Masquage des données : guide de la protection des données sensibles
Les entreprises collectent de plus en plus d’informations sensibles, et la protection de ces données devient une priorité absolue. Le masquage des données permet aux équipes d’utiliser en toute sécurité des données réelles pour le développement, les tests et l’analytique, sans exposer d’informations privées ou réglementées.
- Présentation
- Qu’est-ce que le masquage des données ?
- Quand utiliser le masquage des données
- Types de masquage des données
- Techniques courantes de masquage des données
- Ressources
Présentation
Les données sensibles ou confidentielles, comme les informations personnellement identifiables, les données financières et la propriété intellectuelle, doivent être protégées contre tout accès non autorisé ou usage abusif. Pourtant, dans le cadre des activités business, il faut pouvoir partager ces données avec différents systèmes, partenaires et utilisateurs. Le masquage des données regroupe un ensemble de techniques conçues pour rendre les informations sensibles illisibles afin de pouvoir les utiliser selon les besoins, tout en les protégeant. Les données masquées à l’aide de ces techniques ne peuvent pas être reliées à leurs valeurs d’origine sans accès au jeu de données principal.
Qu’est-ce que le masquage des données ?
Le masquage des données désigne un ensemble de techniques qui protègent les données sensibles ou confidentielles en brouillant ou en masquant leurs valeurs d’origine. Il est généralement utilisé avec d’autres mesures de sécurité des données, comme les contrôles d’accès, le chiffrement des données et l’audit, afin d’offrir une approche complète de protection des données sensibles tout au long de leur cycle de vie.
Quand utiliser le masquage des données
De nombreux types de données doivent être protégés contre toute utilisation non autorisée, depuis les données de santé des patients à celles relatives à la propriété intellectuelle. Lorsque vous identifiez les jeux de données à protéger, tenez compte des éléments suivants.
Conformité réglementaire
Le masquage des données sert à protéger les données couvertes par les réglementations sur la confidentialité des données, notamment le RGPD et le California Consumer Privacy Act (CCPA). Le masquage des données est un excellent outil de conformité, car il offre un contrôle très fin sur les personnes qui disposent d’un accès, sur les données auxquelles elles peuvent accéder, jusqu’au niveau de la colonne, et sur la façon dont le suivi de ces données s’effectue.
Développement et tests
Pendant le développement et les tests, les données sont particulièrement vulnérables, car les ingénieurs, développeurs, testeurs et autres intervenants ont accès à des jeux de données sensibles. Le masquage des données permet aux équipes de travailler avec des données de test réalistes, très proches des données d’origine, sans exposer d’informations sensibles.
Formation et démonstrations
Le masquage des données est souvent utilisé pour la formation logicielle ou les démonstrations. Les entreprises peuvent enrichir ces expériences en utilisant des données réalistes sans exposer de véritables informations clients ou propriétaires.
Confidentialité et confiance des consommateurs
Il est judicieux de protéger les données clients qui ne sont pas couvertes par des exigences réglementaires, tout simplement parce que les clients se préoccupent de la confidentialité des données. Lorsqu’un client fait affaire avec une entreprise, il lui fait confiance pour protéger ses informations privées. Si cette confiance est trahie, la relation peut être gravement compromise, voire rompue. En utilisant le masquage des données et en le faisant savoir, les entreprises contribuent à préserver la confiance des clients.
Types de masquage des données
Il existe deux grands types de masquage des données : statique et dynamique. Le choix d’une technique de masquage des données dépend de plusieurs facteurs, comme le niveau de sensibilité des données, les exigences de conformité réglementaire et le cas d’usage visé. Les techniques de masquage statique et de masquage dynamique (Dynamic Data Masking) sont aussi souvent utilisées ensemble, de manière complémentaire, pour assurer une protection complète des données dans différents environnements et cas d’usage.
