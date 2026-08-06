Costruire un copilota per l’audit, non una scatola nera

Il principio di progettazione del team era semplice: automatizzare il livello di rilevamento, ma lasciare al team di audit il controllo completo su cosa considerare “non standard”. Non si trattava di sostituire il giudizio umano, ma di eliminare le ore passate a cercare l’ago nel pagliaio, così che le persone esperte potessero concentrarsi sulle decisioni da prendere.

Il Contract Review Agent opera su tre livelli:

Acquisizione ed estrazione. I PDF degli order form passano dai sistemi di origine a Google Drive e, tramite Snowflake Openflow, arrivano in uno stage Snowflake. Un Cortex Agent, powered by Cortex AI Functions, gestisce l’estrazione del layout e usa AI Extract per ricavare campi strutturati: nome del cliente, importo della capacity, condizioni di sconto, piani di pagamento e decine di altri dati rilevanti per i ricavi.

Classificare in base a un playbook e segnalare le condizioni nuove. Invece di affidarsi solo al giudizio del modello, l’agente AI valuta ogni condizione estratta rispetto a un playbook gestito dagli utenti: un insieme dinamico di regole che definisce cosa è “standard” e cosa “non standard”. Il playbook è una tabella Snowflake governata, di proprietà del team di audit, che può modificarla direttamente senza aprire un ticket al team di engineering. L’agente AI assegna un punteggio a ogni clausola e la classifica come standard o non standard, con confidence score, estratti a livello di clausola, riferimenti di pagina e una spiegazione in linguaggio naturale del motivo della segnalazione.

Evidenziare, revisionare e imparare. I risultati sono presentati in un’applicazione pensata per chi effettua la revisione, con una dashboard di amministrazione per la visibilità a livello di portfolio e una vista di dettaglio per l’analisi approfondita di ogni contratto. Il team di audit può approvare, sovrascrivere o fare l’escalation di ogni singolo risultato. Ogni correzione (a un valore estratto o a una classificazione) è registrata e conservata come extraction tip, in modo simile alle regole del playbook: questi suggerimenti sono archiviati nella memoria a lungo termine e alimentano l’agente AI a ogni esecuzione successiva. Domande AI Extract personalizzate per ogni campo dello schema permettono al team di audit di affinare il modo in cui l’agente interpreta condizioni specifiche, migliorando precision e recall a ogni batch. Un agente Snowflake Intelligence parallelo offre agli stakeholder un’interfaccia in linguaggio naturale per consultare lo stato degli audit e la percentuale di condizioni non standard, senza bisogno di accedere direttamente all’app.