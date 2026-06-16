Snowflake Postgres unifica app, analisi dei dati e AI

Ogni azienda opera in due mondi. In uno, le tue app elaborano ordini, tracciano eventi e servono i clienti in tempo reale. Nell’altro, la tua piattaforma di analisi dei dati genera insight, addestra modelli e alimenta l’AI. Tra i due c’è un groviglio di pipeline extract, transform, load (ETL), processi batch e strumenti di terze parti che costano una fortuna da mantenere.

Ora, Snowflake Postgres sta colmando questo divario. Al Snowflake Summit abbiamo annunciato:

Data mirroring: Replica always-on tra Postgres e Snowflake (public preview a breve)

Postgres per il tuo data lake: Un modo più flessibile per sincronizzare Postgres con l’analisi dei dati utilizzando formati open come Iceberg (in GA a breve)

Offrono una connessione fluida tra dati transazionali e analitici, senza richiedere pipeline complesse.

Affrontare il problema di infrastruttura n. 1

I clienti ci dicono costantemente che spostare i dati tra database di online transaction processing (OLTP) e di online analytical processing (OLAP) è l’attività infrastrutturale più complessa e dolorosa del loro data estate. I costi visibili, come le licenze ETL, la capacità di calcolo delle pipeline e le tariffe dei connettori, sono solo la punta dell’iceberg. Sotto la superficie si nascondono incoerenze nei dati, rischi di governance, ore di engineering spese in manutenzione e decisioni rallentate a causa di dati non aggiornati.

Nell’era degli agenti AI e delle app in tempo reale, questo approccio ti lascia sempre un passo indietro. Il tuo modello antifrode non può intercettare la minaccia di oggi con un caricamento batch della notte scorsa. Il tuo motore di pricing non può ottimizzare con sei ore di ritardo.

Con Snowflake Postgres abbiamo sviluppato un approccio radicalmente più semplice e profondamente diverso per utilizzare insieme Postgres e Snowflake.

Due nuovi modi per connettere i tuoi dati: Data mirroring always-on e integrazione del data lake in formato open

Basata sulla nostra estensione open source pg_lake, ora puoi scegliere tra data mirroring always-on e integrazione flessibile del data lake in formato open per connettere senza attriti dati transazionali e analitici.

1. Data mirroring: Replica dei dati “Set it and forget it”

Il data mirroring offre una replica a bassa latenza tra Postgres e Snowflake. Una volta creato un mirror, Snowflake mantiene tabelle di destinazione che riflettono lo stato corrente delle rispettive tabelle di origine, incluse le modifiche allo schema e le nuove tabelle che crei negli schemi sottoposti a mirroring.

Configurarlo richiede pochi clic tramite Snowflake CoCo, l’interfaccia utente di Snowsight o un singolo comando SQL. Tutto qui. Solo i tuoi dati, che scorrono dove devono andare. Guardalo in questa demo: