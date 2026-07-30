Le résultat ? Une plateforme de données totalement ouverte et interopérable. Tous les moteurs accèdent directement au bucket Cloud Storage du client, en lecture comme en écriture, sans recourir à des traitements ETL entre les systèmes. Chaque équipe peut ainsi utiliser l'outil qui répond le mieux à ses besoins. Pendant ce temps, la couche de catalogue applique une gouvernance unifiée à l’ensemble.

Contexte sémantique : de l’open lakehouse au lakehouse prêt pour l’IA

Un lakehouse bien architecturé résout en grande partie l’interopérabilité des données, mais l’interopérabilité seule ne rend pas les données utiles à l’IA. Entre « les données sont accessibles » et « l’IA produit des réponses et des actions exactes et fiables », trois problèmes restent à résoudre :

Accès programmatique

Ancrage sémantique

Intelligence contextuelle

Accès programmatique

Les analystes interrogent les tables à l'aide du moteur de leur choix. Les agents IA, eux, ont besoin de leurs propres interfaces d'accès. Snowflake met à disposition des serveurs Model Context Protocol (MCP), qui permettent à tout client compatible MCP de découvrir les données du lakehouse, de les interroger et de raisonner à partir de celles-ci. MCP est un standard ouvert qui fournit une interface universelle entre les applications d’IA et les sources de données. Ainsi, Gemini Enterprise, les assistants de code et les frameworks d’agents personnalisés se connectent tous via le même protocole, sans nécessiter d’intégrations sur mesure. De même, BigQuery propose aussi un serveur MCP accessible aux agents d’IA internes ou non, ce qui ouvre un accès programmatique aux assets de lakehouse pour les workflows agentiques dans Google Cloud et les environnements multi-cloud.

Pour les applications qui nécessitent un contrôle programmatique direct, comme les frameworks d’orchestration, les pipelines personnalisés ou l’analytique embarquée, Cortex Agents et les agents Gemini Enterprise sont également accessibles via une API REST. Ensemble, MCP et REST donnent aux agents d’IA le même accès gouverné et authentifié aux Iceberg Tables que celui dont disposent les analystes humains, quel que soit le catalogue qui les gère.

Ancrage sémantique

Les systèmes d’IA hallucinent lorsqu’ils ne comprennent pas ce que représentent les données. Les modèles sémantiques comblent cette lacune en appliquant une couche de logique métier aux tables physiques : des métriques assorties de leurs règles de calcul, des dimensions organisées en hiérarchies, des relations entre les entités et des modèles de requêtes validés qui formalisent les connaissances métier de l'entreprise. L’information stratégique à retenir, c’est que la logique business doit résider dans la couche de données, pas dans les prompts d’IA. Lorsque les définitions résident dans un modèle sémantique au-dessus des données, chaque système d’IA hérite de la même logique correcte, ce qui réduit la dérive, les incohérences et les approximations.

Semantic View Autopilot, qui fait partie d’Horizon Context, permet de faire évoluer cette approche durablement à grande échelle. Plutôt que d’obliger les analystes à définir manuellement des centaines de modèles sémantiques, Autopilot les découvre et les maintient automatiquement en apprenant des schémas de requête, du comportement des utilisateurs, des relations entre tables, des intégrations d’outils de BI et de l’usage des rapports. Pour les équipes qui préfèrent créer et affiner des modèles en langage naturel, l’assistant CoCo intégré à Semantic Studio (en private preview) fonctionne aux côtés d’un éditeur visuel et YAML avec intégration Git. Les définitions sémantiques peuvent ainsi être versionnées et revues comme n’importe quel autre asset de code. À mesure que les données évoluent, les modèles sémantiques restent à jour afin que la précision de l’IA ne se dégrade pas avec le temps. Résultat : moins d’hallucination, plus de précision et une logique business ancrée dans les données réelles. De même, il est possible de s’appuyer sur l’Universal Semantic Layer de Google Cloud, grâce à la nouvelle prise en charge, par Looker, des modèles analytiques exécutés directement dans la base de données (in-database analytics models). Ceux-ci intègrent notamment BigQuery Graph et les Snowflake Semantic Views, afin de mettre la puissance des modèles Graph au service des utilisateurs métier dans leurs principaux parcours agentiques.

