell, dass er nicht mehr aktuell ist.
Automatisierte Erfassung, musterbasierte Anreicherung und KI-gestützte Beschreibungen können dazu beitragen, Metadaten vollständiger und aktueller zu halten – sowohl durch geplante Batch-Scans als auch durch ereignisgesteuerte Erfassung, während Pipelines in Echtzeit ausgeführt werden.
Data Stewardship bleibt weiterhin wichtig, insbesondere wenn es um geschäftliche Relevanz und Freigaben geht. Das Betriebsmodell kann sich jedoch nicht darauf verlassen, dass Mitarbeiter bei jeder Änderung der Infrastruktur den Asset-Kontext manuell umschreiben.
Datenherkunft und Wirkungsanalyse
Datenherkunft (Data Lineage) hilft Nutzern zu verstehen, wie ein Dataset entstanden ist, und die Auswirkungsanalyse zeigt ihnen, was noch davon abhängt.
Datenherkunft als Kontext für Vertrauen und Interpretation
Die Datenherkunft ist wichtig, da ein Ergebnis oder eine Metrik oft Annahmen umfasst, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Ein Dataset kann absolut verlässlich wirken, obwohl es auf einer Datentransformation basiert, die bestimmte Datensätze ausschließt, wichtige Felder umformatiert oder eine Geschäftslogik anwendet, die ein anderes Team nicht erwartet. Die Datenherkunft erleichtert die Überprüfung dieser Beziehungen erheblich.
Analysten, Data Stewards und Business-Teams profitieren allesamt davon, erkennen zu können, wie ein Asset entstanden ist und welche Systeme oder Transformationen seine Bedeutung prägen.
Wirkungsanalyse vor Änderungen
Genau diese Transparenz ist entscheidend, sobald Änderungen anstehen. Ein Logik-Update in einem Modell, eine neue Felddefinition oder eine Änderung des Quellsystem-Verhaltens können weitreichende Auswirkungen weit Downstream nach sich ziehen. Ohne Wirkungsanalyse entdecken Teams diese Abhängigkeiten oft erst dann, wenn Berichte nicht mehr funktionieren, wenn Workflows fehlschlagen oder Unstimmigkeiten bei den KPIs auftauchen.
Ein Datenkatalog hilft dabei, dieses Risiko zu minimieren, indem er alle Verknüpfungen aufzeigt, noch bevor eine Änderung live geht. Das unterstützt Teams bei der Planung, Kommunikation und Validierung – anstatt später unerwartete Downstream-Fehler im Nachhinein beheben zu müssen.
Warum Datenherkunft für Troubleshooting, Governance und Modernisierung wichtig ist
Die Datenherkunft liefert praktische Vorteile für eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabenbereiche. Sie hilft beim Troubleshooting, falls gemeldete Kennzahlen plötzlich nicht mehr zusammenpassen. Sie hilft Data Stewards dabei, den Weg sensibler Felder durch verschiedene Transformationen nachzuvollziehen, und zwar auf Spaltenebene, nicht nur auf Ebene des Datasets. Das ist für behördliche Audits und die Governance personenbezogener Daten unverzichtbar. Zudem unterstützt sie Modernisierungsprojekte, indem sie noch vor Beginn einer Migration genau aufzeigt, welche Abhängigkeiten zu bestehenden Legacy-Assets vorliegen.
In allen Szenarien macht sie Schluss mit Unklarheiten über Datenflüsse und gibt Teams mehr Vertrauen in die Entscheidungen, die aus diesem Verständnis folgen.
Datenqualität und Data Profiling
Zu wissen, was ein Asset ist und woher es stammt, beantwortet noch nicht die Frage, ob es für den geplanten Einsatzzweck geeignet ist. Datenqualität und Data Profiling fügen die nächste Beurteilungsebene hinzu und identifizieren, ob das Asset veraltet, unvollständig, ungewöhnlich volatil oder für einen anderen Zweck erstellt wurde, als der Nutzer aktuell beabsichtigt.
Das Automatisierte Profiling analysiert die tatsächlichen Inhalte und Muster innerhalb von Datasets, um potenzielle Qualitätsprobleme aufzudecken. Dazu gehört das Erkennen von Ausreißern, das Identifizieren fehlender Werte sowie die Validierung von Datenformaten.
