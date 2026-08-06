本記事は、SnowflakeのForward Deployed EngineerチームがSnowflakeプラットフォーム上でAI駆動の契約審査エージェントを構築した方法を共有する社内ケーススタディです。このツールはSnowflake内で使用されており、最先端のAI機能が、リスクが高く規制の厳しいワークフローをどのように変革できるかを示す例としてここで共有されています。

使用されたSnowflakeのテクノロジー：Snowflake Openflow、Snowflake Cortex AI、Cortex Agent、データ Agent Run、Snowflake AI Extract、Streamlit in Snowflake、Snowflake Intelligence

従来の審査プロセス

リスクの高いエンタープライズソフトウェアの世界では、見積もりから現金化までのライフサイクルは、契約審査のスピードと正確さに大きく依存しています。従来、経理業務を拡張するには、手作業による人員を追加し、カスタマイズされた顧客の注文書、基本合意書（MSA）、および修正契約を苦労して審査する必要がありました。この手作業によるアプローチは、運用上のボトルネックを生み出し、収益認識に影響を与える非標準的な条項を特定する際に、ヒューマンエラーのリスクをもたらす可能性があります。

エンタープライズ規模において、Snowflakeは、構造化されたキャパシティコミットメントから特殊なマーケットプレイス契約まで、大量の顧客契約を処理しています。これらの各契約イベントには、キャパシティコミットメント、割引構造、請求頻度、インセンティブ条項など、独自の商業条件が含まれており、収益認識のコンプライアンスと内部監査の制御のために細心の注意を払って審査する必要があります。

このプロセスに対する内部制御をテストする際、監査担当者は各PDFを1行ずつ読み、標準または非標準の条件がもたらす影響を確認し、関連する収益処理の妥当性を審査します。しかし、Snowflakeの取引量が増加するにつれて、このモデルはスケールしなくなります。四半期ごとに何千もの注文書があり、それぞれに人間による慎重な審査が必要です。

「監査チームは、非標準的な条件を見つけるためにPDFを手作業でスキャンするのに何時間も費やしていましたが、全体のサンプルに対してしか保証を提供できていませんでした」と、Internal Audit担当VPであるAmrita Kapoorは述べています。「私たちはこのモデルを覆す必要がありました。AIに全体を網羅的に読み込ませることで、監査担当者は例外処理に専門知識を集中させることができます。これにより、最終的に保証範囲が大幅に拡大し、将来的にはこの時間の節約をプロセスオーナーに還元することも可能になります」