Intelligence contextuelle

Le contexte, c’est l’ensemble des connaissances qui indique à un système d’IA non seulement ce que sont les données, mais aussi comment les interpréter correctement. Snowflake Horizon Context crée et applique cette couche contextuelle : descriptions de tables et de colonnes en termes business, signaux de qualité des données (actualisation, exhaustivité, réserves), modèles d’utilisation (quelles tables font autorité pour quelles questions) et relations de domaine dans tout le lakehouse. Comme ce contexte réside dans Horizon, il hérite de la même gouvernance que les données elles-mêmes. Les agents et les utilisateurs ne reçoivent donc que le contexte et les réponses qu’ils sont autorisés à consulter. De même, Google Cloud Lakehouse fournit un contexte fiable via Knowledge Catalog, avec des insights optimisés par Gemini pour les tables lakehouse qui contribuent à atténuer les hallucinations des agents d’IA et permettent aux utilisateurs de passer des insights à l’action. Ce contexte s’applique à chaque table Iceberg, qu’elle soit native de Snowflake, liée via CLD ou fédérée depuis Google Cloud. L’IA reçoit les données avec le contexte nécessaire pour les interpréter correctement. C’est ce qui distingue une réponse générique de LLM (« le chiffre d’affaires pourrait être... ») d’une réponse ancrée (« le chiffre d’affaires du T4 était de 47,2 M USD d’après la table de référence finance.revenue, filtrée selon la définition du trimestre fiscal »).

IA agentique : de la data à l’action

Une fois le contexte d’entreprise et les vues sémantiques en place, les agents d’IA travaillent sur des données structurées et non structurées avec un haut niveau de précision. Snowflake CoWork est un agent de travail personnel pour tous les collaborateurs du savoir, capable de raisonner en profondeur, d’automatiser les tâches de routine et d’accélérer le passage des idées aux décisions, puis à l’action. Au lieu d’attendre des instructions, CoWork agit de manière proactive : il fait émerger des insights, exécute des analyses en arrière-plan et fournit des réponses gouvernées, traçables, ancrées dans les définitions business réelles de vos données.

Snowflake CoCo prolonge cette logique dans le workflow de développement, en tant qu’agent de code data-native sur l’ensemble des travaux liés au cycle de vie des données d’entreprise : créer et maintenir des pipelines, créer des Cortex Agents et des applications Streamlit, et générer du code SQL et Python validé, ancrés dans les métadonnées réelles du catalogue. Les collaborateurs du savoir comme les data engineers bénéficient du même ancrage sémantique et opèrent avec la gouvernance et l’observabilité nécessaires sur les actions humaines comme sur celles des agents.

Cette même fondation fédérée rend également les capacités d’IA de Google Cloud disponibles nativement. Comme le lakehouse s’exécute sur Google Cloud, Gemini est disponible nativement sur l’ensemble du stack. La compréhension multimodale de Gemini (texte, images, vidéo et code dans un même contexte) signifie que les données du lakehouse ne se limitent pas aux tables structurées : les documents dans GCS, les images et les contenus non structurés participent tous au workflow d’IA. Ses longues fenêtres de contexte ingèrent simultanément de vastes schémas, des définitions de modèles sémantiques et des historiques de requêtes, ce qui améliore la précision sur les questions analytiques complexes.

Gemini Enterprise se connecte au lakehouse via MCP (par l’intermédiaire des serveurs MCP de Snowflake ou du serveur MCP BigQuery) avec Lakehouse for Apache Iceberg. Avec Gemini Enterprise, les collaborateurs interrogent les données en langage naturel. Les réponses s'appuient sur les données gouvernées des tables Iceberg, tandis que les requêtes sont acheminées via les Cortex Agents et les modèles sémantiques afin d'en garantir la fiabilité. Qu’un utilisateur interagisse via CoWork, Cortex Code, Gemini Enterprise ou un agent REST personnalisé, la même couche sémantique, le même contexte et la même gouvernance s’appliquent.

Le résultat n’est pas seulement un open lakehouse : c’est un open lakehouse prêt pour l’IA, où les données sont interopérables, gouvernées, riches sémantiquement et accessibles aux humains comme aux agents d’IA via des protocoles standardisés.