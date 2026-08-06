Este é um estudo de caso interno que mostra como a equipe de Forward Deployed Engineers da Snowflake criou um agente de revisão de contratos com tecnologia de IA sobre a plataforma Snowflake. A ferramenta é usada internamente na Snowflake, sendo compartilhada aqui como exemplo de como recursos de IA de ponta podem transformar fluxos de trabalho regulados e de alto risco.

Tecnologia Snowflake utilizada: Snowflake Openflow, Snowflake Cortex AI, Cortex Agent, Data Agent Run, Snowflake AI Extract, Streamlit in Snowflake, Snowflake Intelligence

Processo de revisão tradicional

No mundo de alto risco do software corporativo, o ciclo de cotação até o recebimento depende inteiramente da velocidade e da precisão na revisão de contratos. Tradicionalmente, ajustar a escala das operações contábeis significa aumentar o quadro de funcionários para revisar manualmente e de forma minuciosa formulários de pedido personalizados, MSAs e aditivos de clientes. Esse método de trabalho manual cria um gargalo operacional e pode introduzir riscos de erro humano na identificação de cláusulas não padronizadas que afetam o reconhecimento de receita.

Em escala empresarial, a Snowflake processa um alto volume de contratos de clientes, que vão desde compromissos de capacidade estruturados até acordos especializados de marketplace. Cada um desses eventos contratuais traz termos exclusivos de negócios (como compromissos de capacidade, estruturas de desconto, frequências de faturamento e cláusulas de incentivo) que precisam ser revisados minuciosamente para garantir a conformidade no reconhecimento de receita e os controles de auditoria interna.

Ao testar os controles internos desse processo, os auditores leem cada PDF linha por linha, verificam os termos quanto a implicações padrão/não padrão e avaliam se o tratamento de receita relevante é adequado. Mas, conforme aumenta o volume de negócios da Snowflake, esse modelo não consegue ajustar a escala. Milhares de formulários de pedidos por trimestre, cada um exigindo uma revisão humana cuidadosa…

"A equipe de auditoria passava horas lendo manualmente PDFs para encontrar termos fora do padrão, mas ainda assim só conseguia fornecer garantia sobre uma amostra de todos os documentos", afirma Amrita Kapoor, VP de Auditoria Interna. "Precisávamos inverter o modelo. Ao permitir que a IA cuide da leitura exaustiva de todos os documentos, nossos auditores podem concentrar a experiência que possuem para lidar com as exceções, proporcionando, no final, uma garantia significativamente mais ampla e, eventualmente, repassando essa economia de tempo aos responsáveis pelos processos."