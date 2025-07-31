Le masquage des données à la volée est une approche d’implémentation spécifique du Dynamic Data Masking. Il s’agit d’une technique dans laquelle le processus de masquage s’exécute en temps réel, au moment où les données sont consultées ou interrogées, généralement via une couche middleware ou un proxy entre la base de données et l’application cliente. Les règles de masquage sont appliquées dynamiquement au moment où les données sont consultées, puis les données masquées sont renvoyées à l’application cliente. La différence essentielle, c’est que le masquage des données à la volée ne nécessite aucune modification de l’application ni de la base de données.