Masquage statique des données
Le masquage statique des données consiste à masquer les données stockées, en remplaçant de façon permanente les données sensibles par des valeurs fictives ou masquées. Les jeux de données obtenus ne contiennent aucune donnée réelle. Le masquage statique des données est généralement utilisé dans des environnements hors production, comme les environnements de développement, de test ou de formation. Les techniques les plus courantes incluent la substitution, le brassage et le masquage.
Masquage dynamique des données
Le masquage dynamique des données est plus adapté aux environnements de production, où des utilisateurs ou des applications autorisés peuvent avoir besoin d’accéder aux données d’origine non masquées pour des besoins business légitimes. L’approche dynamique masque les données sensibles en temps réel, au moment où elles sont consultées ou extraites, ce qui permet aux utilisateurs autorisés de voir les données d’origine, tandis que les utilisateurs non autorisés n’accèdent qu’à la version masquée. Les techniques les plus courantes incluent le masquage et le chiffrement.
Masquage des données à la volée
Le masquage des données à la volée est une approche d’implémentation spécifique du Dynamic Data Masking. Il s’agit d’une technique dans laquelle le processus de masquage s’exécute en temps réel, au moment où les données sont consultées ou interrogées, généralement via une couche middleware ou un proxy entre la base de données et l’application cliente. Les règles de masquage sont appliquées dynamiquement au moment où les données sont consultées, puis les données masquées sont renvoyées à l’application cliente. La différence essentielle, c’est que le masquage des données à la volée ne nécessite aucune modification de l’application ni de la base de données.
Techniques courantes de masquage des données
De nombreuses techniques de masquage des données peuvent être déployées, et les organisations choisissent souvent d’en combiner plusieurs selon le niveau de sensibilité des données, les exigences réglementaires, le cas d’usage visé et le niveau de protection requis. Voici quelques techniques courantes de masquage des données :
- Chiffrement : le chiffrement consiste à convertir les données sensibles dans un format codé, lisible uniquement à l’aide de la clé de déchiffrement appropriée.
- Tokénisation : la tokénisation remplace les données sensibles par une valeur de substitution, un token, qui n’a aucune signification intrinsèque, mais qui peut être rattaché aux données d’origine.
- Occultation ou masquage des données : l’occultation consiste à supprimer ou à masquer les données sensibles en les remplaçant par un caractère de masquage ou par des espaces vides. Cette technique est souvent utilisée pour le masquage partiel, lorsqu’une partie seulement des données sensibles est masquée et que le reste demeure visible à des fins de contexte ou d’identification.
- k-anonymisation : la k-anonymisation est une technique qui rend chaque enregistrement d’un jeu de données impossible à distinguer d’au moins k-1 autres enregistrements. Ainsi, si quelqu’un consulte les données, il ne peut pas isoler une personne à partir de ces attributs, puisqu’au moins k-1 autres personnes présentent les mêmes caractéristiques. Cette approche contribue à protéger la vie privée en rendant l’identification des personnes plus difficile dans le jeu de données.
- Confidentialité différentielle : la confidentialité différentielle ajoute un bruit contrôlé ou une part d’aléa à un jeu de données afin de protéger la vie privée des individus, tout en permettant des analyses statistiques pertinentes. Elle garantit, d’un point de vue mathématique, que la présence ou l’absence des données d’un individu dans le jeu de données a un effet négligeable sur les résultats des requêtes ou des analyses effectuées sur les données.
- Pseudonymisation : la pseudonymisation consiste à remplacer les données identifiables, comme les noms ou les identifiants, par des pseudonymes ou des identifiants artificiels. Cette technique dissocie les données sensibles du pseudonyme, ce qui rend l’identification des individus plus difficile tout en permettant le traitement et l’analyse des données.
- Moyennage : le moyennage, ou agrégation par moyenne, consiste à remplacer les valeurs spécifiques de données sensibles par la valeur moyenne d’un groupe ou d’un sous-ensemble d’enregistrements. Cette technique peut protéger la vie privée en occultant les valeurs individuelles tout en préservant les propriétés statistiques globales des données.