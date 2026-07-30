Iceberg: 사일로에서 벗어나 상호운용성으로

과거에는 모든 데이터베이스가 자체 데이터를 독점적으로 관리했습니다. 조직이 하나의 분석 엔진만 사용하던 시절에는 이러한 방식으로도 전혀 문제가 없었습니다. 그러나 오늘날의 데이터 팀은 작업의 특성에 따라 Apache Spark™, BigQuery, Gemini Enterprise Agent Platform, Snowflake(CoCo 및 CoWork 포함) 등 다양한 서비스를 조합해 사용하며, 같은 파이프라인 안에서 이러한 조합이 이뤄지는 경우도 많습니다.

그 결과 기업은 유연성과 일관성 중 하나를 선택해야 하는 양자택일의 딜레마에 직면하게 되었습니다.

각 팀이 원하는 엔진을 자유롭게 사용하도록 하고 데이터를 여러 시스템에 복제하면 중복 데이터, 불일치, 보안 및 운영 리스크가 발생합니다.

반대로 모두가 하나의 엔진만 사용하도록 강제하면 멀티 엔진 아키텍처가 제공하는 전문성과 자율성을 포기해야 합니다.

업계에는 이 두 가지를 넘어서는 제3의 선택지가 필요했고, 그 해답은 데이터 지역성(Data Locality) 원칙이라는 근본적인 인사이트에서 출발했습니다. 대량의 데이터를 네트워크를 통해 이동시키는 것보다, 실행 가능한 작은 코드 조각을 데이터가 있는 곳으로 보내는 편이 더 빠르고 비용 효율적이며 안전하다는 것입니다.

이러한 관점은 하나의 아키텍처 패턴으로 수렴합니다. 데이터를 각 엔진으로 복사하는 대신, 각 엔진의 컴퓨팅을 데이터가 있는 곳으로 가져오는 방식입니다. 모든 데이터는 고객 소유의 스토리지 버킷에 남아 있고, 모든 엔진은 데이터의 물리적 배치 방식에 대해 동일한 규칙을 따르므로 하나의 테이블을 직접 읽고 쓸 수 있습니다.

이를 구현하려면 모든 엔진이 공통으로 이해할 수 있는 공통 언어, 즉 합의된 개방형 테이블 형식이 필요합니다.

업계는 그 공통 언어로 Apache Iceberg™를 선택했습니다. Iceberg는 페타바이트 규모의 테이블 관리를 위해 Netflix에서 개발된 뒤 Apache Software Foundation에 기증되었으며, 현재 Spark, Trino, Flink, BigQuery, Snowflake를 비롯한 수십 개의 데이터 처리 엔진에서 지원됩니다. Iceberg라는 공통 언어를 사용하면 모든 엔진은 독점적인 어댑터 없이도 동일한 데이터를 읽고 쓰며 상호운용할 수 있습니다.

카탈로그: Iceberg에서 레이크하우스로

개방형 형식은 상호운용성 문제를 상당 부분 해결하지만, 새로운 문제를 제기합니다. 바로 ‘누가 책임지고 관리할 것인가?’에 대한 문제입니다. 여러 엔진이 동일한 파일을 읽고 쓸 수 있다면, 누군가는 테이블 메타데이터를 관리하고 액세스 정책을 적용하며 동시에 수행되는 쓰기 작업을 조율하고 어떤 엔진도 오래되거나 일관성이 깨진 데이터를 보지 않도록 보장해야 합니다. 이 역할을 담당하는 것이 카탈로그이며, 카탈로그는 레이크하우스의 거버넌스 계층 역할을 수행합니다. 카탈로그는 어떤 테이블이 존재하는지, 각 테이블의 스키마는 무엇인지, 누가 접근할 수 있는지, 그리고 데이터 파일이 실제로 어디에 저장되어 있는지를 관리하는 유일한 관리 주체(single source of authority)입니다. 카탈로그가 없는 개방형 데이터는 결국 관리되지 않는 데이터(ungoverned data)에 불과합니다.

