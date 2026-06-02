Lakehouse interoperabile per un controllo totale sui dati

Portare i dati esistenti all’interno non dovrebbe richiedere migrazione o conversione. Parquet Direct, in private preview e con la general availability in arrivo a breve, rende i file Parquet esistenti interrogabili con prestazioni di livello Iceberg. La Google Cloud Lakehouse integration è in GA e crea Catalog Linked Databases per l’ambiente lakehouse cross-cloud di Google, con rilevamento automatico delle tabelle e accesso in lettura e scrittura cross-cloud. Il Just-in-time refresh per Iceberg gestito esternamente, in private preview, rileva i metadati obsoleti al momento della query e li aggiorna automaticamente, eliminando la necessità di configurare refresh pianificati.

Le piattaforme enterprise sono dove risiedono i dati aziendali più preziosi e dove il costo delle pipeline è sempre stato più elevato. La Zero-copy integration rende i dati di business critici disponibili nel tuo ecosistema Snowflake in tempo quasi reale, senza pipeline ETL e senza dover ricostruire il contesto semantico. Queste integrazioni sono ora disponibili per SAP (in GA), Salesforce e Workday (private preview), e le nuove partnership con AVEVA e IBM estenderanno ulteriormente questo modello, con la tecnologia operativa e i dati industriali di AVEVA CONNECT e le piattaforme di dati enterprise di IBM, unendo definizioni di business e contesto per ottenere dati più coerenti e pronti per l’intelligenza artificiale.

Avere sistemi connessi non si traduce necessariamente in un significato connesso. Ricavi, churn e numero di clienti continuano a significare tre cose diverse in tre posti diversi finché le definizioni stesse non risiedono in un unico livello connesso. Horizon Context è quel livello. Collega definizioni di business sparse tra database, data lake e strumenti di BI, in modo che ogni team dentro e fuori Snowflake (e gli agenti AI) ragioni a partire dalla stessa definizione di verità aziendale. Connettiti a database esterni, sistemi di BI e di pipeline di dati, tra cui PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt, e arricchisci i metadati con schemi, log delle query, definizioni delle dashboard e altro ancora (in private preview). Horizon Context abilita questa data foundation attraverso una serie di funzionalità integrate:

Connettori pronti all’uso: connettiti a strumenti come PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt che ti permettono di raccogliere un contesto ricco (log delle query, popolarità, schemi e altro) da numerose fonti in un unico catalogo ricercabile.

connettiti a strumenti come PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt che ti permettono di raccogliere un contesto ricco (log delle query, popolarità, schemi e altro) da numerose fonti in un unico catalogo ricercabile. Lineage end‑to‑end a livello di colonna: la lineage è fondamentale per capire come gli asset di dati sono correlati tra loro. Horizon Context estrae informazioni di lineage dai log delle query di Snowflake e dei database esterni, dai sistemi di BI e dai feed OpenLineage, e le unisce per creare un grafo di lineage completo ed end‑to‑end.

la lineage è fondamentale per capire come gli asset di dati sono correlati tra loro. Horizon Context estrae informazioni di lineage dai log delle query di Snowflake e dei database esterni, dai sistemi di BI e dai feed OpenLineage, e le unisce per creare un grafo di lineage completo ed end‑to‑end. Semantic Studio , in private preview, è un IDE assistito dall’intelligenza artificiale all’interno di Snowflake Workspaces che permette ai team di definire, testare e pubblicare logica di business condivisa senza competenze SQL, con l’integrazione di Snowflake CoCo e la sincronizzazione Git per il controllo delle versioni.

, in private preview, è un IDE assistito dall’intelligenza artificiale all’interno di Snowflake Workspaces che permette ai team di definire, testare e pubblicare logica di business condivisa senza competenze SQL, con l’integrazione di Snowflake CoCo e la sincronizzazione Git per il controllo delle versioni. Semantic View Autopilot (in GA) analizza i pattern di query esistenti per generare e affinare automaticamente le viste semantiche, contribuendo a mantenere aggiornato il tuo livello di contesto man mano che i dati e l’utilizzo evolvono. CoCo ora recupera il contesto di business per la ricerca, la generazione di SQL e le analisi complesse, ed è in GA.

analizza i pattern di query esistenti per generare e affinare automaticamente le viste semantiche, contribuendo a mantenere aggiornato il tuo livello di contesto man mano che i dati e l’utilizzo evolvono. CoCo ora recupera il contesto di business per la ricerca, la generazione di SQL e le analisi complesse, ed è in GA. E attraverso l’Open Semantic Interchange (OSI) queste definizioni viaggiano oltre Snowflake fino al più ampio ecosistema di BI e intelligenza artificiale, con 54 vendor partecipanti e una specifica pubblicata.