Führende Kataloge enthalten fortschrittliche Funktionen zur Qualitätsüberwachung. Diese nutzen Machine Learning, um reguläre Datenmuster zu definieren und Anomalien, die Aufmerksamkeit erfordern, automatisch zu flaggen. Die Ergebnisse dieser Profiling werden zusammen mit anderen Metadaten gespeichert. Das liefert Datennutzern wichtigen Kontext zur Zuverlässigkeit von Datasets und hilft Data Stewards dabei, Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu priorisieren.
Datenklassifizierung und Tagging
Assets mögen an der Oberfläche ähnlich aussehen, bringen aber sehr unterschiedliche Verpflichtungen hinsichtlich ihrer Nutzung mit sich. Datenklassifizierung und Tagging helfen Mitarbeitern zu erkennen, ob ein Asset sensible Daten enthält, einer Compliance-Anforderung unterliegt oder anders behandelt werden sollte als explorative oder temporäre Ergebnisse.
Diese Funktionen sind besonders wichtig, wenn die Umgebung auch Rohdaten-Ebenen, kuratierte Modelle, kontrollierte Datenprodukte und temporäre Untersuchungsergebnisse beinhaltet.
Wie Tags die Data Discovery und das Data Stewardship verbessern
Tags helfen auf mehrere Weise. Sie unterstützen die Datensuche, indem sie es erleichtern, Suchergebnisse gezielt auf die relevanten Assets einzugrenzen. Sie unterstützen das Data Stewardship, indem sie Data Ownership klaren, Überprüfungsprozesse steuern und Assets aufzeigen, die Aufmerksamkeit erfordern. Zudem unterstützen sie die Governance, indem sie dafür sorgen, dass Nutzer Policy-relevante Merkmale leichter erkennen und entsprechend handeln können.
Manuelles Tagging und Automatisierung
Eine skalierbare Klassifizierung erfordert einen Mix aus Automatisierung und manueller Überprüfung. Moderne Kataloge können KI nutzen, um sensible Daten zu identifizieren und Klassifizierungen vorzuschlagen, während sie Teams dabei helfen, Tags in großen, dynamischen Infrastrukturen konsistenter anzuwenden.
Data Stewardship bleibt jedoch weiterhin unerlässlich, wenn es um geschäftliche Bedeutung, Richtlinienentscheidungen, Ausnahmen und endgültige Genehmigungen geht. Fachexperten können automatisierte Klassifizierungen mit individuellen Tags anreichern, die branchenspezifische Begriffe, interne Taxonomien und Geschäftsprozesse widerspiegeln.
Dieser hybride Ansatz kombiniert die Effizienz der Automatisierung mit der Genauigkeit menschlicher Fachkompetenz und stellt sicher, dass Daten-Assets richtig kategorisiert werden, um Compliance und Geschäftszweck zu unterstützen.
Kollaborationsfunktionen
Ein zentraler Teil des Asset-Kontexts ergibt sich aus den Entscheidungen, die Teams hinsichtlich seiner Verwendung treffen – beispielsweise bekannte Einschränkungen, genehmigte Verwendungszwecke, Ausnahmen sowie Hinweise zu Aktualität oder Eignung. Kommentare, Bewertungen und Usage-Signale bieten eine Möglichkeit, dieses Wissen zu erfassen.
Usage-Signale, Bewertungen und Data-Stewardship-Input
Usage-Signale helfen Nutzern dabei zu erkennen, auf welche Assets besonders häufig vertraut wird und welche eher unbedeutend oder noch unsicher sind. Reviews und der Input von Data Stewards fügen eine zusätzliche Ebene hinzu, indem sie das im Team vorhandene Vertrauen sichtbar machen. Gemeinsam helfen sie dabei, zwischen einem Asset zu unterscheiden, das lediglich ungenutzt existiert, und einem, das aktiv verwaltet, gepflegt und für eine breitere Verwendung als absolut verlässlich eingestuft wird.
Warum unkomplizierte Beteiligungsmöglichkeiten entscheidend sind
Die Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn Nutzern einfach dazu beitragen können. Wenn Data Owner und Data Stewards schwerfällige manuelle Workflows durchlaufen müssen, um den Kontext aktuell zu halten, wird der Katalog hinter der Systemumgebung zurückbleiben, die er eigentlich beschreiben soll. Aus diesem Grund sind unkomplizierte Beteiligungswege genauso wichtig wie die Kollaborationsfunktionen selbst. Je einfacher es ist, eine Notiz hinzuzufügen, die Data Ownership zu aktualisieren oder freigegebene Einsatzzwecke zu klären, desto wahrscheinlicher bleibt der Katalog auch langfristig von hohem Nutzen.