카탈로그는 벤디드 자격 증명(vended credentials)을 통해 스토리지 액세스를 제어합니다. 엔진이 테이블 데이터에 접근을 요청하면 카탈로그는 장기간 사용할 수 있는 스토리지 버킷 자격 증명을 제공하는 대신 짧은 기간 동안만 유효하고 필요한 권한만 부여된 스토리지 토큰을 발급합니다. 따라서 엔진은 기반 스토리지 계층에 대한 지속적인 액세스 권한을 얻지 못합니다.

서로 다른 공급업체가 만든 엔진 전반에서 이 모델이 작동하려면 카탈로그 간 표준화된 통합 프로토콜이 필요합니다. 표준 프로토콜이 없으면 모든 엔진은 모든 카탈로그와 각각 별도의 맞춤형 통합을 구현해야 합니다. 이 문제를 해결하는 오픈 API 사양이 바로 Iceberg REST Catalog(IRC)입니다. IRC는 클라이언트가 네임스페이스를 검색하고, 테이블 메타데이터를 로드하고, 업데이트를 커밋하는 방식을 정의합니다. 모든 카탈로그는 IRC 엔드포인트를 제공하고, 모든 엔진은 이를 클라이언트로 연결해 사용합니다.

벤디드 자격 증명과 표준 프로토콜의 조합은 엔진이 카탈로그 경계를 넘나들 수 있게 하며, 업계에서는 이를 페더레이션이라고 부릅니다. 예를 들어, Snowflake 쿼리가 Google Cloud의 Lakehouse 카탈로그에 접근하거나 BigQuery 작업이 Snowflake Horizon의 데이터를 읽는 경우에도 각 카탈로그는 요청한 엔진에 실제 필요한 최소 권한만 가진 단기 토큰만 발급합니다. 따라서 요청을 시작한 엔진과 관계없이 거버넌스가 적용됩니다. 진정한 상호운용성을 구현하려면 이러한 기능은 양방향으로 제공되어야 합니다. 즉, 카탈로그 외부의 엔진이 해당 Iceberg 테이블을 읽고 쓸 수 있는 인바운드 페더레이션과, 자체 컴퓨팅이 다른 카탈로그의 관리형 Iceberg 테이블을 읽고 쓸 수 있는 아웃바운드 페더레이션이 필요합니다.

카탈로그와 벤디드 자격 증명은 함께 단일 거버넌스 계층을 구성하여 보안을 적용하고, 액세스를 제어하며, 감사를 중앙에서 관리합니다. 이를 통해 고객은 카탈로그 전반에서 Iceberg 테이블에 양방향으로 액세스할 수 있으며, Iceberg 호환 엔진 간에도 제로 카피 아키텍처를 구현할 수 있습니다.

따라서 핵심 아키텍처 질문은 다음으로 좁혀집니다. 카탈로그는 누가 관리할 것인가? 고객은 DIY 방식의 자체 관리형 카탈로그를 배포할 수도 있지만, 대부분은 관리형 Iceberg REST Catalog를 선택하게 됩니다.

직접 구축을 원하는 기업이라면 Apache Polaris™를 배포할 수 있습니다. Apache Polaris는 Snowflake와 Dremio가 공동으로 개발한 후 Apache Software Foundation에 기증한 대표적인 오픈소스 IRC 구현체입니다. 이 방식은 조직에 완전한 통제권을 제공하지만, 인프라 운영, 규모 조정, 패치 적용, 가용성 확보 등 모든 운영 책임 역시 직접 부담해야 합니다. 또한 관리형 솔루션과 달리 DIY 카탈로그는 서버리스가 아니므로 사용하지 않을 때도 자동으로 리소스를 0으로 축소할 수 없어 지속적인 운영 비용을 발생시킵니다.

실제로는 대부분의 조직이 카탈로그 운영보다 데이터에 집중하기 위해 관리형 IRC를 선택합니다. Snowflake와 Google Cloud를 함께 사용하는 환경에서는 각각 다음과 같은 관리형 서비스를 제공합니다.