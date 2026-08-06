이 글은 Snowflake의 Forward Deployed Engineer 팀이 Snowflake Platform 위에 AI 기반 계약 검토 에이전트를 구축한 과정을 소개하는 내부 사례 연구를 담고 있습니다. 이 도구는 현재 Snowflake 내부에서 사용되고 있으며, 고위험 규제 워크플로우를 최첨단 AI 역량으로 어떻게 혁신할 수 있는지 보여주는 사례로 공유합니다.

사용된 Snowflake 기술: Snowflake Openflow, Snowflake Cortex AI, Cortex Agent, Data Agent Run, Snowflake AI Extract, Streamlit in Snowflake, Snowflake CoWork

기존 계약 검토 프로세스

엔터프라이즈 소프트웨어 비즈니스에서는 견적부터 대금 회수까지 이어지는 전체 프로세스가 계약 검토의 속도와 정확성에 크게 좌우됩니다. 기존에는 회계 운영을 확대하려면, 맞춤형 고객 주문 양식, 기본 계약(MSA) 및 수정 계약서를 일일이 검토할 인력을 늘려야 했습니다. 이러한 수작업 방식은 운영상의 병목을 만들고, 수익 인식에 영향을 미치는 비표준 조항을 식별하는 과정에서 인적 오류 위험을 높일 수 있었습니다.

Snowflake는 엔터프라이즈 규모의 사업을 운영하면서 구조화된 용량 약정부터 특수한 마켓플레이스 계약에 이르기까지 매우 많은 고객 계약을 처리합니다. 각각의 계약에는 용량 약정, 할인 구조, 청구 주기, 인센티브 조항 등 서로 다른 상업적 조건이 포함되어 있으며, 이러한 조건은 수익 인식 규정 준수와 내부 감사 통제를 위해 세밀하게 검토되어야 합니다.

이 프로세스의 내부 통제를 검증하기 위해 감사인은 각 계약서의 PDF 파일을 한 줄씩 읽으며, 각 조항이 표준 또는 비표준에 해당하는지 판단한 뒤, 이에 따른 수익 처리 방식이 적절한지도 검토합니다. 하지만 Snowflake의 계약 규모가 커질수록 이러한 방식은 더 이상 지속 가능하지 않았습니다. 분기마다 수천 건의 주문서를 모두 사람이 직접 꼼꼼하게 검토해야 했기 때문입니다.

Snowflake 내부 감사 부문 VP인 Amrita Kapoor는 이렇게 설명합니다.“감사팀은 비표준 조항을 찾기 위해 PDF를 몇 시간씩 직접 검토했지만, 결국 전체 계약 중 일부 표본에 대해서만 감사 보증을 제공할 수 있었습니다. 우리는 이 모델을 바꿔야 했습니다. AI가 전체 계약서를 빠짐없이 검토하도록 하면 감사인은 예외 사항을 판단하는 데 전문성을 집중할 수 있습니다. 이를 통해 감사 보증 범위를 크게 확대할 수 있고, 궁극적으로는 이러한 시간 절감 효과를 업무 담당 부서에 돌려줄 수 있습니다.”