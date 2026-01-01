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Traçabilité des données : guide essentiel pour la gestion des données d’entreprise
Découvrez comment la traçabilité des données permet de restaurer le contexte afin que les équipes puissent maîtriser le changement, investiguer les incidents et utiliser les données avec une confiance accrue.
DÉFINITION DE LA TRAÇABILITÉ DES DONNÉES
La traçabilité des données permet de suivre leur circulation d’un système à un autre au fil du temps. Elle montre d’où proviennent les données, comment elles ont été transformées, quels actifs elles alimentent et quels rapports, applications ou systèmes en aval en dépendent. Selon la plateforme, la traçabilité peut être établie au niveau de la table, de la vue, du pipeline, de la colonne, voire du champ imbriqué.
Lorsque les données sont réutilisées par différentes équipes et systèmes, le contexte a tendance à s’éroder plus vite que ne le prévoient les entreprises. La traçabilité des données offre aux équipes un moyen de suivre le cheminement des données de leur source jusqu’à leur utilisation, y compris les transformations, les dépendances et les actifs en aval qui conditionnent leur interprétation.
La traçabilité des données aide les entreprises à répondre à une question pratique : lorsque les données changent en amont, quelles autres modifications cela entraîne-t-il en aval ? Une table de chiffre d’affaires peut alimenter simultanément des tableaux de bord, des modèles, des processus opérationnels et des rapports de direction. Ainsi, en cas de modification d’un champ source ou d’une transformation, les équipes doivent pouvoir en suivre l’impact à travers les systèmes avant que les incohérences ne se propagent davantage.
Dans les environnements d’entreprise, il est rare que les données restent au même endroit ou sous la même forme bien longtemps. Un même jeu de données peut être copié, joint, filtré, enrichi, masqué, agrégé et republié au sein d’équipes ne partageant ni les mêmes hypothèses ni le même contexte. Sans traçabilité, les équipes se retrouvent à devoir reconstituer ce fil d’événements manuellement. Avec la traçabilité, les équipes peuvent examiner ce parcours, comprendre comment un actif s'est construit et prendre de meilleures décisions quant à la fiabilité et la pertinence de son utilisation.
Qu’est-ce que la traçabilité des données ?
La traçabilité des données consigne la façon dont les données transitent à travers les systèmes au fil du temps. Elle enregistre d’où proviennent les données, comment elles ont été transformées, quels actifs elles alimentent et quels rapports, applications ou systèmes en aval reposent désormais sur elles. Selon la plateforme, la traçabilité peut s’appliquer au niveau de la table, de la vue, du pipeline ou de la colonne, et jusqu’au niveau du champ pour celles qui gèrent les données imbriquées ou semi-structurées.
Pour être pleinement utile, la vue de traçabilité doit montrer les relations sur lesquelles les équipes peuvent agir, notamment la logique de transformation, les dépendances, la propriété des données, le contexte d’utilisation et, dans de nombreux cas, les politiques ou classifications associées aux données au fil de leur circulation. Lorsqu’un data steward doit vérifier qu’un champ sensible a bien été masqué avant d’atteindre un environnement d’analyse, ou qu’un ingénieur doit comprendre quels tableaux de bord cesseront de fonctionner en cas de changement de schéma, la traçabilité doit permettre de répondre à ces questions sans nécessiter d’enquête manuelle.
C’est pourquoi la traçabilité des données est souvent considérée comme un pilier de la gouvernance moderne des données, et non comme un simple exercice de documentation. Elle permet aux équipes un moyen de vérifier comment les données sont produites et consommées, ce qui facilite l’évaluation de leur fiabilité, l’investigation des incidents et la gestion des changements à l’échelle d’un vaste patrimoine de données.
Modélisation et traçabilité des données
La modélisation et la traçabilité des données sont étroitement liées, mais répondent à des objectifs différents. Un modèle de données définit la façon dont les données sont structurées et les relations entre les entités au sein d’un système ou d’un domaine. La traçabilité des données montre comment ces données circulent, évoluent et sont utilisées à travers les systèmes au fil du temps. Concrètement, ces deux approches gagnent à être associées. Un modèle de données aide les équipes à comprendre ce qu’un jeu de données est censé représenter, tandis que la traçabilité leur permet de vérifier comment il a été produit, transformé et consommé dans des workflows réels.