Porre una domanda ai tuoi dati dovrebbe semplicemente funzionare. Con una data foundation connessa e interoperabile alla base, funziona. Le Agentic Queries (in GA) permettono ai tuoi team di porre domande in linguaggio naturale su Snowflake, sui data lake e, in private preview, sui sistemi relazionali esterni. Horizon Context restituisce la risposta governata quasi istantaneamente.

E questo è solo il punto di partenza. Anche i dati condivisi, compresi quelli in formati open, dovrebbero essere altrettanto conversazionali. Gli Auto-gen Agents for Data Shares and Listings, in public preview, generano istantaneamente una Semantic View e un agente AI da qualsiasi prodotto in catalogo o condivisione sicura di dati, senza sviluppo manuale. Il Cortex Agent Sharing, in public preview, distribuisce poi quell’agente AI tra gli account Snowflake verso team interni, partner o il più ampio ecosistema tramite il Marketplace. Insieme, queste funzionalità aprono nuovi pubblici e casi d’uso per gli stessi data set governati attraverso un’esperienza conversazionale. I consumer possono persino combinare i dati condivisi con i propri dati first-party per ottenere insight più ricchi, il tutto governato fin da subito.

Governance universale

Agire sui dati dove risiedono risolve solo metà del problema. Il problema più grande diventa evidente nel momento in cui lo sviluppi: chi governa i tuoi dati, dove e come. Gli ambienti multi-catalogo frammentano le policy. L’accesso multi-engine moltiplica le sfide, erodendo il controllo sui tuoi dati a ogni workaround. E se bastasse impostare le policy di accesso una sola volta in un unico catalogo universale? Siamo entusiasti di annunciare nuove funzionalità in Horizon Catalog (basato su Apache Polaris™) che aiutano a connettere l’intero ecosistema Iceberg. Ora puoi governare non solo Iceberg gestito da Snowflake, ma ogni Iceberg Table del tuo patrimonio dati. La governance universale, impostata in Horizon, viene rispettata su ogni engine compatibile con IRC e senza lock-in.

Tutto parte dall’offrire una data foundation interoperabile e pronta per la produzione. Ora, l’accesso in lettura e scrittura dagli engine esterni è in GA in Horizon Catalog, offrendo una piena interoperabilità bidirezionale tramite le vended credentials, i meccanismi di sicurezza open definiti nel protocollo Iceberg REST, verso le Iceberg Tables gestite da Snowflake. Spark, Trino, PyIceberg e qualsiasi engine compatibile possono leggere e scrivere sulla stessa copia governata utilizzata dai tuoi utenti Snowflake. Un solo catalogo, un solo set di policy, nessun compromesso tra l’uso degli engine preferiti e il mantenimento delle policy di governance in un unico posto.

Quando la maggior parte delle aziende dispone di diversi cataloghi, impostare controlli di governance uniformi è costoso e complesso. Implementare una governance universale impone una scelta tra migrazioni costose o il trasferimento della complessità e del costo operativo ai tuoi team di dati, duplicando i controlli di governance, auditing e monitoraggio su ogni catalogo. Questa scelta forzata erode il controllo sui tuoi dati. L’anno scorso, basandoci sul principio di agire sui dati dove risiedono, abbiamo lanciato i Catalog-linked databases (in GA) per rilevare automaticamente e leggere e scrivere in modo sicuro su tutte le tue Iceberg Tables esterne da Snowflake. Quest’anno estendiamo tale principio per includere la governance dei dati dove risiedono, eliminando la necessità di migrazioni forzate. Ora, in private preview, puoi anche gestire l’accesso sicuro degli engine a queste Iceberg Tables esterne utilizzando le Horizon Iceberg REST Catalog API per operazioni sia di lettura sia di scrittura, facendo evolvere Horizon Catalog in un livello di governance universale per tutte le Iceberg Tables. Ottieni funzionalità complete di governance, auditing e osservabilità in un unico posto per tutte le operazioni provenienti da qualsiasi engine.

