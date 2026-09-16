Che cos’è la visione artificiale? Applicazioni e casi d’uso

La computer vision è una componente del più ampio ecosistema dell’intelligenza artificiale. L’AI è un vasto campo dedicato alla creazione di sistemi che apprendono, ragionano e agiscono in modi associati all’intelligenza umana. Comprende discipline come l’elaborazione del linguaggio naturale, che consente ai computer di comprendere il parlato e il testo; la robotica, che combina movimento meccanico e percezione; e i sistemi decisionali, che analizzano i dati per scegliere le azioni ottimali.
La computer vision rappresenta il ramo visivo di questo ecosistema. Mentre altri sistemi di AI elaborano parole, numeri o dati strutturati, la computer vision si concentra sui pixel. Addestra i modelli a ricavare informazioni significative dagli input visivi, trasformando immagini e video grezzi in informazioni utilizzabili.