Cette distinction est importante au sein des entreprises, où la structure à elle seule ne suffit pas à expliquer la réalité opérationnelle. Un modèle bien conçu peut définir les relations prévues entre les entités, mais la traçabilité montre si les tables, les rapports et les applications en aval exploitent réellement cette structure de manière cohérente. Exploitées conjointement, la modélisation et la traçabilité des données fournissent aux équipes un contexte plus solide pour la gouvernance, l’analyse d’impact et l’utilisation des données en toute confiance.
Avantages et importance de la traçabilité des données
La traçabilité des données prend toute son importance dès lors que les équipes doivent expliquer un résultat, évaluer l’impact d’un changement ou vérifier qu’un jeu de données est utilisé de manière appropriée. Dans des environnements stables et peu complexes, les collaborateurs peuvent parfois garder ce contexte à l’esprit. À l’échelle de l’entreprise, où les données transitent par de nombreux pipelines, outils et équipes, cette approche s’effondre rapidement.
Analyse d’impact éclairée
L’un des avantages les plus évidents porte sur l’analyse d’impact. Lorsqu’une table source change, la traçabilité aide les équipes à identifier les rapports, modèles, features ou tâches en aval qui en dépendent avant de procéder à toute modification. Cela réduit les pannes évitables et raccourcit le cycle entre une proposition de changement et son déploiement sécurisé.
Accélération du débogage
La traçabilité accélère également le débogage. Si une métrique semble erronée dans un tableau de bord, les équipes peuvent remonter le fil de l’actif de données en passant par les étapes de transformation, ses tables intermédiaires et ses systèmes sources, au lieu de vérifier chaque point de défaillance potentiel de manière isolée. Ce même parcours qui permet à un ingénieur d’isoler une transformation défaillante peut aider un data steward à identifier à quelle étape une définition a dérivé ou une règle de qualité a cessé d’être appliquée.
Confiance renforcée
La confiance entre également en ligne de compte. Les analystes, data scientists et autres parties prenantes métiers sont plus enclins à utiliser un jeu de données en toute confiance lorsqu’ils peuvent en examiner l’origine, comprendre comment il a été façonné et s’assurer qu’il est gouverné de manière appropriée. La confiance revêt une importance encore plus grande à mesure que les entreprises déploient à grande échelle des systèmes d’analyse en libre-service et d’IA, un contexte où de plus en plus d’utilisateurs prennent des décisions s’appuyant sur des actifs qu’ils n’ont pas créés eux-mêmes.
Fonctionnement de la traçabilité des données
La traçabilité des données est généralement établie à partir de métadonnées recueillies au sein des systèmes où les données sont stockées, transformées et consommées. Cela comprend des bases de données, des data warehouses, des data lakes, des outils d’orchestration, des plateformes d’intégration, des outils de Business Intelligence, des notebooks, des catalogues et des systèmes de gouvernance. L’objectif est de capturer suffisamment de détails techniques pour reconstruire le parcours des données, puis de le présenter de façon à permettre aux équipes de l’inspecter et de l’exploiter.
La traçabilité est en partie dérivée de l’analyse des requêtes, de la logique de transformation ou des définitions de pipelines. Elle est aussi en partie capturée via des intégrations natives, des API ou des scans automatisés de référentiels de métadonnées. Dans les environnements plus matures, la traçabilité est mise à jour en continu à mesure que les schémas, les traitements et les dépendances évoluent, ce qui permet d’éviter que le graphe ne devienne obsolète au fil de l’évolution de l’écosystème.
Il ne suffit pas que les connexions existent, elles doivent rester suffisamment à jour pour appuyer de vraies décisions. Une cartographie de la traçabilité qui reflète l’architecture du trimestre dernier n’est pas d’une grande aide lorsque les équipes tentent de comprendre la panne de pipeline survenue le matin même ou d’évaluer le périmètre d’impact de la mise à jour d’un schéma.
PIÈGE COURANT
De nombreuses entreprises abordent la traçabilité des données comme un projet de documentation ponctuel, et non comme une capacité opérationnelle gérée en continu. À mesure que les pipelines, les schémas et les dépendances évoluent, une traçabilité mise à jour manuellement peut rapidement devenir obsolète, réduisant ainsi la confiance qu’on lui accorde et limitant son utilité pour la gouvernance, le débogage et l’analyse d’impact.
