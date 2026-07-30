Iceberg: dal silo all’interoperabilità

Un tempo ogni database possedeva i propri dati, una soluzione valida finché le organizzazioni disponevano di un unico motore analitico. Oggi i data team combinano spesso Apache Spark™, BigQuery, Gemini Enterprise Agent Platform, Snowflake (inclusi CoCo e CoWork di Snowflake) e altri servizi a seconda del processo, spesso all’interno della stessa pipeline.

Ne è nata una dicotomia: scegliere la flessibilità o la coerenza.

Lasciare che ogni team utilizzi il motore preferito e replicare i dati tra i sistemi, con conseguente ridondanza, incoerenza e rischio.

Costringere tutti a un unico motore, sacrificando la specializzazione e l’autonomia offerte dalle architetture multi-motore.

Il settore aveva bisogno di una terza opzione, emersa da un principio fondamentale noto come Data Locality: spostare una piccola porzione di codice eseguibile dove risiedono già i dati è più rapido, economico e sicuro rispetto a trasferire volumi ingenti di dati attraverso una rete.

Queste idee convergono verso un unico modello: anziché copiare i dati su ogni motore, si porta la capacità di calcolo di ciascun motore ai dati. Tutti i dati risiedono nello storage bucket del cliente e tutti i motori concordano sulla loro disposizione fisica, così ciascuno può leggere e scrivere direttamente sulla stessa tabella.

Questo richiede un formato tabellare open condiviso: un linguaggio comune compreso da tutti i motori.

Il settore ha scelto Apache Iceberg™ come formato di riferimento. Sviluppato da Netflix per la gestione di tabelle su scala petabyte e successivamente donato alla Apache Software Foundation, Iceberg è supportato da Spark, Trino, Flink, BigQuery, Snowflake e decine di altri motori. Con Iceberg come linguaggio condiviso, ogni motore partecipa senza bisogno di adattatori proprietari.

Catalogo: da Iceberg al lakehouse

Un formato open risolve in gran parte l’interoperabilità, ma solleva una nuova domanda: chi è al comando? Quando più motori possono leggere e scrivere gli stessi file, qualcuno deve gestire i metadati delle tabelle, applicare le policy di accesso, coordinare i writer concorrenti e garantire che nessun motore visualizzi uno stato obsoleto o incoerente. Questo ruolo spetta al catalogo, che funge da layer di governance del lakehouse. È l’unica autorità che sa quali tabelle esistono, come sono strutturati i loro schemi, chi può accedervi e dove risiedono fisicamente i file di dati. Senza un catalogo, i dati open sono dati privi di governance.

Il catalogo controlla anche l’accesso allo storage tramite credenziali fornite su richiesta. Quando un motore richiede i dati di una tabella, il catalogo restituisce token di storage temporanei e con ambito ristretto, anziché credenziali permanenti del bucket, così i motori non ottengono un accesso persistente al layer di storage sottostante.

Perché questo modello funzioni tra motori sviluppati da vendor diversi, i cataloghi necessitano di un protocollo di integrazione standardizzato. In sua assenza, ogni motore richiederebbe un’integrazione personalizzata con ciascun catalogo. L'Iceberg REST Catalog (IRC) è la specifica API open che risolve questo problema: definisce come i client individuano i namespace, caricano i metadati delle tabelle e ne inviano gli aggiornamenti. Ogni catalogo espone un endpoint IRC e ogni motore si connette come client.

Questa combinazione di credenziali fornite su richiesta e di un protocollo standard rende pratico per i motori superare i confini tra cataloghi, ciò che il settore chiama federazione. Quando una query Snowflake raggiunge il catalogo Lakehouse di Google Cloud, o un processo BigQuery legge da Snowflake Horizon, ciascun catalogo emette solo i token ristretti e a tempo limitato di cui il motore richiedente ha effettivamente bisogno, così la governance viene applicata indipendentemente dal motore che avvia la richiesta. Una vera interoperabilità richiede tutto questo in entrambe le direzioni: la federazione inbound, in cui i motori esterni al tuo catalogo possono leggere e scrivere le tue Iceberg Tables, e la federazione outbound, in cui la tua capacità di calcolo può leggere e scrivere Iceberg Tables gestite da un catalogo diverso.

Insieme, il catalogo e le credenziali fornite su richiesta offrono un layer di governance a singola autorità che applica la sicurezza, controlla gli accessi e centralizza gli audit. I clienti possono ora accedere in modo bidirezionale alle Iceberg Tables tra cataloghi diversi, abilitando un’architettura zero-copy tra i motori compatibili con Iceberg.

La domanda architetturale chiave diventa quindi: chi gestisce il catalogo? I clienti possono implementare un catalogo self-managed di tipo DIY oppure, più probabilmente, utilizzare un Iceberg REST Catalog gestito.

Le aziende che preferiscono l’approccio DIY possono implementare Apache Polaris™, una diffusa implementazione IRC open source, originariamente co-creata da Snowflake e Dremio e donata alla Apache Software Foundation. Questo offre a tali organizzazioni il pieno controllo, ma trasferisce anche l’intera responsabilità operativa (infrastruttura, scaling, patching e disponibilità) al team del cliente. A differenza delle soluzioni gestite, i cataloghi DIY non sono serverless e non scalano a zero quando non sono in uso, generando un costo operativo continuo.

In pratica, la maggior parte delle organizzazioni sceglie un IRC gestito per potersi concentrare sui dati anziché sulle operazioni del catalogo. Quando entrano in gioco sia Snowflake sia Google Cloud, ciascuno offre una soluzione naturale: