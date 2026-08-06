Cette étude de cas interne explique comment l’équipe de Forward Deployed Engineer de Snowflake a créé un agent d’examen des contrats alimenté par l’IA sur la plateforme Snowflake. Cet outil est utilisé en interne chez Snowflake et présenté ici comme un exemple de la manière dont les fonctionnalités d’intelligence artificielle de pointe peuvent transformer des workflows réglementés à forts enjeux.

Technologies Snowflake utilisées : Snowflake Openflow, Snowflake Cortex AI, Cortex Agent, Data Agent Run, Snowflake AI Extract, Streamlit in Snowflake, Snowflake CoWork

Processus d’examen traditionnel

Dans l’univers à forts enjeux des logiciels d’entreprise, le cycle « devis-encaissement » repose entièrement sur la rapidité et la précision de l’examen des contrats. Traditionnellement, faire évoluer les opérations comptables consiste à recruter davantage de personnel pour examiner minutieusement les bons de commande clients personnalisés, les MSA et leurs avenants. Cette approche manuelle crée un goulot d’étranglement opérationnel et peut accroître les risques d’erreur humaine lors de l’identification des clauses non standard susceptibles d’avoir une incidence sur la comptabilisation du chiffre d’affaires.

À l’échelle de l’entreprise, Snowflake traite un volume important de contrats clients, allant des engagements de capacité structurés aux accords spécialisés conclus sur une marketplace. Chacun de ces événements contractuels comporte des conditions commerciales spécifiques, comme les engagements de capacité, les structures de remises, les fréquences de facturation et les clauses d’intéressement. Ces conditions doivent être examinées avec la plus grande rigueur afin de garantir la conformité de la comptabilisation du chiffre d’affaires et l’efficacité des contrôles d’audit interne.

Pour tester les contrôles internes associés à ce processus, les auditeurs lisent chaque PDF ligne par ligne, vérifient les implications standard ou non standard des conditions et examinent la pertinence du traitement du chiffre d’affaires applicable. Mais à mesure que le volume d’affaires de Snowflake augmente, ce modèle ne peut plus évoluer. Des milliers de bons de commande par trimestre, qui nécessitent chacun un examen humain minutieux…

« L’équipe d’audit passait des heures à parcourir manuellement les PDF pour trouver les conditions non standard, tout en ne fournissant une assurance que sur un échantillon de la population totale », explique Amrita Kapoor, VP Internal Audit. « Nous devions inverser le modèle. En confiant à l’IA la lecture exhaustive de l’ensemble de la population, nos auditeurs peuvent concentrer leur expertise sur le traitement des exceptions, ce qui permet d’élargir considérablement l’assurance fournie et, à terme, de répercuter ces gains de temps sur les responsables des processus. »