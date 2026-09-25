インシデントは、500エラーの急増、レイテンシーの回帰、コンバージョンの低下といった症状から始まります。最初の問いはすぐに浮かびます。何が壊れたのか、そして顧客にどのような影響が出ているのか。

従来のオブザーバビリティは、顧客への影響ではなくサービスレイヤーから始まります。ダッシュボードが赤く表示され、アラートが発報されると、チームはインフラストラクチャとアプリケーションのシグナルから外側に向かって作業を進め、顧客への影響の見積もりと根本原因の特定を同時に行います。このようにインフラストラクチャのシグナルをビジネスへの影響に読み替える作業は、多くの場合、組織内の暗黙知に依存しています。どのサービスがチェックアウトを支えているのか、どのサービスがアカウントサマリーの背後にあるのか、といった知識です。「ログインできない人は何人いるのか」といった経営層からの単純な質問に答えるだけでも、チームはブレイクアウトルームに集まって影響を見積もり、その後ポストモーテムでその見積もりを検証し直す必要があります。

Capital Oneは、ブログ記事「自動化されたカスタマージャーニーグラフによるオブザーバビリティ」で、このギャップに直接取り組んでいます。同社のアプローチは調査の進め方を逆転させるものです。まず顧客とのインタラクションレイヤーから始め、次にサービスレイヤー、インフラストラクチャレイヤーへとドリルダウンしていきます。ビジネス上のインタラクションがすでに定義された状態で調査を始めれば、影響は明確になり、緩和策と根本原因への道筋だけに集中できるようになります。

これを実現するために、Capital Oneはカスタマージャーニーグラフを作成しました。このグラフでは、ノードが顧客とのインタラクションを表し、エッジがユーザーの体験内での遷移を示します。ヘルスシグナルとトラフィックをグラフ上に重ねて表示することで、サービスレベルの詳細に踏み込む前に影響を集約するための運用画面として活用できます。

Capital Oneは、リアルユーザーモニタリング（RUM）ログ、クリックストリームデータ、APIアクセスログなど、Observeのデータレイクに取り込まれたテレメトリを使用して、Observe by Snowflakeでこのアプローチを実装しました。Capital Oneは、アプリレベルの計装を行うことなく、取り込み後のデータをObserve上でインタラクションやサービスとともにモデル化し、エンリッチしました。このビジネスコンテキストは一度定義すれば自動的に適用され、トラブルシューティングに関わるあらゆるペルソナが利用やコラボレーションに活用できます。