HÄUFIGE FALLE
Wenn Metadaten, Data Ownership, Datenherkunft und Richtlinienkontext nicht aktuell gehalten werden, verlieren Nutzer schnell das Vertrauen und greifen wieder auf informelle Workarounds, duplizierte Datasets und manuelle Bestätigungen zurück.
KI-gestützte Funktionen moderner Datenkataloge
Die Adoption von Datenkatalogen scheitert oft daran, dass die manuelle Datenpflege durch den Menschen zum Engpass wird. KI-native Kataloge reduzieren den manuellen Aufwand, der für die Beschreibung, Klassifizierung, Anreicherung und Suche von Daten-Assets erforderlich ist.
Automatisierte Anreicherung von Metadaten
Die automatisierte Anreicherung von Metadaten nutzt KI und regelbasierte Methoden, um Katalogeinträge automatisch zu generieren oder zu verbessern. Dies kann das Vorschlagen von Beschreibungen für Tabellen und Spalten umfassen, ebenso wie das Erkennen von Beziehungen zwischen Assets, das Ableiten des Business-Kontexts aus Namen oder Nutzungsmustern sowie das Flaggen von Einträgen, die eine Überprüfung durch einen Data Steward erfordern.
Von LLMs generierte Metadaten sind besonders nützlich, wenn zwar technische Metadaten vorhanden sind, die natürlichsprachliche Beschreibung jedoch fehlt oder unvollständig ist. Ein System kann Tabellen- und Spaltennamen, Beispielwerte sowie benachbarte Objekte analysieren und auf dieser Basis eine Beschreibung vorschlagen, die von Data Owner oder Steward überprüft werden kann.
KI kann das Data Stewardship nicht ersetzen, aber sie verändert die Arbeit der Stewards. Anstatt jede Beschreibung komplett neu aufzusetzen, können Stewards von der KI vorgeschlagene Texte überprüfen, die geschäftliche Bedeutung korrigieren, Klassifizierungen genehmigen und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf besonders wertvolle oder risikobehaftete Assets richten.
Intelligente Suche und NLP-Suche
KI verbessert zudem die Data Discovery. Die intelligente Suche kann Metadaten, Beschreibungen, Tags, Lineage, Zugriffsmuster und semantische Ähnlichkeit nutzen, um genau die Assets bereitzustellen, die der Absicht des Nutzers entsprechen – selbst wenn dieser den exakten Objektnamen gar nicht kennt.
Die NLP-Suche erweist sich als besonders nützlich, wenn Business-User Fragen in natürlicher Alltagssprache stellen – wie etwa: „Welches genehmigte Dataset soll ich für den aktuellen Kundenumsatz verwenden?“ oder „Wo finde ich verwaltete Daten zur Produktnutzung für das letzte Quartal?“ Der Katalog kann den semantischen Kontext nutzen, um infrage kommende Assets bereitzustellen, und anschließend Signale zu Eigentumsverhältnissen, Lineage, Qualität und Richtlinien anzeigen, die den Nutzer bei der Entscheidung helfen.
Automatisierte Klassifizierung und Tagging
Data Classification und das Tagging sind ebenfalls hervorragende Kandidaten für eine gezielte Automatisierung. Ein Katalog kann Schemas und Datenwerte scannen, um potenziell sensible Felder zu identifizieren, Tags für PII oder Finanzdaten vorzuschlagen, Domain-Labels anzuwenden und unsichere Klassifizierungen zur Überprüfung an Data Stewards weiterzuleiten.
In großen Datenumgebungen lässt sich ein rein manueller Tagging-Prozess kaum aufrechterhalten, da kontinuierlich neue Tabellen, Spalten und abgeleitete Assets entstehen. Die automatisierte Pflege hilft dabei, Schritt zu halten, während die menschliche Überprüfung die nötige Validierung dort sicherstellt, wo sich die Klassifizierung auf Richtlinien, Compliance oder die geschäftliche Bedeutung auswirkt.
Der Katalog als Kontextschicht für Agentic AI
KI kann den Aufbau und die Pflege des Katalogs erleichtern, wie wir gerade dargelegt haben. Ein Datenkatalog kann jedoch auch KI-Agenten dienen – indem er ihnen die Metadaten, Herkunft, Data Ownership und den Richtlinienkontext bereitstellt, die für eine verantwortungsvolle Nutzung von Unternehmensdaten erforderlich sind. Ein KI-Agent, der Daten zur Laufzeit abfragt, benötigt Kontext, bevor er Informationen abruft, zusammenfasst oder auf deren Basis Aktionen ausführt. Der Agent muss möglicherweise wissen, welche Tabelle zertifiziert ist, welche Metrikdefinition aktuell gilt, ob ein Feld sensible Daten enthält, welche Zugriffsrichtlinie greift und ob eine Datenquelle aktuell genug für die jeweilige Aufgabe besitzt.
In diesem Sinne dient ein Datenkatalog auch als Kontextschicht für die KI-Governance, die KI-Systemen hilft, die Datenumgebung zu verstehen, bevor sie Ergebnisse produzieren. Die Qualität des Katalogs kann sich direkt auf die Qualität der KI-Ergebnisse auswirken: Ein veralteter Katalog könnte einen Agenten auf veraltete Tabellen, unvollständige Beschreibungen, veraltete Metriken oder Assets verweisen, denen der für eine sichere Nutzung erforderliche Richtlinienkontext fehlt.
„Während Unternehmen von KI-Experimenten zur Produktion übergehen, besteht die eigentliche Herausforderung darin, sicherzustellen, dass KI-Systeme konsistent auf Daten zugreifen können, die unternehmensweit vernetzt, verwaltet und auffindbar sind“, erklärt Christian Kleinerman, EVP of Product bei Snowflake. „Das bedeutet, Datensilos, instabile Pipelines und geschlossene Systeme aufzubrechen, welche das Deployment von KI-Anwendungen verlangsamen und Risiken erhöhen.“
Wenn Unternehmen den Schritt von der KI-Experimentierphase in den Produktionsbetrieb vollziehen, besteht die eigentliche Herausforderung darin, sicherzustellen, dass KI-Systeme konsistent auf Daten zugreifen können, die im gesamten Unternehmen vernetzt, kontrolliert und auffindbar sind.
Christian Kleinerman
EVP of Product, Snowflake
Passive vs. aktive Datenkataloge
Die Unterscheidung zwischen passiven und aktiven Katalogen erklärt, warum einige Kataloginitiativen im Laufe der Zeit an Wert verlieren, während andere zu einem festen Bestandteil der täglichen Datenarbeit werden.
Passive Kataloge
Ein passiver Katalog ist ein statisches oder weitgehend statisches Inventar von Daten-Assets. Ein solcher Katalog mag zwar Schemas, Tabellen, Spalten und Eigentümer dokumentieren, doch die Metadaten hängen oft vollständig von manuellen Updates oder periodischen Aktualisierungen ab. Für ein kleines Team mit stabilen Schemas und begrenzten Governance-Anforderungen mag das ausreichen.
Das eigentliche Problem ist die Skalierung. In einer größeren Datenumgebung setzt der Qualitätsverfall von Metadaten fast augenblicklich ein. Ein Tabelleneigentümer wechselt die Rolle, ein nachgelagertes Dashboard fügt eine Abhängigkeit hinzu, eine Metrikdefinition wird überarbeitet oder ein sensibles Feld taucht in einer abgeleiteten Tabelle auf. Ein passiver Katalog zeigt vielleicht noch die ursprüngliche Struktur, spiegelt aber nicht mehr den Kontext wider, der für eine verlässliche Nutzung erforderlich ist.
Aktive Kataloge
Ein aktiver Katalog aktualisiert sich fortlaufend und vollautomatisch parallel zu jeder Änderung der Infrastruktur.“ Er kann Schemaänderungen, Lineage-Ereignisse, Nutzungssignale, Richtlinienaktualisierungen und KI-generierte Anreicherungen von Metadaten erfassen. Er kann Zugriffskontrollend direkt im Discovery-Layer sichtbar machen und Katalogeinträge nahtlos mit Stewardship-Workflows verknüpfen.
Aktive Kataloge basieren auf aktive Metadaten: Metadaten werden hier nicht einfach nur passiv gespeichert, sondern gezielt eingesetzt, um Data Discovery, Data Governance, Automatisierungsprozesse und die strategische Entscheidungsfindung voranzutreiben. Eine Metadaten-Synchronisierung in Echtzeit, automatisierte Pflege und richtlinienbasierte Discovery helfen dabei, den Katalog stets perfekt mit der realen Datenumgebung abzustimmen.
Warum passive Kataloge auf Unternehmensebene scheitern
Passive Kataloge scheitern unweigerlich, sobald die Rate des Qualitätsverfalls der Metadaten die personellen Kapazitäten für die manuelle Datenpflege übersteigt. Anwender verlieren irgendwann das Vertrauen in den Katalog, weil sie nicht selbst beurteilen können, ob dieser noch der Realität entspricht.
Der unternehmensweite Wechsel von passiven zu aktiven Katalogen entspringt eine praktische Notwendigkeit: Der Katalog muss mit hochdynamischen Dateninfrastrukturen Schritt halten. KI-native Kataloge stellen die nächste Evolutionsstufe dar, da sie Automatisierung und LLM-generierte Metadaten nutzen, um die aktive Katalogpflege skalierbarer zu gestalten.
Integration der Data Governance
Governance wird effektiver, wenn sie dort sichtbar ist, wo Mitarbeiter bereits Entscheidungen über Daten treffen. Nutzer müssen Einschränkungen, Genehmigungen und Richtlinienbedingungen verstehen, während sie ein Asset evaluieren – und nicht erst, nachdem sie bereits begonnen haben, damit zu arbeiten.
Policy-aware Discovery
Ein richtlinienbasierter Katalog hilft Teams zu verstehen, ob der Zugriff eingeschränkt ist, ob Maskierungs- oder Row-Level-Policies gelten und ob vor der Wiederverwendung ein Freigabeschritt erforderlich ist. Diese Signale bestimmen, welche Prozesse unter welchen Bedingungen durchgeführt werden können.
Wenn Data Governance in den Datenkatalog integriert ist, verbringen Teams weniger Zeit mit der Planung rund um Assets, die sie nicht wie gewünscht nutzen können, und Governance-Teams müssen weniger Zeit aufwenden, um Fragen zu klären, die im Kontext hätten beantwortet werden können.
Zugriffskontrolle
Moderne Datenkataloge sind auf die Integration in Zugriffsmanagement-Systeme ausgelegt, um rollenbasierte Berechtigungen und Datenzugriffsrichtlinien durchzusetzen. Durch die lückenlose Dokumentation darüber, wer auf bestimmte Daten-Assets zugreifen kann und zu welchem konkreten Zweck dies geschieht, können Unternehmen sensible Informationen weitaus besser schützen – während gleichzeitig eine autorisierte Datennutzung flexibel ermöglicht wird.
Data Stewardship, Zertifizierung und Audit-Unterstützung
Governance braucht auch ein Betriebsmodell: Data Stewardship, Zertifizierungsprozesse und Audit-Unterstützung.
- Stewardship hilft dabei, die Verantwortung für die Qualität, Bedeutung und Compliance von Assets klar zuzuweisen.
- Zertifizierung signalisiert, welche Assets für eine breitere Nutzung überprüft und genehmigt wurden.
- Audit-Unterstützung hängt davon ab, nachweisen zu können, welche Policies existieren, wo diese Anwendung finden und wie sie mit den tatsächlichen Assets verknüpft sind.
Ein Katalog trägt dazu bei, diese Aspekte zusammenzuführen, und erleichtert so die Untersuchung, Anwendung und Erklärung der gesamten Governance.
So evaluieren und wählen Sie den passenden Datenkatalog aus
Die Auswahl des richtigen Datenkatalogs beginnt immer mit den konkreten operativen Herausforderungen, die ein Unternehmen lösen möchte. Ein kleines Analytics-Team benötigt möglicherweise primär bessere Such- und Dokumentationsfunktionen, während ein reguliertes Großunternehmen zwingend Data Lineage, Datenklassifizierung, eine umfassende Policy-Sichtbarkeit sowie einen dedizierten Audit-Support benötigt. Ein KI-fokussiertes Unternehmen benötigt möglicherweise einen Katalog, der Governed Retrieval, semantische Suche und Agentic Workflows unterstützt.
Zu den wichtigsten Bewertungskriterien gehören:
- Breite und Tiefe der Metadatenabdeckung: Der Katalog sollte technische, geschäftliche, operative und Governance-Metadaten für die wichtigsten Assets erfassen.
- Auto-Discovery-Fähigkeit: Automatisierte Ingestion und Enrichment helfen dabei, den Katalog aktuell zu halten, wenn sich Schemas, Daten-Pipelines und Nutzungsmuster ändern.