La traçabilité des données repose sur les métadonnées, mais elle n’est pas pour autant synonyme de gestion des métadonnées. Les métadonnées décrivent l’actif. La traçabilité, elle, retrace les liens entre cet actif et les autres au fil du temps.
- Les métadonnées techniques peuvent capturer les définitions de schémas, la logique de transformation, l’historique des traitements, les dépendances système et les profils d’accès. Elles peuvent montrer, par exemple, qu’une table alimente une autre via un traitement de transformation.
- Les métadonnées métier apportent une dimension différente : propriétaire, data steward, définition du glossaire, statut de certification, tags, classification de sensibilité, consignes d’utilisation et cadre réglementaire. Ainsi, elles peuvent expliquer si cet actif en aval est certifié, quelle équipe en est propriétaire, ce que signifie l’indicateur, si les données sont sensibles et à quelle fréquence il est actualisé.
Lorsque ces signaux sont combinés au sein d’un catalogue de données moderne, le parcours de traçabilité devient un moyen de déterminer si ce flux est acceptable, encadré et aligné sur l’usage prévu des données. Il convient de noter que cette vision plus complète, où la traçabilité technique est enrichie de notions de propriété, de classification et de cadre réglementaire, correspond à ce qu’apporte une traçabilité adossée au catalogue. La traçabilité technique seule indique le parcours suivi, tandis que le catalogue permet de l’interpréter sous l’angle de la gouvernance.
Les métadonnées décrivent l’actif de données ; la traçabilité, quant à elle, révèle ses interdépendances avec les autres actifs au fil du temps.
C’est pourquoi la traçabilité est particulièrement importante pour ces équipes. Une politique ne s’applique pas en vase clos. Si une colonne est marquée comme réglementée, les équipes doivent savoir vers où elle est acheminée, comment elle est transformée, quels actifs dérivés comportent encore un risque et si les contrôles continuent de s’appliquer en aval. La traçabilité permet de mettre en évidence ces parcours afin que les data stewards puissent retracer l’exposition des données, valider les contrôles et examiner les exceptions aux règles avec davantage d’assurance.
Le même principe s’applique aux définitions et à la gestion des données. La définition d’un indicateur peut sembler clairement établie dans un glossaire, mais si les équipes ont créé des transformations parallèles ou une logique incohérente en aval, la vérité opérationnelle peut s’être écartée de la version documentée. La traçabilité aide les équipes à comparer la signification documentée d’un actif de données avec son parcours réel à travers les systèmes de production.
Collecte automatisée des métadonnées
Dans un patrimoine de données moderne, les tables sont mises à jour, les pipelines sont révisés, les schémas évoluent et les dépendances fluctuent trop souvent pour que la documentation manuelle puisse rester d’actualité très longtemps. La collecte automatisée des métadonnées préserve l’utilité de la traçabilité des données alors même que les environnements deviennent de plus en plus distribués et évoluent plus fréquemment.
La collecte automatisée repose sur l’utilisation de crawlers, de connecteurs ou d’écouteurs d’événements qui scannent ou surveillent en permanence les sources de données et capturent les métadonnées.
Lorsque les métadonnées sont collectées en continu, les équipes sont plus à même de :
- Identifier les dépendances en amont et en aval.
- Effectuer une analyse d’impact avant toute modification système.
- Remonter à la source des problèmes de qualité des données.
- Répondre aux exigences de conformité réglementaire et d’audit.
- Permettre l’analyse en libre-service en toute confiance.
Traçabilité et qualité des données
Lorsqu’un problème de qualité des données survient, il peut être extrêmement difficile d’identifier son point d’entrée dans le système et de comprendre jusqu’où il s’est propagé avant que quiconque ne le détecte. La traçabilité des données permet de mettre en évidence les dépendances en amont, les étapes de transformation et les consommateurs en aval liés à l’actif concerné.
Si une valeur arrive en retard, si une jointure modifie le nombre de lignes de manière inattendue ou si un champ commence à contenir des valeurs nulles après la mise à jour d’un pipeline, la traçabilité aide les équipes à cibler leur investigation. Au lieu de traiter chaque problème de qualité comme un cas isolé, les équipes peuvent suivre la chaîne de dépendances et inspecter les étapes où les données ont été filtrées, agrégées, enrichies ou republiées.
C’est également pour cette raison que la traçabilité est étroitement liée aux programmes de qualité des données. Les règles de qualité sont plus utiles lorsque les équipes peuvent voir où elles s’appliquent, quels actifs elles protègent et quels processus en aval en dépendent. L’échec d’un contrôle de validation n’a pas le même impact selon qu’il affecte un jeu de données exploratoire interne ou qu’il alimente un rapport financier, une application destinée aux clients ou un modèle utilisé en production.
Avec le temps, la traçabilité permet aux entreprises de passer d’une correction réactive des anomalies à une gestion des changements beaucoup plus rigoureuse. Les équipes commencent à identifier les actifs qui revêtent une importance structurelle, à repérer les dépendances fragiles et à déterminer quels systèmes en amont génèrent le plus de risques en aval. Il est ainsi plus facile de hiérarchiser les actions de remédiation et de positionner les contrôles qualité là où ils auront la plus grande valeur opérationnelle.
La traçabilité permet aux entreprises de passer d’une correction réactive des anomalies à une gestion des changements beaucoup plus rigoureuse.
Traçabilité des données et conformité réglementaire
Les équipes de conformité sont souvent amenées à répondre à des questions concrètes qui semblent simples, jusqu’à ce qu’elles soient confrontées à un patrimoine de données complexe :
- D’où proviennent ces données ?
- Qui les a manipulées ?
- Quelles transformations ont-elles subies ?
- Quels systèmes en aval les ont reçues ?
- Les contrôles appropriés ont-ils été appliqués tout au long de leur parcours ?
La traçabilité des données aide les entreprises à répondre à ces questions avec des preuves. En documentant les flux et les transformations des données d’un système à l’autre, la traçabilité crée une piste d’audit que les équipes peuvent exploiter pour démontrer comment les informations sensibles ont été traitées, retracer le parcours des données gouvernées et identifier les points de vigilance lors d'un changement de politique.
Ces informations s’avèrent précieuses dans un large éventail de contextes réglementaires et de contrôle interne. Les équipes chargées de la protection des données peuvent avoir besoin de vérifier comment les données personnelles ont transité entre les différents environnements. Les équipes financières peuvent avoir besoin de comprendre comment un chiffre publié a été calculé. Les équipes chargées de la gouvernance peuvent être amenées à démontrer que les données à accès restreint n’ont pas été intégrées dans un workflow non autorisé sans masquage, approbation ou application des règles en vigueur.
En France, sous l’autorité de la CNIL, la traçabilité devient un outil opérationnel obligatoire pour honorer efficacement les demandes d’exercice des droits des personnes prévues par le RGPD, à l’instar du droit à l’oubli ou du droit à la portabilité.
Traçabilité des données pour faciliter les audits
Au cours d’un audit, la rapidité compte presque autant que l’exhaustivité. Les équipes ont rarement le luxe de reconstituer manuellement la traçabilité à partir du code, des tickets et des connaissances tacites lorsqu’une demande leur parvient. La tenue d’un registre de traçabilité permet de remonter aux systèmes sources, d’identifier les dépendances, de documenter la logique de transformation et d’analyser des profils d’accès ou de traitement, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.
Traçabilité des données pour l’IA et l’analyse
La traçabilité devient encore plus importante à mesure que les entreprises adoptent l’analytique avancée et les workflows d’IA. En effet, les équipes doivent comprendre si les données, les transformations et les dépendances sous-jacentes sont adaptées à des cas d’usage analytiques et pilotés par les modèles plus complexes.
En matière d’analyse des données, la traçabilité aide les équipes à valider comment les indicateurs sont calculés, où les agrégations ou la logique des variables ont été introduites et si des résultats qui semblent similaires reposent en réalité sur les mêmes données et règles métier sous-jacentes. Cela réduit le risque de dérive de définitions, de duplication des couches sémantiques et d’incohérence des reportings entre les différentes directions métiers.
Dans les workflows d’IA et de machine learning, le besoin est similaire, mais souvent plus critique. Ainsi, une application qui exploite des données d’entreprise gouvernées à des fins d’extraction, de scoring, de segmentation ou d’aide à la décision hérite des forces et des faiblesses des pipelines de données qui l’alimentent. Si une source change, si un SLA de fraîcheur n’est pas respecté ou si un champ sensible apparaît de manière inattendue dans un jeu de données en aval, la traçabilité aide les équipes à comprendre les implications opérationnelles avant que le problème ne se propage.
