Snowpark Connect est une offre de calcul entièrement managée qui exécute toutes les opérations dans le moteur Snowflake grâce au pushdown des requêtes. Il n’est donc plus nécessaire de provisionner un cluster Spark distinct ni de transférer les données, ce qui évite les coûts d’entrée et de sortie associés.

Le connecteur Spark nécessite quant à lui un cluster Spark distinct et implique des transferts de données. De plus, il ne peut appliquer le pushdown qu’à une partie des opérations Spark SQL.