- Lineage-Tiefe: Column-Level Lineage bietet eine präzisere Transparenz als eine reine Betrachtung auf Tabellenebene, wenn Teams verlässliche Impact-Analysen, Auditierbarkeit oder eine automatisierte Policy-Vererbung benötigen.
- Governance-Integration: Richtlinien, Klassifizierungen, Zertifizierungen und Zugriffsbedingungen sollten in der Discovery-Erfahrung sichtbar sein, anstatt in einem isolierten Governance-Prozess stattzufinden.
- Sucherlebnis: Anwender sollten nach Geschäftsbegriffen, technischen Objekten, Domänen, Tags, Data Owner oder mithilfe von Fragen in natürlicher Alltagssprache suchen können.
- Unterstützung offener Standards: Die Unterstützung offener Katalogstandards und interoperabler Formate ist wichtig, wenn Daten über mehrere Engines, Clouds oder Speicherschichten verteilt sind.
- Eignung nativer vs. Drittanbieter-Lösungen: Ein Snowflake-nativer Katalog kann die richtige Wahl sein, wenn die primäre Datenumgebung und die Governance-Workflows nativ in Snowflake ausgeführt werden. Ein anbieterneutraler Katalog oder ein Partner-Tool kann nützlich sein, wenn das Unternehmen Metadaten über viele externe Tools, Plattformen und operative Systeme hinweg konsolidieren muss.
Best Practices für Bereitstellung und Einführung
Ein Datenkatalog kann die Data Discovery, das Vertrauen und die Data Governance verbessern, aber diese Ergebnisse stellen sich nicht automatisch ein, sobald eine Plattform eingerichtet ist. Der Erfolg hängt davon ab, wie der Scope der Implementierung definiert ist, wie das Data Stewardship organisiert wird und wie leicht Teams langfristig eigene Beiträge beisteuern und sich auf den Katalog verlassen können. Die folgenden Best Practices helfen Teams dabei, die Investition in einen Datenkatalog in eine erfolgreiche, produktive Nutzung umzusetzen:
Fokus auf geschäftskritische Domänen und verlässliche Assets zu Beginn
Es ist in der Regel am besten, mit den Domänen und Assets zu beginnen, die bereits für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, die Data Governance oder das Executive Reporting von zentraler Bedeutung sind. Dies ermöglicht eine schnellere Bereitstellung praxisnaher Funktionen und erleichtert es, eine langfristige Adoption von Anfang an sicherzustellen.
Data Ownership und Data Stewardship frühzeitig definieren
Wenn die Verantwortlichkeit unklar ist, kann der Katalog die Unsicherheit widerspiegeln, anstatt sie zu reduzieren. Data Stewardship muss nicht übermäßig komplex sein, sollte aber klar genug geregelt sein, damit Netzer genau wissen, wer Fragen beantworten, Aktualisierungen prüfen und die Zuverlässigkeit wichtiger Assets gewährleisten kann.
Beteiligung unkompliziert gestalten und Governance sichtbar machen
Die Adoption steigt, wenn Anwender ihre gewohnten Workflows nicht verlassen müssen, um grundlegenden Kontext zu verstehen oder kleine, aber wichtige Updates einzubringen. Governance lässt sich zudem leichter einhalten, wenn sie direkt im Katalog sichtbar ist, anstatt in separaten Richtliniensystemen und Freigabeprozessen versteckt zu sein. Das praktische Ziel besteht darin, Transparenz und Beiträge so weit zu fördern, dass der Katalog auch dann nützlich bleibt, wenn sich die Umgebung verändert.
Automatisierung nutzen, wo die Skalierung es erfordert
Automatisierung gewinnt massiv an Bedeutung, je größer und komplexer die gesamte Datenlandschaft wird. Metadatenerfassung, Datenherkunft, Klassifizierung sowie die Policy-Vererbung profitieren allesamt von einem systematisierten Ansatz statt punktueller, manueller Updates. Dies macht die menschliche Validierung keineswegs überflüssig, reduziert jedoch den Anteil an repetitiver Routinearbeit drastisch, die andernfalls nötig wäre, um den Katalog mit der Realität abzugleichen.