Un altro motivo comune alla base della frammentazione dei cataloghi è che i controlli di accesso granulari sono stati limitati al catalogo associato a un singolo engine. Questa limitazione aumenta il carico operativo della gestione di un ambiente multi-engine per i tuoi team di dati, accrescendo il rischio che una policy mal configurata provochi una fuga di dati. Ora, il supporto per la Iceberg REST Scan Plan API (in private preview) elimina questa restrizione. Con questa funzionalità, le policy di accesso granulari seguono i dati ovunque vengano interrogati, consentendo l’applicazione delle policy di row-access e di mascheramento dinamico dei dati definite in Horizon Catalog per le Iceberg Tables gestite da Snowflake anche quando vi si accede da engine esterni. Infine, il nuovo Snowflake Connector for Apache Spark (in GA) applica queste policy per i team che già operano su Spark, offrendo oggi una soluzione pronta per la produzione.

Stiamo ampliando la portata dell’Open Data Sharing consentendo ai clienti di condividere cataloghi federati utilizzando i Catalog Linked Databases (presto in GA). Annunciamo inoltre che l’Open Data Sharing è stato potenziato (public preview), così che qualsiasi engine esterno compatibile con IRC possa consumare tutte le condivisioni di dati senza bisogno di un account Snowflake. Combinate, queste due funzionalità permettono ai clienti di utilizzare qualsiasi engine esterno per accedere in modo sicuro a qualsiasi formato tabellare open accessibile tramite Horizon.

Le policy restano applicate perché le connessioni stesse sono sicure. Il Private Link verso cataloghi e archiviazione esterni è in GA e mantiene i dati al di fuori della rete internet pubblica quando Snowflake si connette a lake esterni.

Questo funziona perché gli standard alla base sono open. Apache Polaris è ora un Top-Level Project della Apache Software Foundation e gli ingegneri Snowflake hanno contribuito con la specifica della Scan Planning API al progetto Apache Iceberg. La governance universale diventa una soluzione di ecosistema, non solo una feature di Snowflake.

Pronto per l’enterprise di default

L’architettura consiste nell’operare sui dati nella loro posizione e governarli in modo universale. Eseguirla in produzione è responsabilità del tuo team. La maggior parte delle architetture lakehouse rimette questa responsabilità nelle mani dell’architetto: health check da strumentare, log di audit da riconciliare tra i motori, resilienza da aggiungere a posteriori. Oggi questo onere operativo scompare. L’auditing completo nella cronologia degli accessi, in private preview, registra ogni operazione dei motori esterni direttamente nella cronologia degli accessi di Snowflake, offrendo ai team di compliance e sicurezza un record unico e connesso di tutte le operazioni sulle tabelle a livello di utente, indipendentemente dal motore utilizzato o dalla tabella a cui si accede. Il monitoraggio dello stato operativo delle Iceberg Tables gestite esternamente nei catalog-linked database, in private preview, segnala i problemi di aggiornamento e di freschezza dei dati prima che raggiungano la produzione. Inoltre, la replica delle Managed Iceberg, presto in GA, rende la stessa data foundation open resiliente alle interruzioni di default. Pronta per l’enterprise, senza progetto di integrazione.

I team di compliance hanno sempre dovuto riconciliare i log di audit tra i motori. L’auditing completo nella cronologia degli accessi, in private preview, registra ogni operazione dei motori esterni direttamente nella cronologia degli accessi di Snowflake e pone fine a questo lavoro. Ogni evento di accesso confluisce in un unico record difendibile: chi ha avuto accesso a cosa, dove e quando. Gli architetti possono rispondere all’audit in un solo posto.

Iceberg Health Insights in Snowsight, in private preview, offre ai team di piattaforma una visione operativa connessa del loro patrimonio Iceberg gestito esternamente, con lo stato dell’aggiornamento automatico, il rilevamento delle tabelle e i segnali di freschezza dei dati, senza dover passare da una console cloud all’altra né creare sistemi di monitoraggio personalizzati. Quando un catalog-linked database segnala metadati obsoleti o una pipeline di aggiornamento si blocca, i team lo vedono in un solo posto e risolvono il problema prima che le query a valle restituiscano risultati non aggiornati. Con la progressiva espansione di questa funzionalità verso la general availability, essa coprirà l’intero patrimonio Iceberg, sia gestito da Snowflake sia esterno, garantendo la sicurezza operativa che le architetture lakehouse in produzione richiedono.