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Che cos’è la visione artificiale? Applicazioni e casi d’uso

Scopri cos’è la visione artificiale e come funziona. Approfondisci capacità, casi d’uso, esempi e trend futuri dell’analisi visiva basata sull’AI.

Intelligenza artificiale/
Visione artificiale
  • Panoramica
  • Che cos’è la visione artificiale?
  • Visione artificiale vs intelligenza artificiale
  • Come funziona la visione artificiale
  • Task e capacità della visione artificiale
  • Applicazioni ed esempi di visione artificiale
  • Vantaggi della visione artificiale
  • Sfide della visione artificiale
  • Il futuro della visione artificiale
  • Conclusioni
  • FAQ sulla visione artificiale
  • Clienti che utilizzano Snowflake
  • Risorse correlate

Panoramica

La visione artificiale (computer vision) è un ramo dell’intelligenza artificiale che addestra le macchine a interpretare e comprendere il mondo visivo. Consente ai computer di analizzare immagini e video come gli esseri umani, identificando oggetti, riconoscendo pattern e traendo conclusioni da ciò che rilevano.

La computer vision è alla base di un numero crescente di sistemi intelligenti che automatizzano attività un tempo dipendenti dall’occhio umano. Dalla scansione delle etichette dei prodotti nei magazzini al rilevamento dei difetti sulle linee di produzione e alla lettura degli esami medici, la computer vision elabora i dati visivi in tempo reale e restituisce insight ai sistemi aziendali. Il risultato è un’analisi più rapida, un minor numero di errori e decisioni più informate in diversi settori.

Che cos’è la visione artificiale?

In sostanza, la computer vision insegna alle macchine a comprendere ciò che vedono. Combina informatica, matematica e machine learning per ricavare informazioni significative da immagini e video digitali. L’obiettivo non è solo acquisire contenuti visivi, ma interpretarli: identificare cosa contiene un’immagine, comprenderne il contesto e agire in base a queste informazioni.

Questa disciplina si basa su diverse capacità fondamentali. Il riconoscimento delle immagini consente ai sistemi di classificare ciò che vedono, ad esempio distinguendo un gatto da un cane o un pedone da un segnale stradale. Il rilevamento degli oggetti va oltre: localizza questi elementi all’interno di un’immagine e li traccia nel tempo. L’analisi dei pattern integra queste capacità, consentendo agli algoritmi di riconoscere forme, movimenti o texture ricorrenti che rivelano insight più ampi.

A differenza dell’elaborazione tradizionale delle immagini, che si concentra sul miglioramento o sulla compressione dei dati visivi, la computer vision mira a comprenderne il contenuto. Si distingue anche da altri rami dell’AI, come l’elaborazione del linguaggio naturale o i sistemi decisionali, perché si concentra sul modo in cui le macchine interpretano il mondo attraverso i pixel anziché attraverso parole o numeri.

Visione artificiale vs intelligenza artificiale

La computer vision è una componente del più ampio ecosistema dell’intelligenza artificiale. L’AI è un vasto campo dedicato alla creazione di sistemi che apprendono, ragionano e agiscono in modi associati all’intelligenza umana. Comprende discipline come l’elaborazione del linguaggio naturale, che consente ai computer di comprendere il parlato e il testo; la robotica, che combina movimento meccanico e percezione; e i sistemi decisionali, che analizzano i dati per scegliere le azioni ottimali.

La computer vision rappresenta il ramo visivo di questo ecosistema. Mentre altri sistemi di AI elaborano parole, numeri o dati strutturati, la computer vision si concentra sui pixel. Addestra i modelli a ricavare informazioni significative dagli input visivi, trasformando immagini e video grezzi in informazioni utilizzabili.

Come funziona la visione artificiale

Ogni sistema di computer vision inizia da un’immagine. L’immagine può provenire dalla fotocamera di uno smartphone, da un sensore industriale o da un feed satellitare, ma il processo inizia sempre nello stesso modo: acquisendo dati visivi grezzi. Prima dell’analisi, il sistema pulisce e standardizza i dati tramite la pre-elaborazione, regolando illuminazione, scala e rumore affinché le immagini siano pronte per l’interpretazione.

Segue l’estrazione delle feature, durante la quale gli algoritmi individuano dettagli significativi come bordi, colori, forme o texture. Queste feature vengono quindi confrontate con pattern appresi per classificare ciò che viene osservato. Ad esempio, un sistema addestrato a individuare crepe nell’impalcato di un ponte o codici a barre sui pacchi apprende le firme visive che definiscono ciascun elemento e usa questi segnali per formulare valutazioni rapide e accurate.