Erfolg anhand von Wiederverwendung, Vertrauen und Adoption messen
Ein Datenkatalog ist dann erfolgreich, wenn er zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung führt. Er sollte dazu führen, dass Teams vertrauenswürdige Assets häufiger wiederverwenden, seltener doppelte Arbeiten durchführen und sich weniger auf informelle Bestätigungen verlassen, um Assets zu verwenden. Diese Ergebnisse sind wichtiger als die bloße Größe des Asset-Bestands, denn sie zeigen, ob der Katalog tatsächlich die Datennutzung verbessert.
Datenkatalog in Snowflake
Katalogisierung und Governance gestalten sich deutlich komplexer, wenn Daten über mehrere Engines, Formate und Clouds verteilt sind. Ein nativer Katalog kann den Wechsel zwischen isolierten Tools für Katalogisierung, Access-Management und Data Governance drastisch minimieren. Snowflake Horizon Catalog wurde gezielt dafür entwickelt, eine einheitlich governed Datenkatalog-Schnittstelle sowohl für Snowflake-eigene Daten als auch für Daten in externen Storage-Systemen zu bieten. Gleichzeitig stellt er konsistente Metadaten und Zugriffsberechtigungen für Snowflake, Spark und alle Query-Engines bereit, die Apache Iceberg lesen.
Snowflake unterstützt zudem offene Katalogmuster für Apache Iceberg-Umgebungen sowie externe Katalog-Server, die der Iceberg REST-Spezifikation entsprechen. Dies hilft Unternehmen dabei, nahtlos in Multi-Engine-Umgebungen zu arbeiten und gleichzeitig den Katalogkontext für Apache-Iceberg-Tabellen konsistent beizubehalten.
Ein Datenkatalog ist ein grundlegender Baustein einer umfassenden Data-Governance-Strategie. In Snowflake ist die Katalogisierung direkt in den übergeordneten Data-Governance-Workflow eingebunden: Sie unterstützt Data Discovery, das Zuweisen von Tags und Klassifizierungen, das Access-Management, die lückenlose Rückverfolgung der Data Lineage sowie eine geregelte, governed Datennutzung für Analytics- und KI-Szenarien.
Datenkontext wird immer wichtiger, da Daten zunehmend in KI-Anwendungen, komplexe Agentic Workflows und automatisierte Entscheidungssysteme einfließen. Ein veralteter Katalog kann Nutzer auf falsche Assets verweisen, kritische Policy-Einschränkungen verbergen oder dazu führen, dass KI-Systemen der nötige Kontext fehlt, um Daten verantwortungsvoll abzurufen und korrekt zu interpretieren. Ein aktiver, KI-nativer Katalog hilft dabei, diese Lücke zu schließen, indem er Metadaten aktuell hält, Governance sichtbar macht und die Wiederverwendung vertrauenswürdiger Assets erleichtert.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Ein moderner Datenkatalog ist mehr als nur ein durchsuchbares Inventar. Er fungiert als governed Kontextschicht, die Metadaten, Data Lineage, Data Ownership, Qualitätssignale und Policy-Informationen nahtlos miteinander verknüpft – sodass Teams sowie KI-Systeme Daten auffinden, ihnen vertrauen und sie verantwortungsvoll nutzen können.
Häufig gestellte Fragen
Ihre häufigsten Fragen zu Datenkatalogen – beantwortet von Snowflake-Experten
Was ist der Unterschied zwischen einem Datenkatalog und Metadatenmanagement?
Metadatenmanagement beschreibt den strukturierten Prozess zum Erfassen, Organisieren und Verwalten von Informationen über Daten assets. Ein Datenkatalog nutzt diese Metadaten, um Anwendern dabei zu helfen, Assets zu entdecken, den Kontext zu verstehen, das Vertrauen zu bewerten und Governance-Anforderungen einzuhalten.
Was ist der Unterschied zwischen einem passiven und einem aktiven Datenkatalog?
Ein passiver Datenkatalog dokumentiert Metadaten lediglich als statische Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein aktiver Datenkatalog hält den Kontext aktuell, indem er Schemaänderungen, Datenherkunft, Usage-Signale, Governance-Richtlinien und andere Updates erfasst, während sich die Datenumgebung weiterentwickelt.
Wie unterstützt ein Datenkatalog KI?
Ein Datenkatalog liefert KI-Systemen den notwendigen Kontext zu Daten – einschließlich Definitionen, Data Lineage, Datenaktualität, Data Ownership, Qualitätssignalen und Data-Governance-Regeln. Dies hilft KI-Anwendungen und -Agenten dabei, Unternehmensdaten präziser und verantwortungsvoller aufzufinden und zu nutzen.
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