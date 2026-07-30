Iceberg：サイロから相互運用性へ

以前はすべてのデータベースが独自のデータを所有しており、組織が1つのアナリティクスエンジンしか持たない場合はそれで機能していました。今日のデータチームは、ジョブに応じてApache Spark™、BigQuery、Gemini Enterprise Agent Platform、Snowflake（SnowflakeのCoCoやCoWorkを含む）などのサービスを、多くの場合同じパイプライン内で組み合わせて使用しています。

これにより、柔軟性か一貫性のどちらかを選ぶという二項対立が生じました。

各チームに好みのエンジンを使用させ、システム間でデータを複製して、冗長性、不整合、リスクをもたらすこと

全員に1つのエンジンを強制し、マルチエンジンアーキテクチャが提供する専門性と自律性を犠牲にすること

業界には第3の選択肢が必要であり、それはデータローカリティの原則として知られる基本的な洞察から生まれました。ネットワーク経由で大量のデータを移動するよりも、データがすでに存在する場所に実行可能コードの小さな断片を移動する方が、より高速で、安価で、セキュアです。

これらのアイデアは、1つのパターンに収束します。データを各エンジンにコピーするのではなく、各エンジンのコンピュートをデータに持ち込むのです。すべてのデータはお客様自身のストレージバケットに保存され、すべてのエンジンがその物理的なレイアウトに同意するため、各エンジンが同じテーブルに対して直接読み書きできるようになります。

これには、すべてのエンジンが理解できる共通言語である、合意されたオープンなテーブルフォーマットが必要です。

業界は、そのフォーマットとしてApache Iceberg™に収束しました。ペタバイト規模のテーブル管理のためにNetflixで開発され、後にApache Software Foundationに寄贈されたIcebergは、Spark、Trino、Flink、BigQuery、Snowflakeなど、数十のエンジンでサポートされています。Icebergを共通言語とすることで、すべてのエンジンが独自の専用アダプターなしで参加できます。

カタログ：Icebergからレイクハウスへ

オープンフォーマットは相互運用性の問題をほぼ解決しますが、新たな疑問をもたらします。誰が管理を担うのかということです。複数のエンジンが同じファイルを読み書きできる場合、誰かがテーブルのメタデータを管理し、アクセスポリシーを適用し、同時書き込みを調整し、どのエンジンも古い状態や不整合な状態を参照しないようにする必要があります。その役割は、レイクハウスのガバナンスレイヤーとして機能するカタログが担います。カタログは、どのテーブルが存在し、そのスキーマがどのようなもので、誰がアクセスでき、データファイルが物理的にどこにあるかを把握している唯一の権威です。カタログがなければ、オープンデータはガバナンスの効いていないデータになってしまいます。

また、カタログは発行された認証情報を通じてストレージへのアクセスを制御します。エンジンがテーブルのデータを要求すると、カタログは永続的なバケット認証情報ではなく、短期間でスコープが限定されたストレージトークンを返すため、エンジンが基盤となるストレージレイヤーへの永続的なアクセス権を取得することはありません。

このモデルが異なるベンダーによって構築されたエンジン間で機能するためには、カタログに標準化された統合プロトコルが必要です。これがないと、すべてのエンジンがすべてのカタログとのカスタム統合を必要とすることになります。これを解決するオープンAPI仕様が、Iceberg REST Catalog（IRC）です。ここでは、クライアントが名前空間を検出し、テーブルのメタデータを読み込み、更新をコミットする方法を定義しています。すべてのカタログはIRCエンドポイントを公開し、すべてのエンジンはクライアントとして接続します。

発行された認証情報と標準プロトコルのこの組み合わせにより、エンジンがカタログの境界を越えること、つまり業界でフェデレーションと呼ばれることが現実的になります。SnowflakeのクエリがGoogle Cloudのレイクハウスのカタログに到達した場合や、BigQueryのジョブがSnowflake Horizonから読み取りを行う場合、各カタログは要求元のエンジンが実際に必要とする、限定的で期限付きのトークンのみを発行するため、どのエンジンがリクエストを開始したかに関係なくガバナンスが適用されます。真の相互運用性には、カタログ外部のエンジンが自社のIcebergテーブルを読み書きできるインバウンドフェデレーションと、自社のコンピュートが別のカタログで管理されているIcebergテーブルを読み書きできるアウトバウンドフェデレーションの双方向でこれが必要になります。

カタログと発行された認証情報が連携することで、セキュリティを適用し、アクセスを制御し、監査を一元化する、単一権威のガバナンスレイヤーが提供されます。これにより、お客様はカタログを越えてIcebergテーブルへの双方向アクセスを取得できるようになり、Iceberg互換エンジン間でゼロコピーアーキテクチャを実現できます。

そこで、アーキテクチャ上の重要な疑問が生じます。誰がカタログを管理するのかということです。お客様は、DIYのセルフマネージドカタログを展開することもできますが、マネージドのIceberg REST Catalogを使用する方が一般的です。

DIYを希望する企業は、SnowflakeとDremioが共同開発し、Apache Software Foundationに寄贈された、人気のあるオープンソースのIRC実装であるApache Polaris™を展開できます。これにより、組織は包括的な制御を得ることができますが、インフラストラクチャ、スケーリング、パッチ適用、可用性を含むすべての運用責任がお客様のチームに移行することにもなります。マネージドソリューションとは異なり、DIYカタログはサーバーレスではなく、使用していないときにゼロにスケールすることもないため、継続的な運用コストが発生します。

実際には、カタログの運用ではなくデータに集中できるよう、ほとんどの組織がマネージドIRCを選択しています。SnowflakeとGoogle Cloudの両方を利用している場合、それぞれが最適なソリューションを提供します。