La computer vision moderna si basa in larga misura sul deep learning, in particolare sulle reti neurali convoluzionali (CNN). Questi modelli imparano automaticamente a riconoscere feature visive sempre più complesse, prima bordi e linee, poi oggetti e scene, elaborando enormi dataset di immagini etichettate. Una volta addestrate, le CNN possono eseguire inferenze in tempo reale, riconoscendo e classificando all’istante ciò che viene ripreso da una fotocamera.

Molte applicazioni utilizzano anche cicli di feedback che consentono ai sistemi di migliorare nel tempo. Quando un modello commette un errore, ad esempio identifica un oggetto in modo errato, la correzione diventa un nuovo dato di addestramento e migliora progressivamente l’accuratezza del sistema. In combinazione con il calcolo ad alta velocità e il deployment in ambienti cloud o edge, questi modelli basati sul feedback consentono a videocamere e sensori di interpretare l’ambiente circostante e reagire in pochi millisecondi.

Task e capacità della visione artificiale

La computer vision combina diverse capacità che consentono alle macchine non solo di vedere, ma anche di interpretare ciò che vedono. Ogni capacità si basa sulle altre per creare sistemi in grado di elaborare immagini e video, riconoscere pattern e prendere decisioni informate in tempo reale. Tra queste capacità rientrano:

 

Rilevamento e classificazione degli oggetti

Il rilevamento e la classificazione costituiscono le basi della maggior parte dei sistemi di computer vision. Il rilevamento localizza gli oggetti in un’immagine, come auto nelle riprese del traffico o prodotti su uno scaffale, mentre la classificazione identifica che cosa sono. Insieme, costituiscono la base dell’automazione in ambiti che vanno dal settore manifatturiero alla guida autonoma.

 

Riconoscimento facciale e analisi delle emozioni

Questi modelli mappano i punti di riferimento del volto e li confrontano con pattern memorizzati, consentendo applicazioni che spaziano dall’autenticazione biometrica sicura alla misurazione del sentiment della clientela in contesti retail e di intrattenimento. In Italia e nell'Unione Europea, il trattamento di dati biometrici è soggetto a un quadro normativo rigoroso. Il GDPR (Regolamento UE 2016/679, articolo 9) classifica i dati biometrici finalizzati all'identificazione univoca di una persona fisica come categorie particolari di dati personali, per le quali il trattamento è vietato salvo basi giuridiche specifiche e richiede la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità di supervisione competente in Italia. L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689, articolo 5, applicabile dal 2 febbraio 2025) vieta come regola generale l'identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico. I sistemi di riconoscimento facciale e di analisi radiometrica per applicazioni commerciali, inclusa la misurazione del sentiment o dell'emozione in contesti retail, non rientrano nel divieto assoluto previsto per l'ambito lavorativo ed educativo, ma sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio o soggetti a specifici obblighi di trasparenza e di conformità.

 

Segmentazione e annotazione delle immagini

La segmentazione suddivide i contenuti visivi in regioni più piccole ed etichettate, consentendo ai sistemi di comprendere scene complesse. Un modello di imaging medico, ad esempio, può isolare i tipi di tessuto in una scansione per supportare il personale radiologico nell’individuazione più precisa delle anomalie.

 

OCR e comprensione dei documenti

Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) trasforma il testo visivo, come fatture, documenti d’identità o appunti scritti a mano, in dati leggibili dalle macchine. Ciò consente l’elaborazione automatizzata dei documenti e l’inserimento dei dati su larga scala.

 

Riconoscimento delle attività e tracciamento del movimento

Queste capacità consentono ai sistemi di interpretare il movimento tra i fotogrammi di un video. Permettono di identificare la caduta di una persona in un contesto sanitario, monitorare i workflow delle linee di assemblaggio o analizzare i flussi di traffico per migliorare la sicurezza.

Applicazioni ed esempi di visione artificiale

Oggi la computer vision è integrata nelle attività operative quotidiane di numerosi settori. Dalle auto alle cliniche, fino agli stabilimenti produttivi, trasforma i dati visivi in azioni concrete. Ecco come viene utilizzata oggi:

 

Veicoli autonomi e analisi del traffico

Le auto a guida autonoma si affidano alla computer vision per interpretare l’ambiente circostante. Videocamere e sensori trasmettono flussi continui di dati visivi a modelli che rilevano i pedoni, leggono i segnali stradali e riconoscono la segnaletica orizzontale. La stessa tecnologia consente alle città di analizzare i flussi di traffico, ottimizzare i semafori e migliorare la sicurezza stradale attraverso il monitoraggio in tempo reale.

 

Diagnostica sanitaria e imaging medico

In medicina, la computer vision supporta il personale medico identificando pattern che potrebbero sfuggire all’occhio umano. Gli algoritmi possono rilevare tumori nelle radiografie, segmentare i tessuti nelle risonanze magnetiche o segnalare anomalie nelle immagini retiniche. Questi strumenti non sostituiscono il personale clinico, ma forniscono secondi pareri più rapidi e coerenti che accelerano la diagnosi e il trattamento.

 

Analisi dei dati nel retail e tracciamento del comportamento della clientela

I retailer utilizzano la computer vision per capire come le persone si muovono nei punti vendita. Le videocamere tracciano i pattern di affluenza, le interazioni con i prodotti e i tempi di permanenza per ottimizzare layout e merchandising. Alcuni sistemi monitorano anche le scorte a scaffale, avvisando il personale quando è necessario riassortire gli articoli.

 

Rilevamento dei difetti nel settore manifatturiero

Gli stabilimenti utilizzano sistemi di visione per individuare difetti o deviazioni in tempo reale. Le videocamere posizionate lungo le linee di produzione riprendono ogni prodotto e gli algoritmi lo confrontano all’istante con la versione ideale. Questo consente ai produttori di individuare tempestivamente i difetti, ridurre gli scarti e mantenere una qualità costante su larga scala.

 

Sistemi di sicurezza e sorveglianza

La computer vision è alla base delle moderne infrastrutture di sicurezza, dal riconoscimento facciale negli aeroporti al rilevamento del movimento nelle smart camera. Questi sistemi analizzano continuamente i filmati, distinguono i movimenti ordinari dalle potenziali minacce e attivano avvisi non appena rilevano attività insolite.

 

Elaborazione dei documenti e OCR

Le aziende utilizzano la computer vision per convertire documenti scansionati, ricevute e moduli compilati a mano in dati strutturati. Gli strumenti OCR estraggono e organizzano informazioni che possono essere ricercate, convalidate e inserite direttamente nei workflow aziendali, eliminando l’inserimento manuale dei dati.

Vantaggi della visione artificiale

Adottare la computer vision significa lavorare in modo più intelligente e veloce. La tecnologia offre numerosi vantaggi concreti, migliorando accuratezza, velocità e user experience. Ecco alcuni dei principali vantaggi della tecnologia:

 

Maggiore automazione ed efficienza

La computer vision elimina la necessità di svolgere task visivi ripetitivi, consentendo alle persone di concentrarsi su attività a maggior valore. Semplifica le operations, dalle linee di assemblaggio agli hub logistici, aumentando la capacità produttiva e riducendo i costi di manodopera.

 

Maggiore accuratezza nei task visivi

I modelli di AI addestrati su dataset di grandi dimensioni rilevano dettagli impercettibili che potrebbero sfuggire alle persone, producendo risultati più coerenti e meno errori. Questa precisione migliora il controllo qualità e consente ai diversi settori di rispettare standard di compliance o sicurezza più rigorosi.

 

Capacità decisionali in tempo reale

Elaborando immediatamente i dati visivi, la computer vision consente alle organizzazioni di agire mentre gli eventi si verificano. La capacità di rilevare gli eventi e intervenire in pochi secondi consente di prevenire incidenti, ridurre il tempo di inattività e migliorare la consapevolezza situazionale.

 

Deployment scalabile su più piattaforme

La computer vision viene eseguita su dispositivi edge, come smartphone e sensori industriali, e su sistemi di analisi dei dati basati sul cloud. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di iniziare su scala ridotta ed estendere il deployment a prodotti, strutture o aree geografiche senza ricostruire i sistemi.

 

Riduzione degli errori umani

I sistemi di visione automatizzati mantengono prestazioni costanti, riducendo le sviste e aumentando l’affidabilità negli ambienti in cui l’accuratezza è essenziale. A differenza delle persone, non si affaticano né perdono la concentrazione, quindi i risultati rimangono stabili indipendentemente dalla durata di funzionamento del sistema.

 

Migliori customer experience e user experience

La computer vision consente di creare interazioni più fluide e personalizzate, come gli acquisti senza cassa e le interfacce adattive. Quando riconoscono comportamenti e contesto, i sistemi anticipano le esigenze e riducono gli attriti nelle esperienze quotidiane.

Sfide della visione artificiale

Nonostante le sue potenzialità, la computer vision non è una tecnologia plug-and-play. La realizzazione di sistemi affidabili richiede di superare ostacoli persistenti legati alla qualità dei dati, alle prestazioni e all’integrazione. Ecco alcune delle principali sfide:

 

Variabilità della qualità delle immagini e dell’illuminazione

Le variazioni nell’illuminazione, nell’angolazione della fotocamera o nella risoluzione possono compromettere i risultati del rilevamento. Un modello addestrato con foto nitide e ben illuminate può non funzionare quando cambiano le condizioni, ad esempio in magazzini scarsamente illuminati o in presenza di riflessi all’aperto, rendendo difficile garantire input uniformi.

 

Requisiti computazionali elevati

L’esecuzione di un modello di deep learning per l’analisi in tempo reale richiede hardware potente e un elevato consumo energetico. L’addestramento e l’inferenza su larga scala richiedono spesso GPU o chip specializzati, con un conseguente aumento dei costi infrastrutturali e operativi.

 

Disponibilità limitata di dati di addestramento etichettati

Senza dataset diversificati e accuratamente annotati, i modelli faticano a generalizzare e ad adattarsi a nuove condizioni. Raccogliere ed etichettare un numero sufficiente di esempi richiede molto lavoro, mentre le lacune nei dati generano spesso sistemi fragili che offrono prestazioni scarse al di fuori degli scenari ideali.

 

Bias ed equità nel riconoscimento visivo

I modelli addestrati su dati sbilanciati possono identificare erroneamente alcuni gruppi demografici o offrire prestazioni inferiori per tali gruppi. Correggere questi bias richiede di ripensare la composizione dei dataset e integrare processi di test e revisione che individuino tempestivamente le disparità.

 

Integrazione con i sistemi legacy

Le infrastrutture meno recenti spesso non dispongono delle prestazioni o della compatibilità necessarie per i moderni workload di AI. Collegare nuove piattaforme di computer vision a database esistenti o strumenti operativi può richiedere la reingegnerizzazione dei workflow o l’aggiunta di middleware per colmare il divario.

Il futuro della visione artificiale

La computer vision si evolve rapidamente grazie a nuove tecniche di AI e a componenti hardware che la rendono più veloce, intelligente e accessibile. Questi trend emergenti indicano la direzione in cui si sta evolvendo la tecnologia:

 

Modellazione spaziale basata sull’AI e apprendimento multimodale

I sistemi futuri combineranno i dati visivi con altri input sensoriali, come audio, testo e profondità, per comprendere più a fondo l’ambiente circostante.

 

Visione in tempo reale sui dispositivi edge

I progressi nelle reti neurali leggere e nei chip efficienti stanno spostando l’analisi dal cloud all’edge.

 

Mappatura 3D e realtà aumentata

 

La computer vision si estende oltre le immagini bidimensionali per comprendere ambienti 3D, integrando il mondo fisico e quello digitale.

 

Generazione di dati sintetici per l’addestramento

I team di sviluppo utilizzano immagini simulate o generate dall’AI per addestrare i modelli e superare la scarsità di dati.

 

Democratizzazione degli strumenti di visione per utenti non tecnici

Le piattaforme no-code e low-code rendono la computer vision accessibile agli utenti aziendali privi di formazione specialistica, ampliando le possibilità di innovazione e l’accessibilità.

Conclusioni

La computer vision è al centro dell’attuale rivoluzione dell’AI. Consentendo alle macchine di vedere e interpretare il mondo, trasforma i dati visivi in insight immediati e fruibili. Le stesse tecnologie di base che supportano il rilevamento degli oggetti, il riconoscimento dei pattern e l’analisi in tempo reale stanno trasformando le modalità operative dei diversi settori, rendendo più intelligente l’automazione, aumentando la precisione e consentendo di scalare più rapidamente.

Nei settori sanitario, retail, manifatturiero e dei trasporti, la computer vision migliora i processi decisionali e semplifica i workflow che in precedenza dipendevano esclusivamente dall’intervento umano. Con la continua evoluzione di questi sistemi, la computer vision non si limita ad analizzare ciò che ha davanti, ma consente alle aziende di anticipare ciò che accadrà.

FAQ sulla visione artificiale

Le 3 R, recognition, reconstruction e re-organization, descrivono come i sistemi di visione interpretano le immagini. Recognition identifica ciò che è presente. Reconstruction ricostruisce la forma 3D o la disposizione di una scena a partire da immagini 2D. Re-organization raggruppa i pixel in parti significative, affinché le altre fasi possano operare in modo più rapido e accurato. La maggior parte dei sistemi combina tutte e tre.

Per sviluppare soluzioni di computer vision, si utilizzano comunemente OpenCV per le operazioni sulle immagini e TensorFlow o PyTorch per addestrare ed eseguire i modelli. Il deployment avviene su servizi cloud come Azure o AWS oppure, quando la latenza è un fattore critico, su dispositivi edge. I data cloud come Snowflake consentono di gestire i dati di addestramento, le feature e le pipeline che alimentano questi modelli.

Le reti neurali convoluzionali (CNN) supportano task come il riconoscimento e il rilevamento degli oggetti. Metodi classici come le cascate di Haar sono ancora utilizzati nei sistemi leggeri di rilevamento dei volti, mentre il flusso ottico traccia il movimento tra i fotogrammi di un video. Molti sistemi in produzione combinano questi approcci per bilanciare velocità e accuratezza.

L’elaborazione delle immagini migliora un’immagine, ad esempio riducendo il rumore di una foto o regolandone il contrasto. La computer vision interpreta l’immagine: identifica gli oggetti, segmenta le aree e attiva azioni in base a ciò che “vede”.