Même si la traçabilité ne rend pas compte de toutes les décisions de modélisation, elle fournit un contexte essentiel sur les données d’entrée, les dépendances et les étapes de préparation associées au workflow.
Pour l’analytique comme pour l’IA, la valeur fondamentale reste la même : la traçabilité facilite l’examen de la chaîne de preuves à l’origine d’un résultat.
Mise en œuvre de la traçabilité des données
La plupart des entreprises ne disposent pas, dès le départ, d’une traçabilité de bout en bout parfaite sur l’ensemble de leurs systèmes. Une approche plus pragmatique consiste à commencer par les données qui présentent le plus de risques, sous-tendent les décisions les plus importantes ou évoluent le plus fréquemment.
BON À SAVOIR
Commencez votre démarche de traçabilité par les jeux de données et les pipelines qui sous-tendent les décisions stratégiques à fort impact, les données réglementées ou le reporting de direction. En se concentrant d’abord sur les actifs présentant le plus grand risque opérationnel ou de gouvernance, les équipes peuvent créer une valeur mesurable avant d’étendre plus largement la couverture de la traçabilité.
Pour ce faire, une intendance des données claire est précieux. Un responsable doit être désigné pour les actifs clés, et un processus pragmatique doit permettre d’examiner les métadonnées obsolètes, les chemins de traçabilité rompus, les écarts par rapport aux politiques et les jeux de données à forte utilisation qui ne correspondent plus à leur documentation. La traçabilité devient bien plus utile lorsqu’elle est traitée comme un registre opérationnel maintenu à jour, plutôt que comme un livrable de projet statique.
Bonnes pratiques pour mettre en œuvre la traçabilité des données
En pratique, les programmes de traçabilité solides sont façonnés par quelques décisions opérationnelles qui déterminent si le registre reste utile à mesure que les systèmes et les dépendances évoluent.
Prioriser les cas d’usage à fort impact : un programme de traçabilité solide commence généralement par les données, les pipelines et les rapports qui ont une incidence significative sur les processus métiers, avant de s’élargir pour suivre les usages réels plutôt que de viser l’exhaustivité théorique. Cela implique généralement de se concentrer d’abord sur les domaines à forte valeur ajoutée tels que la finance, les données clients, les données réglementées, le reporting de direction, les KPI opérationnels ou les données d’entrée de l’IA en production.
Capturer des métadonnées métier conjointement à la traçabilité technique : Un chemin de dépendance est d’autant plus utile qu’il inclut le propriétaire, la définition du glossaire, le statut de certification, le tag de sensibilité et le cycle de rafraîchissement attendu de l’actif concerné, car ces signaux aident les équipes à comprendre non seulement le parcours des données, mais aussi si elles sont adaptées à l’usage prévu.
Maintenir une traçabilité automatisée dans la mesure du possible : dans les environnements où les schémas, les traitements et les dépendances changent fréquemment, la traçabilité automatisée garantit que le registre reste exploitable au fil du temps. Plus l’environnement évolue, moins la traçabilité manuelle devient viable.
Inclure les points de contrôle de qualité et le contexte de validation : Les équipes chargées d’analyser un tableau de bord défaillant ou un jeu de données peu fiable ont tout intérêt à examiner non seulement le parcours des données, mais aussi les contrôles, les tests et les étapes de transformation qui les ont façonnées tout au fil du parcours.
Vérifier régulièrement la traçabilité : à mesure que les architectures évoluent, que les équipes se réorganisent et que les produits de données se multiplient, même une traçabilité bien conçue peut s’avérer incomplète si aucun responsable n’en garantit la fiabilité.
Traçabilité des données dans les architectures de données modernes
La traçabilité se complexifie à mesure que les architectures se distribuent. Les données peuvent transiter par des data warehouses, des data lakes, des frameworks de transformation, des systèmes de streaming, des API, des applications SaaS et des infrastructures sur site avant d’atteindre l’actif qu’un utilisateur exploite réellement.
Les environnements cloud et hybrides viennent accroître cette complexité. Un jeu de données peut provenir d’un système opérationnel sur site, transiter par des services d’ingestion dans le cloud, être restructuré dans des pipelines de transformation, aboutir dans des tables d’analyse raffinées, puis alimenter des outils externes ou des applications en aval. Chaque transfert représente un nouveau risque de perte de contexte si la traçabilité n'est pas capturée de manière cohérente.
Les workflows de streaming et en temps quasi réel élèvent encore d’un cran le niveau d’exigence. Lorsque les données transitent en continu plutôt que par traitements par lots planifiés, les équipes doivent toujours en comprendre leurs dépendances, leurs transformations et leurs usages en aval, mais elles doivent y parvenir dans un environnement où le changement est constant et les fenêtres de résolution d’incidents plus courtes.
C’est pourquoi les entreprises attendent de plus en plus des solutions de traçabilité modernes qu’elles couvrent des environnements hétérogènes plutôt que de documenter une seule plateforme isolée. Le contexte doit rester cohérent partout où les données d’entreprise sont créées, transformées et utilisées. Par exemple, OpenLineage, un projet de la Linux Foundation, fournit une spécification commune pour les métadonnées de traçabilité,permettant aux outils de toute la stack d’émettre et de consommer des événements de traçabilité dans un format unifié.
L’avenir de la traçabilité des données
La traçabilité des données évolue d’une documentation passive vers un usage opérationnel actif. À mesure que la collecte des métadonnées s’automatise et que les systèmes de gouvernance deviennent plus connectés, la traçabilité commence à servir de socle aux décisions quotidiennes concernant le changement, les politiques et la confiance.
Cette évolution sert en partie à répondre à un changement d’échelle. En effet, les entreprises doivent gérer plus de pipelines, d’équipes, d’accès en libre-service et d’usages de données pilotés par l’IA que ce que les anciens modèles de gouvernance étaient conçus pour prendre en charge. Par conséquent, elles ont besoin d’une traçabilité qui s’actualise plus rapidement, couvre davantage de systèmes et fait remonter les risques de manière exploitable, afin de permettre aux équipes d’agir avant qu’un problème ne devienne visible en aval.
Elle répond aussi à l’importance croissante du contexte. Dans les environnements de traçabilité de demain, les équipes s’attendront de plus en plus à voir non seulement les déplacements des données, mais aussi le lien entre ces mouvements et les politiques d’accès, les classifications, la propriété, la signification sémantique, les périmètres des produits de données et les profils d’utilisation. La valeur ajoutée consiste à relier ces signaux pour qu’une équipe analysant un indicateur, un pipeline ou un champ gouverné puisse comprendre à la fois le cheminement technique et ses conséquences opérationnelles.
À mesure que les entreprises adoptent l’IA, cette trajectoire va probablement se poursuivre. Les systèmes qui génèrent des réponses, des prédictions ou des actions à partir de données d’entreprise imposent une exigence accrue aux organisations quant à la compréhension de la provenance, des transformations et des dépendances en aval. Dans cet environnement, la traçabilité est fondamentale pour utiliser les données en toute confiance.
À RETENIR
La traçabilité des données permet aux entreprises de comprendre comment les données circulent, se transforment et sont utilisées entre les systèmes au fil du temps. En conservant le contexte entourant les transformations, les dépendances et l’utilisation en aval, la traçabilité permet aux équipes de gérer le changement plus efficacement, de résoudre les problèmes plus rapidement et d’exploiter les données avec une confiance accrue.
Foire aux questions
Les réponses des experts Snowflake à vos questions fréquentes sur la traçabilité des données.
Quelle est la différence entre la traçabilité des données et un catalogue de données ?
Tandis qu’un catalogue de données fournit un inventaire consultable des actifs de données (les questions « quoi » et « où »), la traçabilité des données suit le cheminement et les transformations de ces données au fil du temps (les questions « comment » et « pourquoi »). Les systèmes intégrés exploitent les métadonnées techniques des catalogues pour visualiser les cheminements de traçabilité.
Comment la traçabilité des données améliore-t-elle leur qualité ?
La traçabilité des données permet aux équipes d’effectuer une analyse des causes profondes en remontant le fil des anomalies de qualité des données jusqu’à leur transformation source. De plus, elle permet d’éviter « l’érosion du contexte » en retraçant exactement comment un indicateur a été calculé avant d’atteindre un tableau de bord.
La traçabilité des données peut-elle favoriser l’IA et le machine learning ?
Oui. La traçabilité fournit les informations requises sur la provenance des données pour pouvoir utiliser l’IA en toute confiance. Elle garantit que les data scientists peuvent vérifier les étapes de préparation et la fraîcheur des variables utilisées pour l’entraînement des modèles, ce qui réduit le risque de résultats biaisés ou obsolètes.
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